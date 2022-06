"No hemos inventado nada, nos han premiado por ser creíbles y moderados"

El gran triunfador de estas elecciones andaluzas en la provincia de Cádiz tiene un nombre propio: Bruno García. El presidente provincial del PP analiza en esta entrevista un resultado histórico que le ha hecho lograr por primera vez ocho parlamentarios andaluces y ganar en 40 de los 45 municipios gaditanos.

–Primeras elecciones como presidente provincial del PP y mayoría absoluta en Andalucía. A eso se le suele llamar besar el santo.

–Bueno, se podría decir que sí, pero esto no es un éxito particular sino el resultado de muchos años de trabajo. El mérito primero es de Juanma Moreno, después de su gobierno y luego del resto de cargo y militantes del partido que llevamos trabajando mucho tiempo para lograr esto.

–Usted ya fue candidato en las elecciones andaluzas de 2018. En concreto iba el quinto en la lista del PP de Cádiz. ¿Tanta diferencia ha visto entre esa campaña y esta última, en la que ha ido de número dos?

–La diferencia ha sido abismal. En 2018 teníamos que ir a buscar a la gente para explicarles nuestro proyecto y para pedirles el voto, y algunos nos atendían y otros nos rechazaban directamente. Y ahora ha sido todo lo contrario. Era la gente la que venía a nosotros para pedirnos papeletas para ellos, para sus padres, para sus hijos... Algo así sólo lo había vivido en las campañas con Teófila Martínez en Cádiz.

–Reconózcame que jamás pensó en lograr ocho escaños por Cádiz...

–Es que nunca nos propusimos un objetivo numérico. Nuestro único reto para esta campaña era que la gente visualizara el trabajo que hemos hecho estos años en la Junta. Y veíamos no sólo que la gente conocía a Juanma Moreno sino que valoraba mucho cómo gestionó el Gobierno andaluz la pandemia, que fue una prueba muy complicada. El resultado era que cada día de campaña que pasaba íbamos viendo cómo íbamos creciendo y cómo iban bajando el resto de candidaturas, pero no nos planteamos jamás sacar seis, siete u ocho. Yo creo que buena parte de la clave de nuestro éxito en Cádiz es de Ana Maestre, que ha luchado como una jabata durante la campaña recorriendo toda la provincia, de Nacho Romaní, que ha hecho un trabajo excepcional como coordinador de esta campaña, y del resto de nuestros candidatos.

–Transcurridas ya 48 horas del 19-J, ¿sabría explicar usted qué pasó el domingo?

–Pues el domingo lo que pasó es que la sociedad andaluza en general y la gaditana en particular nos dieron su confianza porque están satisfecho con nuestro trabajo de los tres últimos años y medio en la Junta. Nosotros no hemos inventado nada, nos han premiado por ser creíbles y moderados.

–¿Puede decirse que todo el centro político de Andalucía es ya del Partido Popular?

–Bueno, yo prefiero decir que lo que ha ganado es la moderación. No soy de hablar de centro, de izquierda o de derecha. Las cifras dicen que unos 200.000 votantes que eran del PSOE han confiado en esta ocasión en el PP y estoy convencido de que eso ha sido por nuestro ejemplo de moderación. También creo que la mayoría social se ha cansado de esos populismos que no arreglan nada.

–Hay gente de izquierdas que está contenta con el resultado del 19-J porque Vox no va a entrar en el Gobierno andaluz. ¿Qué opina usted?

–Yo no hablo de otros partidos, Y si no me preocupaba de Vox antes de las elecciones de este domingo, entenderá usted que no me vaya a preocupar ahora. Yo estoy contento pero por nuestro resultado.

–El secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, dijo el lunes que los socialistas han recuperado la calle en esta campaña electoral.

–Sí, lo leí. Bueno, yo creo que los andaluces han dicho lo contrario, pero si Ruiz Boix dice eso, me parece fenomenal.

–También ha advertido el líder de los socialistas gaditanos que los resultados en las elecciones municipales de dentro de un año serán muy diferentes a los del 19-J. ¿Opina usted igual?

–Yo es que aún no me he puesto a pensar en las municipales. Está claro que el resultado del domingo es bueno para el futuro del PP porque genera ilusión entre la militancia. Mi objetivo es que lo que ha pasado en estas andaluzas, el modelo político que ha triunfado, tenga una réplica en la provincia en las municipales del año que viene. Pero no pierdo el tiempo extrapolando los resultados de unos comicios a otros.

–¿Qué porcentaje del apoyo recibido por el PP en estas elecciones corresponde a votos de castigo a Pedro Sánchez?

–Ni idea. Todos los votos que hayan venido por esa razón, bienvenidos so,n porque la mala situación económica que atraviesa el país es por culpa de Pedro Sánchez. Pero hallar un porcentaje es imposible porque puede que haya habido votos movidos al mismo tiempo por castigo al presidente del Gobierno pero también como premio a la gestión de Juanma Moreno.

–¿Ya sabe usted si va a haber algún consejero de Cádiz o quién va a sumir la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz en la nueva legislatura?

–No. Para nada. Todos los nombramientos competen en exclusiva al presidente de la Junta pero aún es pronto para abordar esa cuestión. Tenga en cuenta que hasta el 14 de julio no se constituye el Parlamento.

–Tras las elecciones de 2018, y por razones muy diferentes, hubo dos renuncias entre los parlamentarios electos del PP de Cádiz, lo que obligó a correr lista para que entraran dos parlamentarios más, entre ellos usted. ¿Ahora puede suceder lo mismo?

–Ni idea. Insisto, todos los nombramientos dependen del presidente de la Junta. Pero la candidatura que presentó el PP de Cádiz a estas elecciones está formada por gente muy preparada y que, por lo general, tiene una gran experiencia en los ayuntamientos. Ademas, esa candidatura se hizo a conciencia teniendo en cuenta los criterios de población, de territorio, etc. No hay nadie de relleno en nuestra lista.

–¿Contaría usted con cargos de Ciudadanos para que sean consejeros o delegados de la Junta en la provincia de Cádiz?

–Eso no es de mi competencia. Yo tengo que mirar a mi partido.

–Hay gente que piensa que las mayorías absolutas son peligrosas, porque el partido en el gobierno puede gestionar sin nadie que lo controle. ¿Qué respondería usted a quienes tienen esa preocupación?

–Para empezar a mí no me gusta hablar de mayoría absoluta sino de mayoría social. Y a quien tenga alguna preocupación por el resultado electoral le diría que no hay motivos para ello porque vamos a gobernar para todos. El veredicto de las urnas lo recibimos con ilusión, como no puede ser de otra manera, pero también nos obliga a más trabajo porque estamos obligados a responder a tanta ilusión con generosidad, compromiso y exigencia con nosotros mismos. Pero no somos nuevos en esto de gestionar, tenemos experiencia y además sabemos que lo fundamental es seguir estando en la calle escuchando los problemas de la gente.