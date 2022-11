Renfe estudia quitar los abonos gratuitos a los culpables de las reservas fantasma en los trenes de Cádiz a Sevilla

La estampa que viene sucediéndose cada semana y a diario en el tren de Media Distancia que va de Cádiz a Sevilla es fantasmagórica. Desde que se pusieran en marcha los abonos gratuitos de Renfe para este trayecto, conseguir una plaza en ese tren es toda una odisea.

Estos títulos de transporte se idearon para beneficiar a los viajeros recurrentes. Por un lado, así se fomentaba el transporte público. Por otro, cada viajero se ahorraba un buen pico de dinero en un contexto en el que cada vez es más cara la cesta de la compra y la factura de la luz y el gas sube cada mes. Aunque las intenciones del Gobierno al poner en marcha esta medida fueran buenas, pronto la picaresca empezó a ganar la partida.

Muchos usuarios de este bono gratuito pronto empezaron a reservar plazas aunque no tuvieran intención de viajar. Al no tener miedo a perder ningún dinero, algunas personas empezaron a acaparar asientos por si les surgía algún viaje a Cádiz a Sevilla. El resultado de esto es que cada semana las personas que de verdad necesitan usar el tren Media Distancia no pueden hacerlo, al no haber asientos disponibles en la web de Renfe. La entidad ferroviaria quiso poner coto a esto, limitando a un máximo de cuatro reservas diarias y haciendo que no se pudiera cerrar la vuelta sin viajar en la ida. Al no haber sido suficientes estas medidas, Renfe se plantea ir a más.

Los culpables de las reservas fantasmas se quedarán sin abono gratuito

Según adelanta El País, Renfe estudia cómo retirar el abono gratuito a los que hacen un mal uso de él. Además de quitarles el título gratuito, también se plantean no devolver la fianza de 20 euros que cada viajero tuvo que abonar en el momento de la expedición del bono.

Como se cita en líneas anteriores, las quejas continuadas de los usuarios en redes han sido constantes estos meses ante la cantidad de trenes vacíos que han circulado entre Cádiz y Sevilla por culpa de las reservas fantasma. La idea es que esta medida coercitiva se aplique antes de que acabe 2022. Estas penalizaciones también irían dirigidas a los bonos del 50% de trenes AVE y Avant. A los Cercanías de Cádiz no afectaría, ya que estos no precisan reserva.