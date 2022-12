El año del vuelco histórico en Cádiz

Ganar en 40 de los 45 municipios de Cádiz, rozar la barrera de los 220.000 votos en esta circunscripción y conseguir ocho de los 15 escaños en el Parlamento de Andalucía que estaban en juego en la provincia gaditana. Ni el más optimista de los militantes o simpatizantes del PP podía imaginarse, ni soñar siquiera, con un resultado como el que depararon las urnas la noche del pasado 19 de junio. Ese día se celebraron las únicas elecciones de este 2022, unos comicios andaluces que depararon la primera mayoría absoluta para el Gobierno del PP que preside Juanma Moreno.

No estaban previstas para junio, porque estas elecciones autonómicas tendrían que haberse celebrado a finales de este año, ya que las anteriores fueron el 2 de diciembre de 2018. Sin embargo, el rechazo al Presupuesto de 2023 elaborado por el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos y, por qué no decirlo, los buenos resultados que vaticinaban todas las encuestas para los populares llevaron al presidente de la Junta a adelantar esas elecciones seis meses. Y el resultado, visto lo visto, no le pudo salir mejor.

En la provincia de Cádiz, al igual que en el conjunto de Andalucía, esta cita electoral deparó un vuelco histórico. El PP ganaba en tierras gaditanas sus sextas elecciones desde la reinstauración de la democracia. La anterior, la de las andaluzas de 2012, supuso su triunfo más triste, porque la victoria de Javier Arenas no les permitió gobernar. Diez años después, el 19 de junio de 2022, llegó la primera mayoría absoluta del PP en Andalucía.

Hubo un dato más que llamativo: en las elecciones andaluzas de 2018 el PP sólo ganó en un municipio gaditano, que fue Vejer, mientras que en las de este 2022 fueron la lista más votada en 40 de los 45 municipios de la provincia. El PSOE sólo pudo llevarse a la boca cuatro victorias (en Alcalá del Valle, Algodonales, Zahara de la Sierra y Torre Alháquime), mientras que Trebujena demostró una vez más que sigue siendo un bastión del comunismo tras el triunfo allí de la coalición Por Andalucía.

Como consecuencia de ello, el PP pasaba de tres a ocho parlamentarios autonómicos por Cádiz, en concreto Ana Mestre, Bruno García, Pilar Pintor, Antonio Saldaña, Auxiliadora Izquierdo, Ignacio Romaní, María José de Alba y Andrés Clavijo. Y a los pocos días de conformarse la nueva Cámara andaluza, Ascensión Hita relevaría a Romaní tras el desembarco de éste en el Congreso de los Diputados.

El PSOE ni siquiera pudo salvar los muebles ya que perdió uno de los cuatro parlamentarios que logró en 2018. Se quedaba fuera Fernando López Gil y sólo conseguían asegurar escaños Irene García, Rafael Márquez y Rocío Arrabal.

El 19 de junio de 2022 fue el día del entierro de Ciudadanos en Andalucía, porque pasó de ser socio de gobierno del PP a no tener ni un solo parlamentario. La entonces consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, encabezó la lista por Cádiz, pero se quedó lejos del objetivo. Y es que pasar de los 106.600 votos logrados en 2018 a quedarse en este 2022 con apenas 20.000 no puede calificarse con otro sustantivo que no sea debacle.

En cuanto a Vox, ni euforia, ni depresión. El partido de Abascal mantuvo sus dos parlamentarios por Cádiz (Manuel Gavira y Blanca Armario) pero no pudo evitar la mayoría absoluta del PP.

Mención aparte merecen los partidos a la izquierda del PSOE. El divorcio habido en las filas de Podemos en el Parlamento andaluz en la legislatura anterior tuvo traslación a estas elecciones andaluzas a las que concurrieron separados en dos coaliciones: Adelante Andalucía y Por Andalucía. En la primera se reunían varios partidos, con los Anticapitalistas de Teresa Rodríguez al frente, y en la segunda quedaban IU, Más País, Equo y Podemos, aunque la formación morada llegó tarde a su inscripción formal como miembro de esta alianza.

En la provincia de Cádiz la victoria moral fue para la lista de Teresa Rodríguez, que terminó superando por unos 3.000 votos a la candidatura de Por Andalucía, al frente de la cual estaba el guardia civil isleño Juan Antonio Delgado. Cada coalición logró un parlamentario por Cádiz pero la división fue claramente dañina para esta parte de la izquierda porque se dejaron por el camino uno de los tres escaños que habían logrado unidos en diciembre de 2018. Como consecuencia de ello, IU se quedaba por primera en la historia de la autonomía sin un parlamentario andaluz por Cádiz. Es verdad que aún sigue en activo la algecireña Inmaculada Nieto, aunque ahora figura como parlamentaria por la provincia de Málaga.

