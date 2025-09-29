Ambrosio, el vecino asesinado en Tavizna, recibió más de 50 puñaladas

Ambrosio recibió más de 50 puñaladas. La saña con que su asesino se ensañó con el antiguo cuponero de Ubrique, un hombre de 61 años con una importante discapacidad visual, hacen pensar a la Guardia Civil que el móvil, más allá del robo, pudiera tener un componente personal.

El cuerpo sin vida de Ambrosio, cosido a puñaladas, fue descubierto sobre la una de la madrugada del pasado sábado en su casa de Tavizna, un núcleo de población cercano a Benaocaz adonde se había trasladado a vivir desde Ubrique. La casa estaba revuelta, con restos de sangre por todos lados. El cuerpo presentaba múltiples puñaladas, sobre todo en cuello y espalda, aunque había tanta sangre que resultaba complicado poder contarlas. Este lunes se ha podido saber que fueron más de medio centenar las cuchilladas que recibió con un arma blanca, alguna de ella mortal de necesidad.

Los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz están intensificando las actuaciones este lunes para tratar de reunir las pruebas que puedan inculpar al presunto responsable de un crimen que ha causado un tremendo pesar en la Sierra de Cádiz. No se descarta que el asesino conociera a la víctima y que no fuera elegido de manera aleatoria.

El Ayuntamiento de Benaocaz ha expresado por sus redes sociales sus condolencias y a hecho "llegar nuestro más sentido pésame a la familia de la víctima y a todos el pueblo de Ubrique de donde era natural la víctima". La corporación municipal del Consistorio ubriqueño, por su parte, han decidido que las banderas municipales ondeen a media asta en señal de duelo.

Precisamente, son varios los vecinos de Ubrique los que también han expresado su dolor en el post en Facebook del Ayuntamiento serrano, destacando la nobleza del fallecido pero en especial su afán de superación ya que, según indican algunos de ellos, consiguió aprender a tocar el piano.

Una muerte violenta en la Sierra de Cádiz

El suceso sacudió en la mañana del sábado, cuando se conoció la noticia de que un hombre había sido hallado muerto de madrugada en su vivienda de Tavizna. La Guardia Civil tuvo conocimiento alrededor de las 1:00 horas de la madrugada de un posible homicidio en dicha localidad. Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía dio el aviso a los agentes del hallazgo del cuerpo sin vida de un varón de 61 años de edad, que mostraba signos de violencia.

Según confirman el cuerpo presentaría más de 50 puñaladas. Además, en la vivienda se encontraron muchos restos de sangre así como parte de las pertenencias del hombre muy revueltas, indicios de un posible robo.