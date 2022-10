Raúl Ruiz-Berdejo, nuevo secretario provincial del PCA

El jerezano Raúl Ruiz-Berdejo es el nuevo secretario provincial del PCA en Cádiz tras encabezar una candidatura de unidad en la Conferencia Política del Partido

La candidatura de consenso encabezada por el portavoz de IU en Jerez contó con la presencia del ex secretario provincial Samuel Versaci, el ex alcalde de Trebujena y coordinador provincial de IU, Jorge Rodríguez, el alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, la concejala de Ganar Cádiz Rocío Sáez o las también concejalas de IU en Trebujena María Hedrera y Ana Luisa Robredo.

Ruiz-Berdejo, que lideraba una candidatura alternativa a la presentada por la dirección, alcanzó un consenso para presentar una única propuesta en la que no faltaron los también jerezanos Domingo Pedro, Violeta Márquez, coordinadora Local de IU en Jerez; y Ana Castro, secretaria local del PCE en la misma ciudad; las portuenses Carolina Rodríguez, hasta ahora secretaria de Organización provincial; Aldara Rincón, ex responsable del área Feminista; Alexandra Ruiz, secretaria local del PCE en El Puerto; y Emilio Figueras, el puertorrealeño Roberto Bernal, ex responsable de Movimiento Obrero; el linense Juan Jesús Toribio y el sanluqueño Narciso Vital.

El informe de gestión presentado por la dirección saliente salió aprobado por mayoría y la elección del nuevo Comité Provincial se desarrolló desde la unidad y el consenso después de Raúl Ruiz-Berdejo y el hasta ahora secretario provincial, Samuel Versaci, acordaran una lista de consenso encabezada por el primero, que fue ampliamente respaldada.

Ruiz-Berdejo quiso agradecer el tiempo y trabajo invertidos por la dirección saliente e hizo un llamamiento a la unidad. En palabras de Ruiz-Berdejo, "la actual fase de reconfiguración del sistema capitalista y sus efectos en la clase trabajadora gaditana requieren de una izquierda política de clase, organizada y con la implicación y el compromiso del que siempre ha hecho gala el Partido Comunista".