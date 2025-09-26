Estados Unidos construirá en la Base de Rota dos enormes tanques de combustible con capacidad de 50.000 litros para abastecer a buques y aviones

Estados Unidos refuerza la Base de Rota con la creación de dos nuevos tanques de combustible para mejorar el abastecimiento al ejército estadounidense durante sus operaciones en Europa y África. Según el Gobierno de EEUU, construirá dos tanques a granel con capacidad para 50.000 barriles de combustible, clave para las operaciones de EEUU y la OTAN. La capacidad total de estos tanques será de cerca de 8 millones de litros. EEUU hará una inversión de entre 25 y 100 millones de dólares en estos gigantescos tanques.

El proyecto Bulk Tank Farm Improvements busca modernizar unas instalaciones esenciales para los frentes que EEUU tiene en el Mediterráneo. Además de la construcción de los gigantescos combustibles, se moderniza la distribución del combustible en la base gaditana. El conducto conectará el muelle 3 con los tanques de combustible a través del puente de servicios que cruza el Río Salado. Dentro de las intervenciones, se prevé una perforación para modificar el conducto que pasa bajo el Arroyo del Salado. El documento que facilita el gobierno estadounidense en su web concreta que se instalará una tubería de 18 pulgadas para facilitar el tránsito del carburante. Al mismo tiempo, se mejorará el sistema eléctrico y las comunicaciones, entre otras actuaciones, en los tanques y conductos.

Estas actuaciones están dirigidas a que el combustible JP-5 circule de una manera más segura por la Base de Rota. Este JP-5 es un derivado del queroseno utilizado en naves con motor de reacción, vital para los portaviones y aviones que hacen escala en Rota camino de los conflictos activos en el Mediterráneo.

La licitación de esta obra será de concurrencia libre y tendrá que estar acaba antes de tres años (909 días, concretan) una vez que se haga la firma del contrato. EEUU anuncia que se hará la adjudicación a precio fijo, se reservan el derecho de iniciar negociaciones y limitar la competencia. El importe para la creación de estos tanques y mejora de los conductos está fijado entre los 25 y los 100 millones de dólares. Empresas de todo el mundo podrán postularse para realizar estas obras hasta el 18 de septiembre de 2026.

Los requisitos de EEUU para construir los gigantescos tanques

Según el Departamento de Defensa, la licitación tendrá en cuenta, además del aspecto económico, factores como la experiencia en obras de esta magnitud, seguridad y soluciones técnicas. La convocatoria final, ya que ahora está en fase preliminar, será publicada en la web que el Gobierno de EEUU tiene para contrataciones.

Todas las empresas que quieran optar a la construcción de estos tanques de combustible tienen que inscribirse en el Sistema de Gestión de Adjudicaciones, desde donde se presentará información básica y financiera al gobierno estadounidense. A su vez, tendrán también que registrarse en el Registro de Oficial de Licitadores del Ministerio de Hacienda al optar a una obra superior a los 500.000 euros.

La importancia de Rota en las operaciones de EEUU

El Departamento de Defensa confirma con este contrato su apuesta por la Base de Rota como enclave estratégico para sus operaciones bélicas en el mundo. Rota es vital para los intereses estaodunidenses a través del desplegue del escudo antimisiles de la OTAN y con la presencia de su VI Flota. La creación de los mencionados tanques más grandes responden a las necesidades del ejército de EEUU de recargar combustible en Rota por parte de aviones cisterna y bombarderos para continuar con sus misiones.

Pese a la política de España de embargar armas a Israel por su genocidio en Gaza, EEUU tiene derecho a usar la base gaditana sin dar ciertas explicaciones. Por ejemplo, transportando armas a través de sus buques de guerra que después van a manos del ejército israelí. El acuerdo suscrito entre España y EEUU permite a los norteamericanos al repostaje de cualquiera de sus embarcaciones y aeronaves sin informar del motivo de la misión de estos vehículos. La actividad logística en la Base de Rota ha aumentado en los últimos años a raíz de la invasión de Ucrania y de los ataques de Israel sobre territorio palestino.