Con esta clara mayoría absoluta, Juanma Moreno pudo conformar sin ninguna atadura su gobierno deseado. En clave gaditana, en el mismo destacaba el ascenso de Antonio Sanz, que ha pasado de viceconsejero a consejero de la Presidencia.

Ana Mestre era nombrada vicepresidenta del Parlamento andaluz, mientras que Mercedes Colombo era ratificada como delegada del Gobierno andaluz en la provincia. En la nómina de los 12 delegados territoriales por Cádiz se mantenían los que lo habían sido en la legislatura anterior por el PP (Eva Pajares, Isabel Paredes, Daniel Sánchez y Ana María Bertón, además de la propia Colombo) pero se sumaban otros como Francisco Javier Rodríguez Ros, nuevo subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Inmaculada Olivero, David Gil, Jorge Vázquez, Carmen Sánchez, Alfonso Candón y Óscar Curtido.

Tras el claro y llamativo vuelco político vivido en este 2022 queda la duda de si esta tendencia se mantendrá el próximo año, con elecciones municipales el 28 de mayo y unas generales supuestamente para noviembre, o si el PSOE y el resto de la izquierda lograrán sobreponerse.

Ruiz Boix cierra el círculo en la Diputación

Quien dirija el partido en la provincia debe también presidir la Diputación, para tener una mejor visión y un mayor control de las diferentes comarcas. Esta es una norma no escrita que el PSOE se ha venido autoimponiendo desde hace casi 20 años, en concreto desde que a mediados de 2003 Francisco González Cabaña llegara a la Presidencia de la Diputación de Cádiz cuando ya era el líder de los socialistas gaditanos. Hasta el PP copió esta estrategia cuando José Loaiza se convirtió en 2011 en el presidente de la Corporación provincial.

Pues bien, 2022 ha sido el año en el que el PSOE ha logrado completar el círculo del relevo de Irene García mediante la llegada del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, a la Presidencia de la Diputación tras haber hecho lo propio a finales de 2021 al frente de la dirección provincial del PSOE.

Este primer relevo quedó consumado en el congreso que los socialistas gaditanos celebraron hace hoy exactamente un año. Tras las tensiones iniciales y un consenso posterior, Ruiz Boix se convertía en el secretario general del PSOE de Cádiz con un apoyo nada desdeñable del 88% de la militancia. Pero quedaba cerrar el círculo y llegar a la Presidencia de la Diputación, que es lo que se ha concretado en este 2022, en un pleno extraordinario celebrado el 1 de julio.

Los acuerdos de finales de año incluían que Irene García permanecería al frente de la Diputación hasta después de las elecciones andaluzas, fueran cuando fueran. Era un secreto a voces que la dirigente sanluqueña sería la número uno de la candidatura del PSOE de Cádiz a esas elecciones autonómicas. Y tras esos comicios del 19 de junio y el posterior intervalo hasta la constitución de la Cámara y la apertura de la nueva legislatura andaluza, Irene García cedió el bastón de la Corporación provincial a Ruiz Boix.

Durante estos seis meses, el nuevo presidente de la Diputación ha optado por una línea continuista. La revolución llegará después de las elecciones municipales de mayo de 2023... si es que las urnas permiten la continuidad del PSOE al frente del gobierno de la Diputación de Cádiz.

Mientras tanto, y a la vista de que apenas quedaba un año de mandato, Ruiz Boix decidió no variar las carteras que venían dirigiendo los diferentes diputados socialistas. También decidió renovar el pacto de gobierno con el partido La Línea 100x100, garantizándose así la mayoría absoluta, y mantener como vicepresidente y como diputado de Turismo al alcalde de Chiclana, José María Román. Esta medida buscaba la calma interna en las filas socialistas, habida cuenta de que el romanismo jamás vio con buenos ojos el relevo que finalmente se consumó al frente del PSOE de Cádiz.

Eso sí, para verse mejor arropado, Ruiz Boix optó por crear dos vicepresidencias más que se unían a las de Román y a las de Javier Vidal, este último de La Línea 100x100. De este modo aupó al segundo escalafón de la institución provincial a la jerezana Carmen Collado y al alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro. De paso, nombraba nueva portavoz del Grupo Socialista a la arcense Ana Carrera. Ruiz Boix premiaba así a quienes más le habían apoyado en el proceso interno y, en paralelo, trasladaba a la Diputación el equipo de dirección que ya había instaurado en el PSOE gaditano.

Cuatro cambios de alcaldes en 12 meses

El mandato corporativo iniciado en todos los ayuntamientos gaditanos tras las elecciones municipales de mediados de 2019 ha vivido un 2022 mucho más movido que los ejercicios anteriores, en gran medida motivado por la cercanía de los próximos comicios locales, previstos para el 28 de mayo de 2023.

