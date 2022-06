Elecciones Andalucía 2022: Así se ha vivido la victoria del PP en Cádiz

En la sede del Partido Popular de Cádiz no se respiraba euforia, ni una alegría desatada. El sentimiento más palpable era el asombro, visible en las caras de los militantes y también en los rostros de los responsables que salían de un despacho para entrar en otros mientras avanzaba el recuento de votos. No en vano, los 58 parlamentarios en Andalucía y los 8 escaños obtenidos en la provincia son resultados históricos para los populares, que además acumulaban varias noches electorales sin mucho (o nada) que celebrar.

El aparato popular gaditano optó por la prudencia, no haciendo acto de presencia los responsables del partido hasta bien avanzado el recuento (por encima del 99%). Entre otras causas porque el octavo parlamentario por Cádiz tardó en llegar. Hasta las once menos cuarto de la noche no han salido de sus despachos el presidente provincial, Bruno García, y la candidata a las autonómicas, Ana Mestre, para saludar a los militantes congregados en Cánovas del Castillo. No muchos, a decir verdad, frente a los que se podría esperar de un partido que ha obtenido unos resultados tan abrumadores.

Los que han acudido hasta la sede del partido comentaban las anécdotas de una jornada sin incidencias y en la que el PP se impuso en buena parte de las mesas electorales. “Hemos ganado en Santa María, eso es inaudito”, decía uno de los militantes como ejemplo del cambio tan llamativo que ha dado las autonómicas en comparación con la convocatoria del año 2018; otros consultaban también los llamativos resultados obtenidos en Loreto, el barrio que le ha costado al PP más de un disgusto y más de un proceso judicial. También los había que hacían valoraciones del resultado en clave municipal, no perdiendo de vista que en menos de un año volveremos a las urnas, en este caso para elegir alcalde y Corporación Municipal. Todo ello con la televisión de fondo en la que iban apareciendo los protagonistas de la noche entre efusivos aplausos y notables silencios, en función de las siglas que se veían detrás de cada rostro.

No ha sido hasta las once y media de la noche cuando han comparecido los responsables populares ante los medios de comunicación, para ratificar que estaban viviendo una “noche muy especial”. “Muchas gracias a los andaluces y a los gaditanos por la confianza dada. Ténganlo claro: esta confianza la vamos a devolver en responsabilidad y en compromiso”, ha asegurado el presidente del PP en Cádiz, Bruno García, que ve en este resultado electoral “un estímulo para seguir trabajando por nuestra tierra, que es Cádiz”.

Ha querido Bruno García dar a la victoria del PP, siempre en clave provincial, un “valor enorme, porque es fruto del trabajo hecho en la delegación del Gobierno y en todas las consejerías”. “Queda mucho, pero se ha demostrado que se valora lo que se ha hecho hasta ahora”, ha añadido al respecto, reivindicando la “Andalucía serena y moderada” en que traduce el resultado electoral.

La candidata por Cádiz, Ana Mestre, ha insistido durante su comparecencia en que el apoyo considerable de los gaditanos se va a traducir por parte del PP en “seguir cumpliendo con los gaditanos”. “Toda la confianza otorgada solo la podemos devolver con hechos, como merecen los gaditanos”, ha afirmado Mestre, acuñando el eslogan “a lo dicho, hecho” para reafirmar que en el PP “cumplimos lo dicho”.

“Estamos llenos de responsabilidad para devolver esa confianza con hechos”, aseveró la candidata por Cádiz, que aseguró ser “consecuente con lo que decimos” y que avanzó la fórmula que emplearán en la Junta durante los próximos cuatro años: “mano tendida y trabajo, trabajo y trabajo”.

Los aplausos se sucedían en la finca popular de Cánovas del Castillo, y algunos militantes trasladaban la celebración al cercano Kaserón. La ocasión, después de tantas noches de tímidas celebraciones o de auténticos batacazos, lo merecía.