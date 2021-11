Ruiz Boix: "La candidatura que lidero es la de la unidad en el partido"

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado este martes que presentará su candidatura para liderar el PSOE de Cádiz y que da este paso con la intención de propiciar la integración de las diferentes familias que hay en el socialismo gaditano.

"La candidatura que voy a liderar es la de la unidad en el partido", reflexionó Ruiz Boix en declaraciones a este periódico en las que también incidió en la idea de que los diferentes liderados integrados en la que es conocida como la nueva mayoría "somos muy plurales porque representamos muchas sensibilidades diferentes pero seguimos unidos porque sabemos sumar".

El bloque que liderará Ruiz Boix ya ganó en las votaciones internas vividas el pasado 26 de septiembre en la provincia. Para ello fue esencial la victoria clara lograda por esta candidatura en las seis agrupaciones más numerosas de la provincia, es decir, las de Algeciras, Cádiz, Jerez, San Fernando, La Línea y San Roque. Pero Ruiz Boix hace una visión más amplia para sentenciar que su candidatura tiene el apoyo "de más de una veintena de secretarios locales del partido, de alcaldes de todas las comarcas de la provincia y de un amplio sector de la militancia de base que quiere abrir una nueva etapa en el PSOE de Cádiz desde la unidad".

El que viene siendo vicesecretario general del PSOE de Cádiz desde 2012 no quiso valorar la candidatura anunciada también ayer por Ruiz Arana. Eso sí, el alcalde de San Roque quiso dejar claro que tiene el apoyo del líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, para dar el paso que dio ayer. "Hablé con Espadas el pasado jueves, le adelanté mi intención de presentar mi candidatura y él lo aceptó. Lo único que me pidió es que hiciera un esfuerzo por la integración en el partido, algo que por supuesto acepté. De ahí mi encuentro del viernes con Irene García, en el que me comprometí a incluir en mi ejecutiva a una parte de sus representantes, un acuerdo que por supuesto mantengo en pie", reflexionó Ruiz Boix.