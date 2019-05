Los socialistas de la VIlla recuperan terreno

Nunca imaginó el PSOE de Puerto Real que la noche en la que iba a estar celebrando los mejores resultados de su historia sería otra noche más de derrota local. Pese a que el ascenso de la candidatura de Elena Amaya fue toda una proeza, más que duplicando los resultados respecto a los comicios de 2015, no le servirán para llegar a la alcaldía del municipio, para que Puerto Real tenga el Gobierno socialista que vienen persiguiendo desde hace cuarenta años.

El PSOE sumó cuatro ediles respecto a los que logró en las elecciones de 2015, donde se quedó a apenas 40 votos de lograr el cuarto edil. Entonces recibió 2.880 votos en la que fue la primera prueba de fuego para Elena Amaya como candidata. La segunda intentona ha sido mejor: 5.284 votos que suponen el mayor número de respaldos locales, pese a que los siete concejales que han logrado son el techo que ya toco en 2007 el PSOE de Ana Mosquera.

Amaya no será alcaldesa. Al menos eso dejó claro la noche electoral. Que no iba a formar Gobierno con Andalucía por Sí (AxSí), al único partido al que podría ofrecer un acuerdo para sentarse en la presidencia del salón de plenos. “Somos íntegros y no vamos a pactar con quien dijimos que no. Eso está descartado totalmente. No con destructores”, dijo Amaya arrancando el aplauso de su militancia.

Que se una a la propuesta de Adelante Puerto Real está por ver. La puerta no la ha cerrado aunque es algo de lo que, de momento, no quiere hablar pese a que anunció que “solo pactaremos con quienes han velado por el bien de Puerto Real y por supuesto no con la derecha", aclaró, pese a que la presencia de formaciones de izquierdas en Puerto real vuelve a ser, una vez más, testimonial.

Antes de cerrar su intervención, la candidata socialista renovó su compromiso por seguir trabajando para cumplir los intereses de la ciudad, esté donde esté, y felicitó a los integrantes de la lista, especialmente a las cuatro personas que se unen al proyecto municipal. También agradeció el apoyo de los vecinos de la ciudad que la han dejado a 933 votos de convertirse en la primera alcaldesa socialista del municipio.

El Partido Socialista es el único grupo que ha estado presente en las once elecciones municipales que se han celebrado en la historia de la democracia. Cuarenta años en los que ha llevado a sus espaldas el eterno puesto de segundón cada vez que los puertorrealeños elegían alcalde, mientras comprobaba que en el resto de convocatorias (Generales y Autonómicas) si tenían el respaldo de los vecinos de la Villa. La aparición de Podemos les relegó también al segundo puesto en esos comicios, hasta hace un mes, cuando recuperaban la hegemonía electoral.

Ahora, ha vuelto a ser Podemos, en compañía de Izquierda Unida, quien les devuelve el puesto de “subcampeón”, al que parece haberse afiliado de forma eterna, los inquilinos de la Casa del Pueblo.