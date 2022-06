“Con el PSOE íbamos al precipicio y con Juanma Moreno hacia el crecimiento”

–¿Cómo está siendo su campaña?

–Una campaña en la que espero estar despertando ilusión y haciéndole plantear a los indecisos la necesidad de afianzar el cambio en Andalucía. Por tanto, es una campaña de muchos kilómetros, donde a día de hoy llevamos más de 7.000 kilómetros y dedicados no sólo a transmitir lo que hemos hecho, sino también lo que vamos a hacer. Estamos renovando compromisos en la campaña electoral y eso para mí es muy importante y dice mucho del Partido Popular, que no sólo nos dediquemos a los mítines, a grandes intervenciones, sino al día a día, al cara a cara, persona a persona, sector a sector, recordar lo que se ha hecho pero sobre todo dónde vamos con ellos. Si en estos momentos estamos destacando en Andalucía en materia de empleo, de exportación, de sanidad, de educación, en autónomos, es gracias al talento de los gaditanos y de los andaluces. Por lo tanto, esto ha sido un logro conjunto y de todos.

–Están saliendo encuestas de todo tipo y le dan la victoria al PP con bastante distancia. Eso tiene una doble lectura y es que las perspectivas son buenas para ustedes pero también sus votantes pueden caer en la relajación, por lo que están insistiendo mucho en sus intervenciones, en evitar esta circunstancia.

–Sin duda, porque no seria la primera vez que se vieran unas expectativas fallidas por el exceso de confianza. Estamos incitando a que todo el mundo sea consciente de lo que nos estamos jugando el día 19 de junio, donde después de tres años y medio la pandemia lo ha complicado todo, nos ha puesto a prueba a todos pero también ha dado la posibilidad de demostrar a los ciudadanos de lo que somos capaces de hacer y el nivel de entrega y la transparencia con la que somos capaces de gestionar. Pero como decía, es importante que los ciudadanos sepan, por tanto, no sólo la responsabilidad que todos tenemos el 19 de junio porque nos estamos jugando afianzar ese cambio, sino seguir la senda del crecimiento porque con el PSOE íbamos hacia un precipicio y con Juanma Moreno hemos tendido un puente hacia el crecimiento. Por tanto, todos los días estamos creando puentes, con la sanidad, con la educación, con la iniciativa privada, con la familias, con los mayores... Hemos creado puentes para que entre todos seamos capaces de salir del vagón del cola en el que se encontraba Andalucía. Íbamos hacia un precipicio y con Juanma Moreno hemos tendido un puente hacia el crecimiento.

–En las últimas elecciones el PP fue la tercera fuerza tras el PSOE y Ciudadanos en la provincia. ¿Tienen la esperanza de que puedan ser el partido más votado en la provincia?

–Nosotros hemos salido a ganar. Y los gaditanos han visto el cambio de talante que sirve y genera riqueza y confianza y seguridad. Los ciudadanos han visto un cambio y una redefinición del concepto de talento porque estamos confiando en los ciudadanos para salir de las crisis que teníamos y donde nos encontrábamos con el Partido Socialista. Tenga en cuenta que no podíamos sacar pecho ni por empleo, ni por creación de autónomos, ni en sanidad, ni en ratios de educación. Teníamos una fuga de cerebros que nos hacía insostenible gran parte de los servicios públicos, porque además la fiscalidad en Andalucía era un lastre que, por cierto, es lo que tenemos con el Gobierno de España. Sin embargo, tenemos a un PSOE que en campaña no está dando soluciones ni alternativas a los datos de la bombona de butano, al precio de la cesta de la compra, de luz o el gas. No se está hablando de eso pero es que el PSOE está haciendo campaña sin hacerle cara a los principales problemas que ahora afrontamos las familias. Por lo tanto, lo que tenemos es que destacar que nosotros esperamos y estamos trabajando para que el Partido Popular sea el 19 de junio la fuerza más votada en la provincia de Cádiz sin lugar a dudas.

