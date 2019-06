Amaya se estrena como alcaldesa trasladando “tranquilidad” a los funcionarios

Este lunes arrancaba con energía para la recién proclamada alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya. Tras un intenso sábado en el que tomó posesión de su cargo, y un domingo familiar “en la playa, para recargar energías”, la regidora local aterrizaba en un ayuntamiento que no le es ajeno pero en el que desde ahora ocupa el papel más protagonista. “Aunque llevo cuatro años en la oposición del Ayuntamiento y también como diputada provincial, y estoy acostumbrada a este trajín, necesito un par de días para organizarme en las cosas más básicas y empezar a funcionar al cien por cien”, decía nada mas empezar su actividad en la Casa Consistorial puertorrealeña.

A las ocho de la mañana se reunió junto a algunos de sus compañeros de gobierno del Partido Socialista para “aterrizar y empezar a tomar contacto con el cargo” y con los empleados públicos que trabajan en esas dependencias. A todos envió, a través del correo electrónico interno, un saludo de presentación y se marchó a una convocatoria de “última hora” del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria en Cádiz.

A su vuelta, y tras atender a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a la Plaza de Jesús para felicitarla, se trasladó al Centro Administrativo Municipal, en el Paseo Marítimo, para saludar a los trabajadores personalmente y tomar un primer contacto con ellos. Al CAM llegó acompañada de Carlos Salguero, que ocupará el puesto de Primer Teniente de Alcaldesa.

El objetivo de la visita no era otro que saludar al funcionariado de las distintas áreas municipales que allí trabajan. “Sólo quería saludaros y tranquilizaros después de todo lo que se ha hablado tras el pacto de Gobierno. Quiero que sepáis que vamos a trabajar duro por mejorar el ayuntamiento y para que os sintáis cómodos en vuestro trabajo. Ya sabéis donde encontrarme”, decía Elena Amaya en todas y cada una de las dependencias por las que pasó. Repitiendo el mismo mensaje. También lo acompañó de una petición: “Si tenéis cualquier queja o algo que aportar no dudéis en hacerla. Nosotros vamos a trabajar mucho pero sin vosotros no somos nada”.

La mayoría de funcionarios, unos directamente a Amaya y otros entre ellos una vez que ésta salía por las puertas, se preguntaban lo mismo “¿Y aquí quien viene ahora?”. Eso se conocerá en los próximos días. Aunque PSOE y AxSí habían anunciado una rueda de prensa para presentar como quedaría el nuevo organigrama municipal, finalmente esta se aplazó para dentro de unos días. Y es que, en algunos casos, ni la propia alcaldesa podía responder ya que eran áreas que controlará AxSí y serán ellos quienes la repartan entre los cuatro concejales.

“He venido a transmitir tranquilidad. Quiero que todos sepan que a pesar de los cambios que se van a producir vamos a tener un gobierno solvente en el que vamos a mirar por el bien de los puertorrealeños y el buen funcionamiento del Ayuntamiento”, dijo también a este periódico, en el patio central del CAM.

Respecto a los concejales de AxSí, este lunes continuaban con su actividad profesional en sus distintos puestos de trabajo. Hasta que no tenga lugar el pleno organizativo y se asuman las competencias definitivas de cada uno, estarán atendiendo a sus compromisos laborales. Esperan que a lo largo de la semana se defina todo con mayor precisión para ir reuniéndose y tomando contacto con las delegaciones que gestionarán.

Ahora, también preparan el que será el primer pleno de la legislatura que el PSOE pretende hacer coincidir con el inicio del mes de julio, aunque existe la posibilidad de que se pueda adelantar. A él llevarán cuestiones fundamentales como la nueva organización política y la reestructuración de las áreas de gobierno en la que están trabajando, las liberaciones de los nuevos concejales y el sueldo que estos recibirán por su trabajo.