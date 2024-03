El cantante de San Fernando Abraham Mateo: "Las mejores canciones que he hecho en mi vida están en este nuevo disco"

–¿Qué aporta este Insomnio a su trayectoria, a su sonido?

–Es el disco más artesanal que he hecho hasta ahora. Parte desde un insomnio sano, de las ganas de crear, de tener la mente siempre activa y eso me quita el sueño. Decía: a ver si esta noche compongo el tema que lo cambie todo. Me quedaba siempre despierto y eso me hacía estar todo el día componiendo. Aparte de éxitos que ya ha escuchado la gente como Clavaíto, Quiero decirte y Maníaca, también tiene temas inéditos y está muy enfocado a la música electrónica.

–El álbum comienza con una marcha llamada Me acuerdo de ti y acaba en un chill, con El amanecer. ¿Buscaba deliberadamente ese viaje por distintos estados de ánimo en la secuenciación?

–Totalmente. El disco es como una noche de insomnio, una aventura, un viaje que empieza y acaba muy arriba también. También hay cosas que me representan mucho a mí, de mis raíces, o que me saben a mi infancia, como Me acuerdo de ti, que empieza con una marcha de Semana Santa y se convierte en un pop electrónico. Este disco, el séptimo ya, es el que más me representa de los que he hecho.

–Esos sencillos de éxito que ha ido lanzando como adelantos, ¿le han condicionado la visión global que tenía del contenido del disco?

–Tenía claro que quería que tuviera un sonido electrónico y bastante pop. No me ha condicionado mucho pero sí que hay canciones que son como la continuación de éxitos que la gente ha escuchado antes. Por ejemplo, Supermal es la continuación de Quiero decirte, y hay veces que sí he hecho esa especie de guiño a esas canciones que han gustado mucho. Pero he tenido bastante libertad a la hora de hacer el álbum, he hecho lo que me ha pedido el cuerpo y fluido lo máximo que he podido.

–Aparecen además nombres de peso como Omar Montes, Danny Ocean o Sebastián Yatra. Ha apostado a caballo ganador ¿no?

–Totalmente. Siempre me gusta estar bien acompañado en mis canciones. En este disco tengo colaboraciones que son muy especiales, aparte de las que ya han salido con Ana Mena, Chanel o Sebastián Yatra, también tengo nuevas con Omar, que acaba de salir, o con Danny Ocean, a punto de estrenarse. Me llevo de cada uno de mis compañeros algo que aprender también, aparte de una amistad.

–Entre esas colaboraciones, quizá la más llamativa sea la de Rorro en Desgraciaíta, con guiño a la copla María de la O. ¿Le gusta poner el oído en los nuevos talentos independientes de la música?

–Me gusta apostar por gente que, de repente, es más libre a la hora de hacer música, talentos que están surgiendo y que a muchos los vemos en TikTok, por ejemplo. A Rorro la descubrí así y me encantó lo que hacía. La colaboración con ella es un guiño a María de la O, que es un estilo de música que yo he mamado también desde pequeñito, pero muy fresco y experimental. Ella tiene un rollo muy chulo que le depara un futuro muy grande como artista.

–Comentaba recientemente en Instagram que “a veces lo que más amas es lo que menos te deja dormir”. ¿Ha habido un equilibro entre buenas y malas noches en la creación de Insomnio?

–Ha habido noches de frustración, en las que he estado en el estudio y no ha salido nada con lo que haya estado conforme. Ha sido un trayecto largo en el que ha habido más noches buenas que malas, la verdad. Creo que las mejores canciones que he hecho están en este álbum. Estoy deseando que la gente lo escuche porque le he dedicado mucho cariño. Además, al tener el estudio en mi casa le he dedicado más horas que nunca.

–Imagino que habrá escuchado muchas veces esa cantinela de “si Abraham Mateo hubiese nacido en Estados Unidos, sería una superestrella mundial”. ¿Se siente satisfecho con todo lo logrado?

–A todos los artistas les gustaría ser profetas en su tierra y sentirse valorados. Aquí en España, la verdad, es que lo ponemos un poco duro para eso, es complicado. Pero intento no pensar en ello, trato de ser paciente, de estar superándome día a día. El tiempo siempre pone todo en su sitio y todo llega.

–De momento, le veremos por la provincia en directo el próximo verano, el 3 de agosto en Concert Music Festival. ¿Cómo será el espectáculo de este nuevo disco?

–Tiene pinta de que va a ser también la mejor gira. Le estoy poniendo mucho cariño, acompañando perfectamente todas las canciones del álbum, más unas cuantas ideas que tengo en mente, que creo que la gente va a disfrutar. Me gusta mucho innovar y en esta gira hay muchos detalles y sorpresas que nadie ha hecho todavía. Para mí el objetivo es que la gente se lleve la mejor experiencia posible.

–¿En qué se concretan esos detalles y sorpresas que menciona?

–Bueno, la gente sabe que me gusta mucho el baile y no puede faltar. También mis baladitas y, sobre todo, mostrar esas raíces más andaluzas. Y algunas ideas más tecnológicas que queremos llevar cabo, muy innovadoras, y estamos viendo la manera de hacerlo. Y, por supuesto, mostrar ese lado que me gusta tanto de la música electrónica, que lo tengo tan presente y que me está funcionando tanto últimamente para componer y producir.

–Tras estos meses de Insomnio, ¿con qué se atreve a soñar?

–Todos creo que soñamos con tener un número uno en el top 50 global de Spotify, me encantaría verme ahí algún día. Tocar en la Super Bowl también, seguir haciendo cositas como actor y, sobre todo, seguir llevando la gira no solo por España, sino también a Latinoamérica y Estados Unidos. Ahora vamos a hacer conciertos fuera y retomar un poquito ese contacto.