Además, nosotros estamos dando alternativas porque no sólo estamos contando lo que hemos hecho sino también lo que vamos a hacer y la gente sabe que en tan sólo tres años y medio no se puede hacer todo, que eso es pura demagogia y por ello pedimos más tiempos a los gaditanos, más tiempo y tener presupuestos que realmente den respuesta a las principales necesidades y que nos hagan prosperar como han venido haciendo pero nos quedamos con unos presupuestos prorrogados donde la capacidad inversora es nula. De ahí esa renovación de la confianza que es lo que podemos propiciar el 19 de junio.

–Durante mucho tiempo el PSOE ha estado jugando con el miedo de que “viene la derecha”. ¿Considera que en estos tres años y medio han podido acabar con ese discurso?

–Sin lugar a dudas. Creo que hacen el ridículo si siguen abundando en el mensaje del miedo. Si siguen abundando por ahí, mal van porque los ciudadanos ya nos han conocido y no han tenido miedo ni al Partido Popular ni a Juanma Moreno, todo lo contrario. Le recuerdo la pandemia. El presidente salía los domingos y daba tranquilidad y daba certidumbre, confianza. Eso no lo decía yo sino que lo decían los ciudadanos: “Menos mal que en Andalucía tenemos a Juanma”. Un domingo y otro domingo se consolidó el presidente demostrando a los ciudadanos que en los momentos peores gobernaba con moderación, con determinación, que es muy importante, asesorado por expertos y aunque fueran noticias malas o regulares, nos las trasladaba a todos por igual. Hemos pasado del miedo que argumentaban a la esperanza y a la confianza. Eso es muy importante y ha sido uno de los grandes avances de nuestra tierra porque a partir de ahí se desencadena todo lo bueno que estos tres años han traído a pesar de la pandemia. Con nuestro trabajo, con lo dicho hecho, ahora la vuelta al PSOE sería dar pasos atrás y seguir confiando en Juanma Moreno es seguir tendiendo puentes hacia el futuro, puentes de crecimiento.

–En estos tres años y medio ha desempeñado su labor como delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz. ¿Eso le ha permitido tener un mayor conocimiento de la provincia y de sus fortalezas y debilidades?

–Sin lugar a dudas. Todos los días se aprende algo, eso para empezar. Yo había hecho mucha labor política desde el Parlamento andaluz por la provincia de Cádiz pero mi etapa de delegada del Gobierno ha sido, además de extraordinaria, a nivel personal, a nivel político, ha sido de un crecimiento político como pocas otras etapas podré llegar a tener. Claro que he conocido con más detalle si cabe ciertas circunstancias, ciertas singularidades, pero yo ya venía con los deberes muy aprendidos y hechos. Yo conocía muy bien dónde tenía nuestra provincia sus debilidades, fortalezas, y me he dedicado a trabajar las debilidades para convertirlas en fortalezas y creo que también para unificar el sentimiento de provincia.

–Habla de fortalezas y debilidades pero, ¿dónde estamos? Está el tópico de que somos una provincia con mucho potencial pero así llevamos 40 años y no salimos de eso.

