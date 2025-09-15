La Armada llega a EEUU con 1.230 militares del grupo de combate 'Dédalo' y despliega con los marines estadounidenses

El Grupo de Combate Expedicionario 'Dédalo' de la Armada ha llegado a Estados Unidos tras cruzar el Atlántico durante 18 días en su tercer despliegue del año 2025 con más de 1.230 efectivos, la mayoría con base en Rota y San Fernando. Tras partir el pasado 28 de agosto de la base naval de Rota ha recalado en la Base Naval de Mayport, en Jacksonville, Florida, donde comenzará su participación en un importante ejercicio organizado por la US Navy.

La agrupación naval estará en el ejercicio multinacional ‘UNITAS 2025’, organizado por US Navy y en el que intervienen otros 25 países. Se trata de una actividad de adiestramiento que forma parte de la celebración del 250 aniversario de la Marina estadounidense. Además de establecer las necesarias coordinaciones previas a las actividades en la mar, durante la estancia en puerto, también habrá lugar para la visita de autoridades locales, civiles y militares, además de recibir a la comunidad española en el estado de Florida.

Pero ya desde su salida a la mar desde España, el cruce del Atlántico de los componentes del grupo Dédalo ha estado jalonado por un intenso programa de actividades, "que han afianzando la interoperabilidad entre sus buques y con los de otras naciones, además de mejorar el adiestramiento en todas las capacidades operativas y de combate de la agrupación", han indicado desde el Estado Mayor de la Defensa.

Además de la maniobra aprovisionamiento en la mar con el petrolero norteamericano USNS Leroy Grumman, destaca la toma de un helicóptero SH60F de la Décima Escuadrilla de Aeronaves, como parte del 'Dédalo 25-3' en el aeropuerto de Hamilton, capital de Bermudas, en el Atlántico Norte.

Desembarco de la Infantería de Marina

El Grupo de Combate Expedicionario 'Dédalo 25-3' también ha realizado un desembarco anfibio del Batallón Reforzado de Desembarco en Camp Lejeune, base de los U.S. Marines Corps en Carolina del Norte. El movimiento buque-costa ha sido liderado por el buque de asalto anfibio Galicia, apoyado por los dos helicópteros SH60F y el SH60B, así como por las cuatro lanchas de desembarco LCM1E del Grupo Naval de Playa, con base en San Fernando, y por las cinco embarcaciones rápidas del batallón, formado por el Segundo Batallón de la Brigada de Infantería de Marina también de San Fernando.

Esta fuerza de desembarco se compone en su totalidad de 350 Infantes de Marina y diversos vehículos de alta movilidad táctica y de transporte. Durante su estancia en Camp Lejeune, han operado en tierra, primero de manera bilateral con Marines estadounidenses y, posteriormente, lo van a hacer con unidades del resto de países participantes en el ejercicio UNITAS 2025. "La unidad de Infantería de Marina impulsará la interoperabilidad entre aliados, al tiempo que pone en prácticas sus capacidades, así como el grado de alistamiento necesario por tierra y mar", señalan desde el Estado Mayor de la Defensa

También apuntan que con este despligue "se refuerza el papel de nuestras Fuerzas Armadas en el panorama internacional, al tiempo que se demuestra el compromiso y la contribución activa a la disuasión y defensa de la OTAN".

Buques y unidades de Grupo de Combate Expedicionario Dédalo 25-3

El Grupo de Combate Expedicionario ‘Dédalo 25-3’ está compuesto por el buque de asalto anfibio LPD Galicia (L-51) y las fragatas Almirante Juan de Borbón (F-102) y Canarias (F-86). Durante el inicio del tránsito atlántico, la agrupación recibió el apoyo logístico del Buque de Aprovisionamiento al Combate (BAC) Cantabria.

En el caso de del LPD Galicia, cuenta con un Batallón Reforzado de Desembarco de Infantería de Marina a bordo, generado por el Segundo Batallón de la Brigada de Infantería de Marina de San Fernando, y con dos helicópteros de transporte de tropas SH60F. Por su parte, la fragata Canarias (F-86) dispone de un helicóptero SH60B para guerra antisubmarina y de superficie.

Por otro lado, y para incrementar la seguridad marítima y reforzar la capacidad de Operaciones de Interdicción Marítima (MIO), se han integrado dos Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de la Fuerza de Protección de la Armada: el EOS del Tercio del Sur, embarcado en la F-86; y el EOS de la Unidad de Seguridad de Canarias, embarcado en el L-51.