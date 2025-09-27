Encuentran el cuerpo de un hombre con múltiples puñaladas en el interior de su casa en la Sierra de Cádiz

La Guardia Civil investiga este sábado la muerte violenta de un hombre en su casa de la Sierra de Cádiz. Se trata de Ambrosio, un hombre invidente de unos 61 años de edad muy conocido en Ubrique por ser el antiguo vendedor de cupones en este municipio. Tras su prejubilación, trasladó su residencia hasta Tavizna, en Benaocaz, y es allí donde ha sido encontrado muerto este sábado.

La Guardia Civil tuvo conocimiento alrededor de las 1:00 horas de esta madrugada de un posible homicidio en dicha localidad. Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía dio el aviso a los agentes del hallazgo del cuerpo sin vida de un varón de 61 años de edad, que mostraba signos de violencia.

Según confirman a Diario de Cádiz, el cuerpo presentaría entre 20 y 30 puñaladas, y alguna más por la espalda. Además, en la vivienda se han encontrado muchos restos de sangre así como parte de las pertenencias del hombre muy revueltas, indicios de un posible robo en el interior de la vivienda en la que fue encontrado.

La Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha activado el protocolo judicial para este caso, haciéndose cargo de las diligencias correspondientes y abriendo una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento.

Tavizna, un pequeño enclave en la Sierra de Grazalema

Tavizna es un núcleo rural que pertenece al término municipal de Benaocaz, aunque está situado también muy cerca de Ubrique y de El Bosque. Dedicado de lleno al turismo rural, Tavizna es un gran diseminado conformado por muchos chalés y viviendas aisladas. Siempre se ha calculado que allí pueden vivir unas 60 ó 70 personas, aunque después de la pandemia del Covid su población se ha incrementado de manera notable, especialmente por vecinos procedentes de Ubrique que prefieren ahora vivir al aire libre.