Adelante Puerto Real insiste en su propuesta de negociar con el PSOE hasta última hora

Cuando Adelante Puerto Real ofreció al PSOE sentarse a hablar para llegar a un acuerdo de Gobierno conjunto “ya era tarde”. El pacto entre socialistas y Andalucía por Sí se había cerrado una hora antes. Es lo que mantienen desde el PSOE de Puerto Real. Pero la confluencia de Podemos e Izquierda Unida lo niega. Dicen que hasta último momento estuvieron dispuestos a negociar y tiran del refranero español: “nunca es tarde si la dicha es buena”, dicen. Y para la confluencia, la dicha es no es otra que llegar a un entendimiento entre dos formaciones de izquierdas e impedir que AxSí ocupase puestos de poder en el Ayuntamiento.

Según Romero, la negociación con el PSOE no comenzaron el 27 de mayo sino antes a través de muchas conversaciones en las que las dos organizaciones expresaron su compromiso de “no llegar a acuerdos de gobiernos con las fuerzas de la derecha”, incluyendo ambas formaciones a Andalucía por Sí entre ellas.

Hasta ahí todo encaja con las declaraciones del PSOE en la noche electoral, a las que Romero suma una visita de los socialistas a la sede de izquierda Unida. “Vinieron a felicitarnos, a reconocer que iban a desarrollar oposición crítica y constructiva, incluso llegando a afirmar que si se le imponía un pacto con AxSí dimitirían en bloque”, asegura Romero.

Pero al día siguiente todo cambió y la puerta de Axsí se abrió para el PSOE, al mismo tiempo que se iniciaban negociaciones con Adelante Puerto Real. Antonio Romero ha explicado en su comparecencia que se mantuvieron dos encuentros. “Una primera, desarrollada en un ambiente hostil y prepotente por parte de la señora Amaya, en la que ante una propuesta de Adelante Puerto Real sobre proyectos, se recibió como respuesta vetos, liberaciones, puestos e incluso haciendo mención a la alcaldía”.

En ella, según explicó el PSOE después, se ofreció a Adelante hacer un Gobierno conjunto, pero esa opción se rechazó en el segundo de los encuentros, en el que Adelante presentó un documento con 35 propuestas elaboradas a partir de las coincidencias programáticas de ambas formaciones, pero con el objetivo de llevarlas a cabo en un Gobierno en solitario y en minoría.

La tercera reunión no llegó a celebrarse. Adelante Puerto Real convocó una asamblea el pasado viernes para volver a valorar la situación y como resultado del encuentro se contactó telefónicamente con el PSOE para mantener esa tercera reunión y “para nuestra sorpresa se nos comunica que el pacto con los andalucistas está firmado, aun cuando conocían que estábamos reunido para valorar esa posición”, dice Romero. “A nosotros nos dijeron que estaban dispuestos a hablar hasta 15 minutos antes del pleno, pero ya lo tenían cerrado”, apuntó Aurora Salvador, que también participó en la rueda de prensa.

Desde Adelante Puerto Real dicen que van a defender su programa, su proyecto y a los vecinos, no sus puestos, desde la oposición, “lugar donde, no los votos sino los pactos, nos han colocado”. También indican que, tras la rebaja de la deuda, trabajos de priorización, planificación y Fondos Edusi, “no resultará muy difícil gestionar servicios y mejoras salvo que bajo el paraguas de las tradiciones y la limpieza se usen para sueldos, asesores y quimeras faraónicas”.