–La singularidad de Cádiz es una fortaleza y no nos damos cuenta y siempre lo hemos tratado de vender como algo negativo. Lo que tenemos es que presumir de Cádiz , donde tenemos una provincia maravillosa con gente increíble y donde sus singularidades nos hacen ser mucho más atractivos que el resto de los territorios. Por otro lado yo no caigo ni en la autodestrucción ni en el victimismo. Tengo la responsabilidad pública de poder cambiar las cosas. Eso está en manos de quienes hoy dirigimos la política en Andalucía. No podemos quejarnos y lo que tenemos que hacer es que desde el conocimiento pasar a la acción. Por ejemplo, el ejecutar los fondos ITI ha sido un ejercicio de responsabilidad con el cronómetro en contra. Fue darse de bruces con una realidad que no nos esperábamos y es que la ITI estuviera sólo ejecutada en un 0,4%, con cinco años ya pasados y ejecutarlo ha sido un ejercicio de responsabilidad para que ese dinero que venía de Europa, que nos habían concedido por una serie de datos socioeconómicos muy concretos, revirtiera en los ciudadanos y quedara en la provincia. Gestionar los presupuestos es un ejercicio de responsabilidad, cumplir con la provincia en ejecutar y desbloquear proyectos es un ejercicio de responsabilidad donde invertimos los datos negativos hacia el positivo. Cuando hemos activado la obra pública hemos generado empleo porque se han creado autónomos, empresas, se ha dinamizado la economía y, por lo tanto, no podemos hablar que seguimos igual que hace 40 años, sino todo lo contrario. Hay una serie de datos que así lo manifiestan. Hoy somos la primera provincia exportadora de Andalucía, la segunda donde mayor número de autónomos se crean y el primer destino turístico de España. En mayo ha sido la segunda provincia donde más se ha bajado el paro de Andalucía, pero es que esta ha sido la comunidad autónoma donde más se ha bajado el paro en toda España en el mes de mayo, pero en el interanual también. Pero es que el paro está ahora por debajo del 20 por ciento y hace 14 años que no estaba por debajo de esa cifra.

No podemos seguir con esos mantras. Ni con los socialistas ni con los que nos sitúan a la cola de todo. No, esto ya ha cambiado y esa es la senda que queremos continuar, esos puentes de crecimiento tenemos que seguir caminándolos todos juntos de la mano y eso pasa por no hablar con demagogia sobre Cádiz, por no tergiversar los datos sobre Cádiz y por llamar a las cosas por su nombre.

–¿Qué le sugiere cuando ve al PSOE, con una ministra y a varios dirigentes de este partido exigiendo que se haga el hospital, un proyecto que viene de muy lejos y que se inició con ellos al frente de la Junta?

–Hipocresía. Hay que faltarle mucho el respeto a la gente y a uno mismo para hacer eso. El bien mas preciado que tenemos los políticos es nuestra palabra y es mejor no hablar antes que no cumplir. Si ese hospital tiene una valla publicitaria que está descolorida que ni se puede leer ya a que está destinado ese solar es porque han pasado tantos años que el sol se lo ha comido. Y ahora viene después de haber dejado de gobernar hace un cuarto de hora a decirnos que no hemos sido capaces de hacer el hospital. Díganme ustedes qué hospital se hace en un año, dos o tres cuando ni siquiera el suelo es nuestro y lo que había ahí era una operación urbanística para construir un hospital público, que es por donde nosotros no hemos querido pasar, de ahí que estemos con el suelo y el plan funcional. El Partido Socialista le diría que después de haber vivido en Andalucía lo que han vivido con ellos y después estar disfrutando con un presidente con talante, moderado, con serenidad, donde todos los socialistas se pueden ver perfectamente representados, porque cualquier ciudadano se puede ver representado por Juanma Moreno, estoy convencida de que con ese tipo de actuaciones en la campaña electoral aún pierden más. Por lo tanto, creo que les toca reflexionar y, al menos, no ensuciar la campaña electoral.

–¿Cuántas veces le hemos preguntado por Valcárcel en estos tres años y medio los periodistas?