La principal consecuencia es que en este año se han producido cuatro relevos de alcaldes y han saltado por los aires dos pactos de gobierno en el conjunto de los 45 municipios de la provincia.

Desde 2019 sólo había habido una sustitución de alcalde, localizada en Vejer. Pero esta tranquilidad empezó a modificarse este año muy pronto. Fue en el mismo mes de enero cuando Benaocaz cambiaba de alcaldesa. La renuncia por motivos de salud de Ana Belén García (PP) abría la puerta para que Ciudadanos estrenara su primera Alcaldía en la provincia, en la persona de Olivia Venegas, que llegaba al cargo con el apoyo del PP.

Y el año entró en su recta final con otro cambio de alcalde, localizado en este caso en Olvera. Uno de los regidores más veteranos de la provincia, Francisco Párraga, decía adiós a casi 20 años en el cargo. Párraga, ya jubilado, daba paso a la también socialista Remedios Palma, ex delegada territorial de la Junta en Cádiz.

Y entre medias de los cambios en Benaocaz y Olvera hubo dos variaciones más en poblaciones gobernadas por IU. Así, en febrero Tamara Lozano se convertía en la primera alcaldesa en la historia de Espera tras quedar inhabilitado Pedro Romero por un delito de desobediencia judicial. Y dos meses después, en abril, era Ramón Galán quien accedía a la Alcaldía de Trebujena relevando a Jorge Rodríguez, que renunciaba para centrarse en la Presidencia del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana y en la coordinación general de IU en Cádiz.

Este año 2022 también ha dejado dos rupturas de pacto. En octubre los andalucistas de AxSí se divorciaban del PSOE en Puerto Real, dejando a la alcaldesa, Elena Amaya, gobernando en minoría hasta las próximas elecciones municipales.

Más controvertida fue la ruptura del pacto en Sanlúcar, ocurrida dos meses antes, en julio. La dirección local de Ciudadanos anunciaba que rompía su alianza con el PSOE, aunque curiosamente ninguno de sus cinco concejales quiso dimitir, ni los que ya se habían separado del partido, ni las dos ediles que seguían fieles a esta formación política. Al final tuvo que ser el alcalde, el socialista Víctor Mora, quien cesara a cuatro de estos cinco ediles, quedándose en el gobierno únicamente con uno de ellos, que concurrió a las municipales de 2019 como independiente, sin militar en Ciudadanos.

En el último tramo de este 2022 ha empezado también el baile de candidatos para las municipales de mayo. En este aspecto el principal punto de interés ha estado en Cádiz, donde el alcalde, José María González Kichi, ya ha confirmado que no se presentará a la reelección. Su puesto al frente de la lista de Adelante será para el periodista David de la Cruz.

Además, Óscar Torres ganó las primarias en el PSOE e Ismael Beiro, primer ganador del concurso televisivo Gran Hermano, confirmó que concurrirá a estas elecciones municipales al frente de la lista de los andalucistas.

A día de hoy el PP no ha confirmado aún su candidato en Cádiz.

Otras dos bajas en el Congreso de los Diputados

De los nueve diputados nacionales elegidos en la provincia en las elecciones generales de finales de 2019, hoy sólo continúan cinco de ellos: Eva Bravo (PSOE), Agustín Rosety y Carlos Zambrano (Vox), Carmen Martínez (Ciudadanos) y José Ortiz (PP). Pero es que además este último ya ha confirmado que en los próximos meses cederá este escaño a la alcaldesa de Prado del Rey, Vanesa Pérez, para centrarse en su candidatura a la Alcaldía de Vejer.

De las cuatro renuncias vividas en esta legislatura, dos han tenido lugar en este 2022. Tras las elecciones andaluzas de junio, en los escaños del PP Ignacio Romaní relevaba a María José García-Pelayo, que pasaba a ser senadora por designación autonómica y candidata oficiosa a la Alcaldía de Jerez.

Antes, en Unidas Podemos también renunciaba Juan Antonio Delgado, que el año anterior había sustituido a Noelia Vera. Delgado cambiaba el Congreso de los Diputados por el Parlamento de Andalucía, cediendo su escaño en la Cámara Baja a José Luis Bueno, concejal de IU en El Puerto.

Aunque no fueron elegidos en las generales de 2022 sí llevan ya un tiempo como diputados los socialistas Gemma Araujo y José Ramón Ortega. Curiosamente ambos relevaron a dos ex diputados del PSOE que han terminado el año siendo noticia: a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, no cesan de lloverle las críticas tras el mortal asalto a la valla de Melilla en verano, y Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia, también se ha visto en el ojo del huracán tras ser propuesto por el Gobierno como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional.