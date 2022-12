Renfe se harta: Estas son las duras sanciones por el mal uso del abono gratuito de Media Distancia entre Cádiz y Sevilla

Desde que se pusiera en marcha la campaña de los abonos gratuitos de Renfe para los billetes de Media Distancia, la picaresca de algunos terminó desvirtuando lo que en un primer momento se planteaba como una buena idea: fomentar el transporte público y permitir que los usuarios recurrentes del tren se ahorraran un buen pellizco en un contexto de precios cal alza.

Casi desde el primer día, personas que a diario utilizan este medio de tranporte para trasladarse comenzaron a comentar la imposibilidad de conseguir plazas en trenes que después se podían comprobar que viajaban vacíos durante buena parte del trayecto. La situación se hacía especialmente sangrante en las líneas que unen Cádiz con Sevilla, donde conseguir un título se convertía en toda una odisea.

La razón de esto se encontraba en el hecho de que muchos usuarios de este bono gratuito pronto empezaron a reservar plazas aunque no tuvieran intención de viajar. Al no tener miedo a perder ningún dinero, algunas personas empezaron a acaparar asientos por si les surgía algún viaje entre las dos capitales andaluzas.

Renfe, que estaba atada de pies y manos para sancionar, trató de poner coto a esta práctica limitando a un máximo de cuatro reservas diarias y haciendo que no se pudiera cerrar la vuelta sin viajar en la ida. Pero las medidas resultaron insuficientes.

Ahora, el propio Gobierno ha decidido modificar las condiciones de uso de estos títulos para evitar esto precisamente posibilitando que Renfe pueda incautar la fianza de 20 euros y anular el abono del pasajero que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no van a viajar en el tren. Aunque solo se retirará el abono de la línea en la que se haya detectado un uso irregular, el operador ferroviario no expedirá un nuevo abono asociado a ese titular para ningún origen-destino de media distancia en un plazo de 30 días desde la anulación.

La normativa actual establece que, en el caso de los servicios ferroviarios de Media Distancia convencional, los usuarios deben adquirir un abono distinto por cada trayecto origen/destino, que será válido para viajes ilimitados entre el origen y destino solicitado por el cliente, en ambos sentidos.

Antes de llegar a retirar el abono y la fianza, Renfe enviará dos avisos al titular cuando detecte que finalmente no ha viajado sin anular la reserva con la antelación requerida. La tercera vez que se incurra en uso indebido, se procederá a sancionar. Aun así, se establece un plazo transitorio de siete días en los que se informará al viajero del incumplimiento sin que esto suponga la aplicación de la medida.

En paralelo, las nuevas condiciones limitarán a cuatro viajes diarios de ida o vuelta el número máximo de trayectos que se permite formalizar por abono y se imposibilitará formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado.

Cupo de plazas en trenes de alta demanda y abono para menores

Por su parte, en determinados trenes, con reserva de plaza y alta demanda, Renfe podrá establecer un cupo de plazas de pie, es decir, sin plaza reservada, que no superará el 10% de las plazas ofertadas con reserva de plaza, informando de dicha condición de viaje a los viajeros. En estos trenes de alta demanda no estará disponible la selección de asiento.

Asimismo, se lanzará un abono específico para menores de edad sin DNI y sólo se podrá sacar un título por DNI, NIE o pasaporte para cada origen-destino, evitando así usos indebidos de estos títulos.

Esta medida entrará en vigor el 1 de enero de 2023, coincidiendo con la activación de la prórroga de las bonificaciones al transporte público ferroviario.