–Mmmmm (risas). Creo que sí ha sido lo más preguntado pero nunca me he sentido incómoda con el tema porque nunca me he salido de lo que siempre he defendido. Yo me fui a la consejería, porque como sabe el Gobierno andaluz era del Partido Popular y Ciudadanos, y me fui allí a explicarles lo que era Valcárcel. Me llevé los papeles para que entendieran la posición del rector y la de Cádiz. Por lo tanto, yo me he preocupado de ese proyecto. Pero evidentemente lo que hemos tenido que transmitir a los ciudadanos es que aquí tenían que actuar otras administraciones que fueran las artífices de hacer posible ese proyecto económicamente hablando. Ese proyecto serio, serio, serio a nivel de cuantificar su rehabilitación no ha sido. De 40 millones se ha ido a los 22, de ahí otra vez a los 40. Eso tiene que ser más serio. Siempre hemos dicho lo mismo sobre Valcárcel. Si ahora puede haber un consenso sobre ese proyecto y todos podemos invertir, hágase, pero lo que no se podía pretender es que algo que ni siquiera es nuestro, ahora viniera el Gobierno andaluz y haga como el que le sobra el dinero y ponga 40 millones de euros. Yo creo que eso los ciudadanos tampoco lo permitirían. Es un proyecto muy particular para trasladar la Facultad de Ciencias de la Educación y nosotros tenemos que velar por el dinero de todos los andaluces.

–¿Hay vientos a favor del PP? ¿Está cambiando el viento políticamente hablando?

–Bueno ahora mismo estamos en un temporal de Levante Y el levante siempre limpia y es bueno para Cádiz. Pero el poniente también le favorece. No es cuestión de vientos sino de talante, de formas, es cuestión de que en Andalucía han cambiando las formas de hacer las cosas, han cambiado las prioridades y hemos puesto en marcha soluciones lógicas y no ideológicas. Eso es lo que ha pasado en Andalucía. Por eso ahora mismo los ciudadanos están pudiendo valorar lo que se ha hecho, cómo se han hecho las cosas y quizás lo que puede destacar más la gente son las formas y la utilidad de este gobierno. Hemos cumplido gran parte de las cosas que hemos dicho y por ahí hemos adquirido respeto también de los ciudadanos. Por lo tanto, el que sabe donde va cualquier viento le viene bien y en este caso Juanma Moreno ha sabido priorizar los problemas de los ciudadanos y le ha sabido poner soluciones. Por lo tanto, ha sido un buen capitán para Andalucía.

–Hay mucha gente que tiene temor ante un futuro pacto con Vox.

–Esas personas que quizás pueden sentir eso lo que deberían es aplicar el voto útil y concentrar en Juanma Moreno su confianza porque es la mejor manera de dotarnos de un gobierno eficaz, un gobierno ágil. Es refrendar el comportamiento, el hacer y las prioridades de un presidente que no se mueve sectariamente sino que defiende el interés general de Andalucía. Tenemos al mejor altavoz para defender a Andalucía y lo ha demostrado estos años e incluso cuando no era presidente, como lo demostró al apoyar a la consejera Montoro para pedir la deuda que España tenía con Andalucía y cuantificarla. Ahora le pedimos eso al Gobierno de Sánchez, una reforma del sistema de financiación autonómica donde dejemos de perder los andaluces cuatro millones de euros al día en reconocimiento de nuestra población. Sólo sería posible si tuviéramos un PSOE con altura de miras y mirando por el interés general de los andaluces y desgraciadamente no tenemos eso en el señor Espadas. Todo lo contrario, yo diría que es casi imposible defender a Pedro Sánchez como él lo hace y a la vez defender a los andaluces. Sube los impuestos, ignora las necesidades de los andaluces, todos son obstáculos, con Cádiz no ha cumplido todavía y aquí estamos y ni se les espera. Y a la vez están queriendo ser la alternativa en Andalucía. Se han quedado muy atrasados en el discurso, muy lejos de las necesidades de los andaluces y por algo nos está caracterizando es que los problemas de los gaditanos no nos son ajenos y no nos dejan indiferentes.

–¿Le sorprende la fragmentación que hay en la izquierda del PSOE y eso puede perjudicarles?

