Ángel Javier Umbría, subdelegado Defensa: "Cádiz es de las provincias que más recluta, 866 jóvenes lograron ser militar en 2024"

El subdelegado de Defensa en Cádiz, Ángel Javier Umbría, cumple pronto cuatro años al frente de esta administración en la provincia. Con el coronel de Infantería de Marina charlamos sobre el trabajo de la delegación durante este tiempo, con una significativa gestión del reclutamiento en "una de las provincias de España que más recluta". "866 jóvenes gaditanos alcanzaron su objetivo de convertirse en militares de tropa de manera profesional en 2024", apunta. Pero desde la delegación gaditana realizan otras labores menos conocidas. Entre ellas la inspección de los contratos de empresas de Cádiz con el Ministerio de Defensa -con 142 expediente el año pasado en la segunda provincia andaluza en número de empresas de Seguridad y Defensa- o la gestión del Patrimonio del Ministerio, "con varias operaciones en proceso de negociación".

Pregunta.La Delegación de Defensa cumplió 30 años el pasado 2024, ¿ha cambiado mucho en este tiempo?¿cómo ha evolucionado la labor de esta administración en estos años?

Respuesta.Efectivamente, durante estos 30 años la subdelegación ha evolucionado significativamente. Se ha adaptado a las necesidades y a los cambios de la sociedad y también de las Fuerzas Armadas. Inicialmente estábamos más centrados en funciones administrativas y también de representación institucional, pero hemos ampliado nuestras competencias al ámbito de la difusión de la cultura de Defensa. Y también creo que hemos mejorado la eficiencia y el nivel de calidad, sin perder de vista la labor original de acercar la administración al ciudadano, que eso se mantiene inalterable. La aplicación de nuevas tecnologías junto con un equipo que ya tiene mucha experiencia contribuye a que hayamos mejorado. Una parte de esta evolución es la administración electrónica, que ya es una realidad, aunque seguimos atendiendo al ciudadano que no se acoge a ella por cualquier razón. O sea, seguimos recibiendo presencialmente una persona que no tiene certificado electrónico o que prefiere preguntar, lo que todavía ocurre mucho, y aquí lo atendemos.

P.Usted cumple en breve cuatro años al frente de la Subdelegación de Defensa en Cádiz, ¿qué balance hace de este tiempo?

R.Yo he buscado que la subdelegación sea eficiente y cercana al usuario, y que también el equipo trabaje en buenas condiciones y en un buen ambiente, a pesar de que hay un gran volumen de trabajo. Todo ello contribuye, creo yo, a dar una buena calidad de servicio. Creo que puedo decir que la subdelegación funciona realmente bien en todas sus facetas, principalmente en la administración de personal civil y militar, y en la administración de las propiedades del ministerio y también en el reclutamiento, que estas son nuestras responsabilidades más demandantes y lo que nos da más trabajo. Otra cosa en la que me he esforzado es en mantener una buena relación, yo diría que excelente, con el resto de estamentos de la sociedad gaditana. Pretendo que siga siéndolo. Es también muy gratificante y contribuye a la imagen que damos a la sociedad gaditana. En definitiva, y respondiendo a tu pregunta, creo que estos casi cuatro años, que han pasado muy rápido, ofrecen un balance muy positivo y que estoy muy satisfecho.

P.¿Cómo han ido las últimas convocatorias de ingreso en las Fuerzas Armadas? Cádiz siempre había sido de las más numerosas, ¿sigue siendo así?

R.Realmente bien. Efectivamente, Cádiz es una de las provincias que más recluta de España. Y eso en números absolutos, ya que si tenemos en cuenta la población de la provincia somos la provincia que más recluta proporcionalmente. En los últimos años siempre hemos estado en números absolutos entre los dos primeros puestos nacionales, en competencia muy cercana con Madrid tanto en número de solicitudes como en número de plazas obtenidas. En ambos datos, aspirantes y plazas, nos mantenemos tradicionalmente en un margen entre el 11 y el 12% de los números nacionales. Un dato que cabe destacar, que quizá no se conozca mucho, pero que te lo voy a mencionar porque es interesante, es que Cádiz proporciona anualmente el 45% de la tropa que ingresa en la Armada. Bueno, de la tropa y marinería.

