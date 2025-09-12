La Base de Rota y un papel clave para EEUU: "Es fundamental para todas las operaciones en la región"

"Sea cual sea el clima político sé, como marino, que nuestra alianza y relación perdurará y confío en que seguiremos considerando esta como una de nuestras amistades más preciadas y leales". Eran las palabras que utilizaba el anterior comandante de los EEUU en la Base de Rota, el capitán de navío Teague J. Suarez, que antes del verano terminaba su mando al frente de las unidades de la US Navy en la estratégica instalación gaditana, que ha incrementado su actividad logística por la delicada situación internacional, que sigue sumando frentes.

Así parece que se sigue refrendando con el paso de lo meses y pese a la tensión entre los gobiernos. La base gaditana juega un papel clave, además de para España, para los EEUU, que le consideran "puerta al Mediterráneo" y que proporciona a las fuerzas estadounidenses, de la OTAN y aliadas un centro estratégico para operaciones en Europa, África y Oriente Medio; señalan desde la US Navy en su comunicado tras una reciente visita de un alto mando que han tenido en las instalaciones y desde donde siempre han destacado la fuerte y vieja alianza de 250 años entre sus armadas.

En este inicio de septiembre, según han compartido, estuvo en las estación naval el comandante de la Región Naval de Europa, África y Centro (EURAFCENT), el contralmirante Brad Rosen, que ha llegado recientemente al cargo, a mitad de julio. Como explican, "la visita incluyó encuentros con los líderes de algunos de los más de 40 comandos y personal, destacando a las personas que conforman el 'Equipo Rota' y su labor para convertir a NAVSTA Rota en la base sobre la que operan las fuerzas estadounidenses y aliadas para disuadir conflictos y, de ser necesario, luchar y ganar". Rosen se reunió con el capitán Charles Chmielak, comandante de las Actividades Navales de EEUU en España y NAVSTA Rota -también llegado el pasado junio como capitán de Rota-, y con el vicealmirante español Rubén Rodríguez Peña, comandante del Arsenal de Cádiz y jefe de la Base, para hablar "sobre las operaciones que apoyan la preparación de la flota".

"La Base de Rota y el personal que trabaja aquí son fundamentales para todas las operaciones dentro de la Región EURAFCENT", expresó Rosen tras estar visitando operaciones portuarias, uno de los cinco destructores clase Arleigh Burkea, el aeródromo y la torre de operaciones o la zona de apoyo a combustible, así como las zonas de vivencia de la comunidad "Rota es un centro estratégico para la logística, el movimiento de flotas y la importantísima relación con nuestros homólogos españoles. La Base Naval de Rota facilita la colaboración entre fuerzas, lo que permite a los comandantes de toda el área de responsabilidad y de la flota confiar en sus capacidades en constante expansión", apuntan.

Las operaciones desde la Base

La Base naval de Rota, según datos de la Us Navy,, alberga 44 comandancias que dan un "apoyo logístico y operativo excepcional" a las fuerzas de EEUU en Europa, África, la Sexta Flota -a la que pertenecen los buques del llamado escudo antimisiles- y la de transportes. Desde 2014 empezó a acoger a los cuatro destructores del escudo antimisiles de la OTAN, que desde el año pasado son cinco y el próximo año se esperan que sean seis con la ampliación aunque todavía no hay fecha prevista. Además, desde 2022 la base es hogar de Escuadrón de Ataque Marítimo de helicópteros HSM 79, que dan apoyo a los destructores, y conocido como Los Griffins.

En los últimos tiempos no son pocas tampoco los movimientos que han transcendido y que reflejan a las instalaciones gaditanas como una estratéfica base logística para las operaciones de los EEUU en la zona y para España y la OTAN ante los conflictosen Europa, el Mediterráneo y Oriente Próximo. Desde la llegada de refugiados de Afganistán en 2021 hasta escalas en el refuerzo militar para Israel, pasando por la participación de los buques de los escudo antimisiles en operaciones en Siria o más recientes, el año pasado, contra Irán. Desde aquí, estos buques se preparan y parten y regresan para patrullas por el Mediterráneo y el Mar Rojo.

Además, hay que tener en cuenta que las instalaciones se libran del veto del gobierno de Pedro Sánchez en el paso de armas para Israel por suelo español gracias al convenio bilateral de Defensa que tienen ambos países para el uso de sus bases compartidas. Y es que, el gobierno norteamericano no está obligado a informar a España sobre el destino final del armamento que transportan desde Rota. aunque sí tieneq e que avisar y solicitar autorizaciónpara la carga o descarga de municiones y explosivos así como para su transporte terrestre, marítimo o aéreo, dentro del territorio español.

Si se recuerda, la Base tuvo su mayor despliegue americano en 1973, con 15.000 militares, se redujo bastante a partir de 1999 con el traslado de comandancias; pero volvió a tener importante papel en la Operación Libertad Duradera tras los ataques del 11 S y ahora ya con la llegada del escudo antimisiles y todo apunta que así segurá siendo pese a las tensiones que puedan tener los gobiernos. La base gaditana está en un lugar estratégico para poder convertirse en punto importante para la logística en cualquier crisis, en un punto intermedio entre EEUU para el traslado de material o tropas de las fuerzas aliadas. También lo es para España, por su puesto, y de ahúi

El país norteamericano sigue así contando en este lugar, en los que también está invirtiendo con mejoras que ya están en marcha o en proyecto. Entre otras, y tal como confirmó el Almirante de la Base, "están construyendo nuevas naves para almacenamiento de embarcaciones, y una serie de edificios de apoyo portuario, entre los que destaca uno destinado a capitanía de puerto, que será de uso compartido, y se están realizando obras en uno de los muelles, de uso también compartido". En ejecución, o en proyecto, tienen edificios en la zona de muelles ( como el de capitanía de puerto de uso conjunto); taller de embarcaciones; alojamientos y hangares para helicópteros.

El nuevo mando de los EEUU en Rota, el capitán Chmielak mostró en esta útlima visita su orgullop por mostrar "cómo Rota es un multiplicador de fuerza que permite operaciones sostenidas en una ubicación estratégica, lista para cualquier contingencia", sin duda, la "Puerta al Mediterráneo". Desde la Us NAvy resaltan siempre que "proporciona a las fuerzas estadounidenses, de la OTAN y aliadas un centro estratégico para operaciones en Europa, África y Oriente Medio". "NAVSTA Rota es un multiplicador de fuerza, capaz de desplegar y apoyar con rapidez a fuerzas listas para el combate por tierra, aire y mar, capacitando a los combatientes y sus familias, sustentando la flota y fomentando la larga colaboración de 250 años entre Estados Unidos y España".