–Llama la atención si lo hacemos desde el punto de vista de comprender al adversario porque es sorprendente. Al final, los que venían a cambiar la política y lo que no funcionaba y esos sí que nos metían miedo, alertaban y dotaban el panorama de una cierta violencia en el tono, en las formas de dirigirse a los ciudadanos. Con esa fragmentación están demostrando quizás que esto es más una cuestión de prurito personal que de representación de la mayoría de los ciudadanos. Al final cada uno responde sus hechos, ellos responden por los suyos y otros estamos con la mochila cargada todos los días de problemas y necesidades de los ciudadanos para darle soluciones efectivas, afectivas y eficaces.

–Ha estado en distintos ámbitos de la política, ¿qué es lo que más le ha llenado?

–En la oposición he aprendido mucho en el Parlamento. Ahí es donde he batallado durante años. En la oposición he aprendido mucho y soy quien soy políticamente y también algo en lo personal gracias a toda mi experiencia en la oposición porque me he preocupado de conocer a mi adversario, de valorarlo y de tomar decisiones por mí mismo y de tener mi propia radiografía de la provincia de Cádiz, de la sociedad andaluza y eso es un legado que nunca me puede arrebatar. ¿Dónde he podido ver esto con más claridad? A la hora de llevar a cabo mis competencias como delegada del Gobierno. Ahí es donde ha aflorado ese conocimiento, esas prioridades y esa forma incluso de ver la política y la vida, valorando a todo el mundo, valorando una opinión parecida a la mía o diferente, pero valorándola. Eso enriquece mucho y te hace en política poder representar a todo el mundo porque para mí ese papel institucional también ha sido muy importante. El que más allá de mis aficiones, gustos, pareceres, de mi ideología, los gaditanos se sintieran representados conmigo. Eso hay que saber distinguirlo muy bien. Lo importante en la vida no es lo que se sabe, no es la ideología que uno tiene, lo que uno cree que puede conocer, sino lo que uno hace.

–De usted dicen que es un animal político. ¿Cómo se define usted como política?

–Políticamente soy una mujer abierta siempre a escuchar. Suelo tener a personas de referencia en todos los sectores que me parecen importantes para el desarrollo de la sociedad, de ahí que los escuche, les pregunte, construya opiniones en función de pareceres que puedan trasladarme estas personas. Abierta al diálogo pero con mucha determinación, tenacidad. Intento aplicar el sentido común. Hay una funcionaria que lleva tres años diciéndome cuando viene al despacho a tratar cosas y las solucionamos muy rápidamente que “en ti cae el sentido común”. Intento ponerle sentido común pero soy siempre optimista y normalmente me gusta tener un plan A, un Plan B y un plan C, tener toda la información para tomar la decisión.

–¿Qué proyectos le gustaría abordar en la provincia? ¿Cuáles son las prioridades?

–El nuevo hospital sin duda. La Ciudad de la Justicia que es continuar el proyecto. Después ya parece que vamos a tener todo solucionado para la apertura del CFA, una segunda bajada de impuesto vendría de maravillas también a los ciudadanos gaditanos. Eso dinamizaría mucho nuestra economía y respaldaría muchos los sacrificios de los ciudadanos.

–Cada elección es distinta pero, ¿cree que los resultados de las autonómicas podría tener influencia en las municipales?

–Los ciudadanos saben distinguir muy bien los procesos electorales, pero cuanto mas gobernemos más van a poder apreciar las políticas que aplicamos desde el PP y por lo tanto nuestros candidatos van a estar muy refrendados por las políticas de Juanma Moreno y eso implica más responsabilidad porque está dando una lección de moderación y de trabajo para todos y eso hace que estemos todos en la senda de trabajo, de formas y de prioridades, así que si los ciudadanos refrendan ese cambio que se produjo hace tres años en Andalucía está claro que son los valores que prevalecen en la sociedad. Destacaría la gente esos denominadores comunes que hemos hablado a lo largo de estos años y que está saliendo en esta campaña electoral y es el trabajo día a día en estos tres años y medio.