P.¿A nivel nacional casi la mitad?

R.Sí, sí, del 45% español sale de aquí de Cádiz. Casi la mitad de la tropa y marinería que ingresan en la Armada lo hacen aquí en Cádiz. Muy curioso

P.¿Y se cubren todas las plazas ?

R.Pues sí, se cubren todas las plazas. El proceso selectivo está organizado de tal forma que se cubran todas las plazas que se convocan. En primer lugar, cada opositor puede marcar hasta 10 unidades diferentes. Con lo cual, entre el número de opositores multiplicado por 10, pues imagínate.Por eso ya es improbable que alguna quede sin cubrir. No obstante, la convocatoria prevé que las plazas de aquellas unidades donde no haya solicitudes, se acumulen a las ofertadas con más aceptación. Por lo que, si una unidad no es pedida, esa plaza va a otra unidad, con lo que la cobertura es del 100% de las plazas convocadas. Hemos notado una ligera disminución en solicitudes, pero seguimos cubriendo el 100% y seguimos siendo en nuestra delegación el 11 y algo por ciento a nivel nacional.

P.La última vez que hablé con usted me comentó de la relación con los soldados que cumplen 45 años y tiene que irse de las Fuerzas Armadas, ¿cuántas personas estarían ahora en esa situación en la provincia?

R.Actualmente tenemos 996 reservistas de especial disponibilidad, que es la denominación que reciben y con los que seguimos trabajando para apoyarles en esta nueva etapa. Entre otras cosas, les facilitamos información sobre oportunidades laborales y oportunidades de formación orientada al empleo. Estamos con ellos, estamos trabajando mucho con ellos.

"En 2024 hemos gestionado 142 expedientes de contratación de empresas gaditanas con el Ministerio. Cádiz es la segunda provincia andaluza en número de empresas de Seguridad y Defensa"

P.¿Cuáles son las principales funciones de la subdelegación de Defensa y que destacaría de este último año?

R.Las funciones son difusión de la cultura de defensa, reclutamiento, y aquí incluyo la aportación de personal adicional, de recursos humanos adicionales, por ejemplo, los reservistas, tanto los voluntarios como los de especial disponibilidad de los que acabamos de hablar; y luego, administramos el personal militar en la reserva que no tiene destino y damos apoyo social a los militares retirados y a las personas viudas de militares. También administramos al personal civil que trabaja para el Ministerio de Defensa, que aquí en Cádiz es numeroso; gestionamos el patrimonio, todas las propiedades del Ministerio de Defensa en la provincia; y una misión poco conocida, pero que también hacemos, es inspección de calidad de los contratos del Ministerio de Defensa con las empresas de Cádiz. Hablando del último año, yo destacaría en el 2024, en primer lugar, hemos conseguido nuestra cifra más alta de reclutamiento, con 866 jóvenes gaditanos que alcanzan su objetivo de convertirse en militares de tropa de manera profesional. En el otro ámbito de la cultura de defensa, destacaría que una joven gaditana, Isabel Niño, alumna de El Centro Inglés de El Puerto Santa María, fue la ganadora nacional de la decimoprimera edición del concurso literario carta a una militar español, con una historia muy bonita, de Bárbara, una médico de las Fuerzas Armadas que relata una labor de esta sanitaria en una zona de conflicto.

P.Señala que gestionan desde aquí también el patrimonio de Defensa en la provincia, ¿hay previsto alguna operación próxima? ¿Cuáles son las que se han realizado más importantes últimamente?

