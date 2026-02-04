Alerta en la provincia de Cádiz por la borrasca Leonardo, en directo | Desalojos preventivos, sin clases y carreteras cortadas

Diario de Cádiz abre hoy un directo sobre el efecto de la borrasca Leonardo, que ha puesto a la provincia en alerta por el riesgo de fuertes lluvias. La comarca de la Sierra de Grazalema se encuentra bajo aviso rojo de la Agencia de Meteorología (Aemet); el resto, en aviso naranja. En la Sierra se pueden acumular más de 200 litros por metro cuadrado. Todas las clases presenciales han sido suspendidas. Emergencias Andalucía envió ayer un mensaje de alerta por medio de los teléfonos móviles a las comarcas del Campo de Gibraltar y de la Sierra.