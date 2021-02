UGT anuncia "movilizaciones drásticas" contra el cierre de Airbus Puerto Real

UGT ha anunciado este viernes "movilizaciones drásticas" en contra del cierre de la factoría de Airbus en Puerto Real. El secretario de la federación de industria de UGT-Cádiz, Antonio Montoro, ha señalado que el encuentro del presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez, con el comité intercentros no ha servido para aclarar el futuro de la factoría.

"Mantenemos la incertidumbre. La decisión aún no está tomada. Nos ratifica en que tenemos que movilizarnos", ha afirmado Montoro, que ha incidido en que la dirección de la empresa ha reconocido la factoría "ya no tiene sentido", ya que su ubicación cercana al muelle de la Cabezuela se debía a la necesidad de dar salida a las grandes piezas que producía para el gigante A380, que fue cancelado hace dos años.

"Claro y en botella. Se trata de una decisión industrial y esta planta no tiene sentido. Pero si la decisión no está tomado, tenemos que ser los sindicatos los que forcemos para que no lo tome", ha subrayado el sindicalista de UGT, que ha anunciado que este lunes ha citado a sus delegados en Airbus para acordar "movilizaciones drásticas que hagan a la compañía doblar el pulso.

El presidente de Airbus España, Alberto Gutiérrez, ha trasladado este viernes al comité interempresas que "no hay ninguna decisión ni de cerrar ni de abrir dos plantas nuevas", según ha indicado Francisco San José, presidente del comité, al término del encuentro.

"El presidente ha manifestado que no hay ninguna decisión tomada. Pero es verdad que hay una situación de dificultad y nos anima entre a todos a buscar soluciones para la carga de trabajo y el empleo de la gente", ha señalado San José.

Este mensaje llega después de que la propia compañía señalara este jueves que la factoría de Puerto Real "se encuentra en una situación crítica" y no ve viable mantener dos centros productivos en la Bahía de Cádiz, lo que aboca a la planta a su cierre o a la venta a un tercero.

La compañía achaca la crisis de la factoría puertorrealeña al "cese de la producción del A380", aunque se ha agravado "por el impacto de la crisis de la COVID-19", según han indicado fuentes de la compañía, que confirma así el mensaje trasladado por su Chief Operating Officer, Michael Schöllhorn, a la junta de portavoces el pasado martes.

"A la luz del contexto actual, consideramos difícil mantener dos centros de producción en la región de Cádiz. Estamos buscando la mejor solución posible que maximice la carga de trabajo en España y en Andalucía", han indicado las mismas fuentes, que han resaltado que la compañía trabaja "en la mejor solución posible para el futuro a medio y largo plazo, asegurando la competitividad y la sostenibilidad de las operaciones industriales de Airbus en España".