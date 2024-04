Así se reconoce si una moneda de 2 euros es falsa: la sencilla regla de los cinco pasos

La Policía Nacional desmantelaba este mes de abril el mayor taller de fabricación de monedas falsas en España y el más importante de Europa en la última década. Imitaban monedas de dos euros y a organización había logrado introducir 100.000 monedas falsas en España y cerca de 400.000 en Europa, según los cálculos de los investigadores.

A raíz de estas últimas noticias, el Banco de España recuerda el método existente para descubrir si una moneda de euros es falsa y que puede resultar muy sencillo para descubrir si nos encontramos ante un Euro manipulado. Es la regla de los cinco pasos, que se explica en un vídeo realizado por el mismo Banco de España.

Eso sí, el organismo recuerda que la calidad de acuñación del Euro hace que no afecte a la definición de los grabados, "que no desaparecen de su superficie aunque las monedas estén muy usadas". Recomiendan que "no acepten monedas que parezcan manipuladas o que estén muy deterioradas"

La regla de los cinco pasos para saber de una moneda de euro es falsa

¿Es una moneda de euro? Debes asegurarte que no es una moneda de fuera del eurosistema. En todas las monedas de Euro hay una cara común, donde aparece el número del valor de la moneda y la palabra Euro o Eurocent y el mapa de Europa. En la otra cara, la cara nacinal, la que identifica al país emisor, aparece el año de acuñación y una imagen que identifica al país emisor, rodeados por las doce estrellas de la bandera europea en la parte externa de la moneda. Alineamiento: El segundo paso es el que se conoce como 'alineamiento'. Sostén la moneda entre dos dedos y girarla sobre sí misma. Para que la moneda sea auténtica las imágenes de ambas caras deben estar alineadas en sentido vertical. Corcondancia: Hay que fijarse el mapa de Europa de la cara común de todas las monedas. A partir de 2007 incluye a todos los países europeos y no solo a los de la Unión Europea, un cambio que se realizó a partir de ese año. Por tanto, en las monedas que se acuñaron a partir de ese año debe aparecer el mapa completo de todos los países europeos. Magnetismo: Las monedas de un euro y dos euros son ligeramente magnéticas, solo en el centro. Con cualquier imán pequeño, acercándolo al centro, deberá pegarse aunque con una ligera sacudida deberá despegarse. Además ten en cuenta que las monedas de baja denomiación, las de 1, 2 ,5 céntimos son fuertemente magnéticas y no se despegan del imán. Por el contrario, las de media denominación, de 10, 20, 50 céntimos no son magnéticas en absoluto. El mapa de Europa: Las monedas de uno y dos euros deben tener una superficie parcialmente rugosa y nunca pueden tener una superficie lisa.