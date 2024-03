"La Pepa tiene mucho que enseñarle a los políticos de hoy"

El pasado jueves se confirmaba la anulación de la reunión extraordinaria que la Mesa del Congreso de los Diputados iba a celebrar este lunes en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz en la víspera del 212 aniversario de la proclamación de La Pepa. La impulsora de esa iniciativa pionera era Esther Gil de Reboleño Lastortres (Cádiz, 1973), diputada nacional por Sumar y vicepresidenta tercera de la institución que preside Francina Armengol.

–¿Cómo surge la idea de traer la Mesa del Congreso a Cádiz y qué le ha supuesto personalmente la suspensión de la reunión en Cádiz de la Mesa del Congreso?

–La idea surgió porque el PSOE y nosotras queríamos acercar la Mesa a la ciudadanía ya que entendemos que es la gran desconocida del Congreso. Yo planteé la idea por ser gaditana y por el significado que tiene La Pepa para el constitucionanalismo, y les pareció bien a todos. Aparte de reunirnos en un sitio tan emblemático como es el Oratorio íbamos a mantener contactos con gente de la sociedad civil de Cádiz y con alumnos de la ESO para que conocieran nuestras funciones. Tras la suspensión me siento decepcionada, porque hasta ahora las relaciones con los miembros de Mesa del PP eran buenas.

–¿Cree que las relaciones con el PP se pueden retomar o las da por rotas definitivamente?

–Todo se puede retomar, pero desde luego ahora mismo hay una importante desconfianza que tendrá que reconstruirse por parte de las personas que han incumplido los acuerdos.

–¿Qué puede enseñar la Constitución de Cádiz a la política de hoy?

–Muchas cosas, pero sobre todo cómo se debatían y se consensuaban en aquella época las cosas que eran primordiales para el país. La política que estoy descubriendo hoy es fea, de confrontación. No se piensa en los ciudadanos sino en repartirse espacios de poder. Y en la política creo que hay que estar de una manera consciente para defender los intereses de la ciudadanía, que es la que te ha puesto ahí, y para mejorar la vida de la gente. Ahora se crispan mucho los debates porque, aunque se planteen cuestiones de interés para la ciudadanía, al final todo desemboca en la amnistía, en el uso de las lenguas cooficiales, etc. La Pepa nos puede enseñar que en 1812 el objetivo era que los ciudadanos fueran libres y pudieran ejercer sus derechos.

–Llegó en agosto al Congreso sin experiencia en política. ¿Está mereciendo la pena la experiencia?

–Sí porque, pese a todo el ruido que hay en el Congreso, ya hemos podido presentar varias iniciativas gaditanas como, por ejemplo, preguntas vinculadas con el ferrocarril, con los astilleros de Puerto Real o con el Faro de Trafalgar. Y también hemos presentado cuatro proposiciones no de ley sobre medio ambiente, industria e igualdad y una PNL de cambio de reglamento para potenciar el lenguaje inclusivo.

–¿Le está influyendo el llamado caso Koldo a Francina Armengol, la presidenta del Congreso?

–Ella es una persona excepcional y a mí me ha sorprendido mucho su buen talante, su profesionalidad y su respeto por la institución. En este caso la veo muy tranquila porque ella no está imputada en nada. Han pedido su dimisión pero con pocos argumentos. Ella dio su rueda de prensa, fue bastante explícita y no creo que esto vaya a más.

–¿Hasta qué punto ha debilitado al grupo de diputados de Sumar la ruptura con Podemos?

–Podemos tomó una decisión de manera unilateral, porque nadie les dijo que se fueran o que lo estuvieran haciendo mal. Pero seguimos trabajando igual.

–¿Cuál son las prioridades de Sumar para esta legislatura?

–Esas prioridades están en el acuerdo de gobierno que firmamos con el PSOE y que busca sobre todo mejorar la vida de las personas. Para nosotros la prioridad es la reindustrialización dirigida a todo lo que significa el cambio verde, un tema que en Cádiz tiene que ser un elemento clave. También está la protección de nuestro litoral porque se está deteriorando mucho el medio ambiente y puede ir a más si no hacemos algo ya. Otro tema importante es el feminismo y que se blinde en la Constitución el derecho de interrupción voluntaria del embarazo. Y en materia de empleo planteamos una serie de mejoras como por ejemplo la reducción de la jornada laboral pero manteniendo el mismo sueldo. Estoy convencida de que la conciliación influye positivamente en la productividad laboral.

–El PSOE ha rechazado negociar los Presupuestos Generales del Estado para este año tras el adelanto de las elecciones catalanas. ¿Qué opina y cómo puede afectar eso al acuerdo de gobierno y a las reformas ya anunciada?

–Respetamos las declaraciones del PSOE pero nosotras creemos que hacen falta unos presupuestos cuanto antes para poner en marcha todas esas medidas y dar seguridad y derechos a la ciudadanía. Vamos a intentarlo y a trabajar para que así sea. En clave gaditana ya habíamos planteado la opción de incluir en esos Presupuestos inversiones en infrastructuras como, por ejemplo, las mejoras ferroviarias, tanto con la conexión con la Costa Noroeste como con la unión de las dos Bahías. Veremos qué pasa.

–¿Le gusta la Ley de Amnistía?

–Era necesaria. En un proceso tan delicado como el que vivimos en Cataluña, era necesaria una ley que generara de nuevo una convivencia a nivel estatal. Nosotras apostamos por eso, por volver al diálogo. Con esta ley lo que pretendemos es dejar de lado la unilateralidad. Lo que no se puede es generar todo el debate político en torno a los territorios, porque España es muy rica, es plurinacional, hay distintos sentires. Esta ley se ha hecho para la ciudadanía catalana pero también para la española, para que podamos volver a sentarnos y buscar una solución, que a lo mejor pasa por un estado federal.

–Habla de dejar a un lado la unilateralidad pero los independentistas no piensan igual, porque insisten en la autodeterminación.

–No sé lo que pasará en el futuro. Lo importante es que se ha aprobado esta Ley de Amnistía y ahora entramos en un nuevo proceso, en una nueva época de convivencia.

"¿Un referéndum en Cataluña? Soy partidaria de que la gente pueda votar siempre, también sobre la Monarquía”

–La amnistía perdona casi nueve millones y medio de euros que fueron malversados de las arcas públicas en pro del independentismo. Eso no parece muy de izquierdas.

–¡Se han perdonado tantas cosas en democracia! Lo que más me ha sorprendido de la política es la poca memoria histórica que hay. Parece que algunos se han olvidado ya de toda la trama de corrupción que ha habido en muchos partidos políticos en España, de la Gurtel o de la amnistía fiscal que aprobó el PP y que perdonó a muchísimas personas que tenían deudas muy elevadas con las arcas públicas.

–¿Habrá referéndum de independencia en Cataluña? Porque esa opción nunca la han rechazado ustedes.

–Aquí sólo puedo dar mi opinión, porque el partido no ha tocado este tema aún. Hace 212 años la Constitución de Cádiz ya apostó por el derecho al voto, aunque las mujeres lo haríamos con posterioridad. En España no se han hecho muchos referéndums, pero el derecho al voto es la piedra angular de cualquier país democrático y yo soy partidaria de que la gente pueda votar. También lo opino en torno a la Monarquía.

–El PSOE siempre se ha negado hasta ahora a abrir ese melón en torno al futuro de la Monarquía. ¿Cree que ahora ha llegado el momento de hacerlo?

–No sé lo que piensa el PSOE, pero vienen nuevas generaciones, jóvenes que piensan diferente y que no le ven sentido a la Monarquía.