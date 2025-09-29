El Gobierno intenta evitar el paso de armas a Israel por la Base de Rota

El Gobierno se está "esforzando" en colaborar con las autoridades de EEUU para evitar el uso de la Base de Rota y la de Morón para el paso de armas hacia Israel. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha precisado que la utilización de las bases de Morón y Rota se rige por el tratado hispano-norteamericano, si bien ha asegurado que el Gobierno se "esfuerza" en colaborar con las autoridades norteamericanas para "evitar" que sirvan para el traslado de material bélico para este país.

Cuerpo respondía así en RNE a una información que publica este lunes El País, según la cual España habría vetado el tránsito estas bases de aviones o buques de Estados Unidos cargados con armamento, munición o equipos militares para Israel. Como ejemplo pone que los seis cazas F-35 entregados por los EEUU a Israel en los últimos meses evitaron el tránsito por las instalaciones andaluzas e hicieron escala en Las Azores antes de cruzar el Estrecho de Gibraltar.

Sin desmentir ni confirmar la información, el ministro ha insistido en que España va a seguir respetando el acuerdo con Estados Unidos sobre el uso de las bases pero, además, va a seguir manteniendo un contacto continuado con las autoridades norteamericanas respecto a la utilización de las mismas. "A partir de ahí, la operativa dentro de las bases militares se rige en base a los tratados internacionales y el esfuerzo está en colaborar con las autoridades americanas para evitar ese paso", ha recalcado.

En el mismo sentido, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García, ha detallado que el tránsito de naves estadounidenses por las bases de Rota y Morón de la Frontera "se llevará a cabo conforme a los tratados internacionales" y a los compromisos internacionales de España. Aemás, afirmó que se estará en contacto "continuo" con las autoridades norteamericanas para explicar la posición de España "en cuanto a evitar que lleguen armas a Israel" y que, al final, acaban "utilizándolas contra la población inocente palestina".

Hasta ahora, parecía que la Base de Rota quedaba fuera del real decreto aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, que plasma en una ley el embargo de armas a Israel, pero la posición tomada por el Gobierno es intentar que su posición general también se pueda llevar a cabo en las base de uso compartido y que están bajo mando español, de un almirante de la Armada española, manteniendo una colaboración con su aliado, conocedor de la situación.

En los últimos meses se habían conocido algunas operaciones, como la llegada de bombarderos y aviones cisterna a la base gadtiana y a la sevillana de Morón el pasado junio dentro del rearme para la escalada entre Irán e Israel. Ya el año pasado destructores con base en Rota del escudo antimisiles apoyaron a Israel en el ataque de Irán para derribar misiles balísticos.

El convenio entre EEUU y España

El convenio de cooperacción de defensa entre EEUU y España permite que las aeronaves de EEUU puedan "sobrevolar, entrar y salir del espacio aéreo español y utilizar las bases especificadas en el anejo 2 de acuerdo con una autorización general de carácter trimestral concedida por el Comité Permanente", aunque será para aquellas que "no transporten personalidades, mercancías peligrosas ni pasajeros o carga que pudieran ser controvertidos para España", apunta el artículo 25, para lo que requiere una autorización específica, siempre que se soliciten.

En el caso de los buques, un añejo recoge las escalas de buques de la Armada española y de las Fuerzas de los Estados Unidos de América en puertos del otro país. Las autorizaciones reguladas se darán "sin solicitar información sobre el tipo de armas a bordo de los buques", aunque se pone en referencia al armamento del buque en sí.

Dejando a un lado los roces entre los gobiernos, lo cierto es que la Armadas españolas y norteamericanas siguen colaborando de forma constante. En estos momentos, el equipo de combate 'Dedalo' está en EEUU realizando un ejercicio con la Us NAvy y otros países.

"Al límite"

Con la ley aprobada la semana pasada, se ha llegado "al límite" de la capacidad de regulación del Gobierno en cuanto a exportaciones e importaciones, y también sobre el tránsito por puertos o por la frontera española. Esa ley -ha precisado el ministro Cuerpo- "agota" el espacio que permite la normativa nacional, "pero siempre en línea y respetando acuerdos y tratados internacionales y respetando también las competencias o la normativa europea".

Preguntado sobre la cláusula del real decreto que permite importar material israelí si afecta a la seguridad nacional, Cuerpo ha rechazado que se trate de un "ángulo muerto" en la normativa, sino que es una muestra de "total transparencia", porque cada operación que se autorice tiene que pasar por un acuerdo.

"La idea -ha dicho- es entender el carácter excepcional de la utilización de esta cláusula y, además, la enorme transparencia que conlleva su utilización", ha insistido Cuerpo, que ha asegurado que el Gobierno va a intentar convencer a su socio Sumar y a Junts para que apoyen el real decreto en las Cortes.