R.Efectivamente, sí. Desde las áreas de patrimonio de la subdelegación, que tenemos dos, una en San Fernando y otra en Algeciras, gestionamos todas estas propiedades. Es una labor importante y también probablemente poco conocida. Hay varias operaciones actualmente en proceso de negociación, porque hay interés de algunos segmentos por propiedades que el ministerio ha desafectado. Es el caso, por poner ejemplo, del Depósito de Sementales en Jerez o de los polvorines en Tarifa, por ejemplo. Pero considero que no debería entrar en mayor detalle porque actualmente se están negociando las condiciones. La más importante del último año ha sido la venta al Ayuntamiento de San Fernando de los terrenos que quedaban de los antiguos polvorines de Fadricas, que ha supuesto una importante superficie en un sitio privilegiado de la Bahía. Fue una operación importante y creo que muy beneficiosa.

P.Me comentaba antes que realizan la inspección de calidad de los contratos del Ministerio con las empresas radicadas en Cádiz, ¿en qué consiste ese trabajo?

R.Como te decía, es una labor fundamental y poco conocida. Básicamente consiste en que nuestros oficiales de ingenieros, tenemos un equipo de ingenieros que son el área de inspección industrial, sigue el proceso de fabricación comprobando que se atiene a lo contratado. Es una labor ingente, un trabajo ingente.Para que los lectores se puedan hacer una idea, en 2024 hemos gestionado 142 expedientes de contratación de empresas gaditanas con el Ministerio. En fin, son muchos contratos. Porque Cádiz es la segunda de Andalucía en número de empresas en el ámbito de la Seguridad y Defensa. Y son empresas que cumplen, son muy importantes. Creo que es conocido que aquí se va a construir el buque de integración subacuática, los dos buques hidrográficos costeros y se desarrolla el sistema de combate de las fragatas F-110, futuras fragatas y el submarino S-80. Además hay innumerables contratos de mantenimiento, labores de pruebas de municiones,...En fin, es una provincia muy importante en este ámbito y que tiene profesionales de primer nivel.

P.La difusión de la Cultura de Defensa es una de sus destacadas funciones, ¿cómo se afronta en este nuevo contexto de más inversión en seguridad y defensa?

R.La difusión de la cultura de defensa es de las de mayor importancia para que los ciudadanos comprendan la importancia, valga la redundancia, de las Fuerzas Armadas a la hora de garantizar la seguridad de la Nación. Y si, como parece, va a aumentar la inversión en Seguridad y Defensa, dar a conocer su razón ayudará a entenderlo, con lo que aún tiene más relevancia. Cádiz es una provincia que mantiene un vínculo muy especial con los Ejércitos y la Armada. Lo especial en Cádiz es que todas las actividades de difusión de la cultura de defensa son especialmente bien acogidas. Y realmente, por tanto, es muy gratificante trabajar en esta labor en nuestra provincia.

P.Recuerdo que cuando llegó me dijo que quería aumentarlas.

R.Sí, y se han aumentado en este tiempo. Hemos ido a muchos municipios de la provincia y hemos conseguido grandes cosas, como las juras de bandera que han hecho las unidades en Setenil, en el Algar.

P.Recientemente ha habido una subida de sueldo al personal de las Fuerzas Armadas, ¿es mucho personal en Cádiz?

R.Mira, en Cádiz estamos destinados, te voy a dar números redondos, unos 10.500 militares en activo y otro millar en la reserva. Además, tenemos 800 civiles que trabajan para el Ministerio. Entonces, la subida de sueldo beneficiará a más de 11.000 gaditanos, que creo que son bastante.

P.Cádiz cuenta con numerosas instalaciones militares y con miles de efectivos, ¿es Cádiz una provincia clave para la Defensa?

R.Cádiz es muy importante ahora y lo ha sido a lo largo de toda la historia de España. Y es clave no solo por las cifras, sino también por la situación de importancia estratégica de Cádiz y también por la cantidad y la calidad de las unidades de la Fuerza de Armadas que tienen aquí su base. Efectivamente, es una provincia estratégica y yo diría que es una provincia muy militar.