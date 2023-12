“Soy simplemente un fiel servidor del amor”

Daniel Alejandro Morales Reyes (Caracas, 1992), Danny Ocean para la música, publicó el pasado noviembre el sencillo No te enamores de él, preludio de un próximo disco que engrosará una nada desdeñable carrera como cantante, compositor y productor. El tema Me rehúso (2016) lo convirtió en uno de los artistas latinos más populares del mundo y, hasta la fecha, ha lanzado dos álbumes: 54+1 (2019) y @dannocean (2022). Recibió una nominación en la última edición de los Grammy Latinos, celebrada en Sevilla, en la categoría de Grabación del Año por Correcaminos, junto a Alejandro Sanz.

–Este 2023 le ha traído muchísimo éxito y trabajo duro. ¿Qué balance hace?

–Estoy cansado pero contento, los dos se escriben con c –ríe–. Muy cool amigo. Vengo de dos años de gira, de doscientos treinta y algo shows, cansado pero contento de que pase esa etapa de mi vida. Estoy empezando otra con un nuevo sencillo, No te enamores de él, y trabajando en un nuevo álbum. Por ahora no tengo fechas, entonces tengo el chance para hacer música.

–¿En qué se inspira No te enamores de él y qué nos puede desvelar del disco?

–No te enamores de él está inspirada en ese contexto que creo que todos hemos pasado, como que amas a una persona pero toca darse un espacio para recordarse, para simplemente decirle a ella o a él como que ¡hey!, conoce el mundo pero por favor, no te enamores de él, aquí hay alguien que te quiere muchísimo. Y estoy trabajando en un álbum como muy espiritual, con un concepto muy intrapersonal, de ese tipo de frases que la gente piensa pero no dice.

–Un nuevo álbum en un panorama dominado por el consumo musical a través de internet. ¿Le condiciona el trabajo esta manera de entender el negocio?

–Fíjate que no, más bien me encanta. Lo veo como herramientas que podemos usar para llegar a más personas. Los canales siempre cambian pero lo importante es que se mantenga la calidad del mensaje ¿no?

–Como compositor, ¿de qué forma conectan sus letras, su romanticismo, con las generaciones más jóvenes?

–Creo, amigo mío, que pase lo que pase todos buscamos amor. Para eso vinimos a esta tierra, a amar y a morirnos solos al final. El principio siempre ha sido el amor y aquí está. Soy simplemente un fiel servidor del amor y vinimos a cantar amor.

–En 2022 se mostró crítico con los Grammy Latinos y la tendencia, según usted, de pasar por alto el trabajo de ciertos artistas en favor de otros más populares o con mayor visibilidad. ¿Creatividad e industria van por caminos distintos?

–Sí, van por caminos separados. Ese comentario vino porque todos los días están saliendo en las plataformas cien mil canciones, entonces es hora de que tomen en cuenta que la música también está evolucionando, está yendo a una velocidad gigante y hay que darle cabida a esos espacios creativos que la gente está haciendo. Hay nuevos géneros musicales apareciendo, nuevos mensajes, nichos de mercado que se tienen que tomar en cuenta. Ojo, no era una crítica, sino simplemente ¡oye!, que hay muchos de nosotros haciendo cosas creativas y es justo que tomen en cuenta, con la cantidad de música que está saliendo hoy en día, lo que está sucediendo. Ni siquiera lo decía por mí ¡eh! Es algo en general.

–Al respecto y ante la contundente realidad del éxito mundial de la música latina, ¿es necesario seguir utilizando esa etiqueta?

–Sí. Acuérdate de que en la industria musical todos los países hispanos representamos un 30 por ciento, que es un tanto por ciento muy grande. Y somos muchos los que hablamos el mismo idioma. Creo que es el que más se habla en cuanto a densidad de países. Entonces yo creo que ya era por naturalidad que algo sucediera con la música latina y estuviese hoy en día donde está. Artistas como Bad Bunny o J Balvin han abierto grandes caminos para nosotros, para dar a conocer nuestra cultura. Pero esto viene mucho también a raíz de las plataformas, de internet, de las redes sociales.

–Canta en No te enamores de él: “Yo te quiero como Venezuela quiere a Guyana”. Este mismo mes su país ha celebrado un referéndum para reclamar a Guyana la soberanía de la región del Esequibo. ¿Cómo lo vive como venezolano?

–Mira, te voy a ser muy honesto. En realidad la canción lleva casi un año hecha y justo salió la misma semana que sucedió todo este conflicto. Como venezolano estoy en deber de decirte que, obviamente, a nosotros nos criaron de pequeños en que esa zona de reclamación ha sido siempre de Venezuela. La verdad, no estoy al tanto. Simplemente puse esa línea porque quería poner una parte de cómo uno, como venezolano, ve esa situación. Esa parte de la canción es como decirle a esa zona en reclamación ¡hey!, haz lo que tú quieras pero acuérdate de que eres de acá. Pero mira, yo no me meto en esos temas amigo, sea de Guyana o de Venezuela. Creo que estamos en un momento en que ese tipo de diferencias ya pasaron de moda y Venezuela debería concentrarse primero en su conflicto interno antes que meterse en una disputa como esta.

–¿Qué le pide a 2024?

–¡Paz, amigo!, porque el mundo está demasiado violento. Paz para el mundo y para mí también, que he estado como muy agitado –ríe–.