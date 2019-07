Antonio Romero: “Decir que yo no quería ser alcalde es el colmo de la necedad”

Por último se dirige directamente a Amaya para decirle que “estamos siendo pacientes y dándole el margen necesario para que vaya tomándole el pulso a su nueva responsabilidad, pero deje de mirarnos a nosotros y de culpabilizarnos de sus decisiones, y e mpiece a preocuparse por lo que tiene entre las manos que parece que aún ni se ha enterado. Y para terminar: un consejo. “ Gobernar un pueblo no es poner macetitas y cambiar mobiliario , está bien que se preocupe de embellecer Puerto Real, pero no se quede sólo en la estética, métase en el barro, aunque se ensucie, y póngase manos a la obra”, finaliza Romero.

Las críticas de Amaya al anterior Gobierno de Podemos y Equo no fueron pocas. Una de ellas señalaba que “ha habido favoritismo en materia de Personal porque han usado el dedazo para favorecer a sus amigos”. Romero que dice no saber cómo definir esas declaraciones, recuerda que ha él ha dirigido “el único Gobierno que ha creado bolsas de empleo abiertas y transparentes –en el Ayuntamiento y la empresa pública- y que ha diseñado y aprobado con la parte sindical una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

También tienen en Podemos respuesta para las críticas de Amaya a la gestión de los últimos cuatro años. “Si no se había enterado que este municipio es complicadísimo y tiene unas necesidades urgentes y vitales, es porque no ha prestado atención a lo que veníamos diciendo estos años .”

La nueva relación entre PSOE y Andalucía por Sí, materializada desde mediados de junio en un pacto de Gobierno es incomprensible para el de Podemos. Dice no entender que Amaya califique al anterior gobierno del Partido Andalucista (PA) como la “marca banca del Partido popular ” pero que crea que Andalucía por Sí (AxSí) “no lo es porque no son los mismos concejales, salvo alguna excepción ”. A esto recuerda Romero que la mitad del actual gobierno andalucista y los asesores eran miembros del extinto PA. Por ello tampoco entiende como sus “compañeros” andalucistas le permiten que “los humillen constantemente de esa manera. Eso sí que debe ser amor al cargo”, dice.

Ahora, el líder de la coalición de Podemos e Izquierda Unida , desde la bancada de la oposición, cree que aquellos que han logrado la “desafección política de los ciudadano” no pueden entender los motivos que llevan a la gente corriente a dedicar un tiempo de su vida al servicio público, “sin sueldos de 48.000 euros , sin coche oficial, sin aparcamiento privado y sin los privilegios de una clase que no es la suya”. Dice Romero que aquellos a los que “ su palabra, su dignidad y las opiniones de quienes les han votado les importa poco , y sí lo que les cuenten desde la Diputación de Cádiz”, tampoco pueden entender lo que significa un proyecto de confluencia, y las decisiones colectivas.

Para Antonio Romero decir que Adelante Puerto Real no está gobernando en el Ayuntamiento de Puerto Real porque él no quería ser alcalde es “el colmo de la necedad”. Es la respuesta que el ex alcalde de la Villa da a las declaraciones de la actual alcaldesa, Elena Amaya (PSOE), lanzadas en la entrevista publicada el pasado domingo por este periódico. En ella, la primera edil, que alcanzó la alcaldía tras firmar un acuerdo con Andalucía por Sí, dijo que “Antonio Romero vio el cielo abierto con nuestro pacto con los andalucistas”.

Polémica por el peligro de perder los fondos de la EDUSI

Sobre los Fondos EDUSI, que según dijo la actual alcaldesa “no hay nada hecho y el 30% debe estar ejecutado antes de final de año”, Romero responde que “corren riesgo en manos del PSOE”. El ex alcalde de Puerto Real reconoce que el ritmo al que van los trabajos sobe estos fondos es “lento, pero muy similar al de otras localidades de la Bahía de Cádiz, muchas de ellas gobernadas por el PSOE en la primera convocatoria, meses antes que Puerto Real”. Sobre este asunto hace una advertencia: “Si cree que va a poder certificar más de 1,5 millones en la Plaza de Abastos en los próximos meses está totalmente confundida. Para que eso se produzca es imprescindible acometer otras inversiones necesarias, que están totalmente preparadas como las que tienen que ver con la administración electrónica y la eficiencia energética”. A esto añade Antonio Romero que “poco podemos esperar de esta señora si dice estar esperando a que lleguen los fondos y aún no se ha enterado que no llegarán hasta que no se realicen las inversiones”.