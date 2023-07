"A un PSOE un poco mejorado le hemos ganado también"

–Desde que llegó usted a la presidencia provincial del PP de Cádiz a mediados de 2021 su partido sólo sabe contar victorias. Llevan ya tres. Entiendo que por esa parte estará satisfecho.

–Sí, claro. Primero fue un triunfo muy contundente en las andaluzas, luego la victoria en las municipales que nos permitió recuperar muchas poblaciones, entre ellas las tres ciudades más grandes de la provincia, y recuperar la Diputación de Cádiz, y ahora este resultado del domingo, en el que hemos pasado de dos diputados a cuatro y de un senador a tres. Todo esto demuestra que el PP de Cádiz viene haciendo las cosas bien.

–Pero el domingo hubo más alegría en la sede provincial del PSOE que en la del PP. ¿Hay un sentimiento de decepción?

–No, decepción, no, porque el partido se ha movilizado de manera muy satisfactoria. Los que hemos estado en la calle en estas semanas de campaña hemos sido los dirigentes del PP. Y nuestro número uno al Congreso, Pedro Gallardo, ha hecho una campaña muy buena. No, no hay decepción. Podríamos hablar en todo caso de cierta sensación de sorpresa por la aparición inesperada de nuevos votantes en la izquierda. Pero no son votos que hayamos perdido nosotros por desgaste. Para nada. Nuestro resultado ha sido muy bueno.

–Pasada ya la campaña y el escrutinio, ¿hay algo que piensa que podrían haber hecho mejor?

–Es que el domingo el PP de Cádiz duplicó su resultado con respecto al de las generales de finales de 2019. Hemos duplicado el número de votos y casi hemos duplicado también el porcentaje de apoyos, pasando del 18% a casi el 35%. Cádiz es una de las provincias de España en las que más ha crecido el PP en estas elecciones. Todo esto es para estar tremendamente satisfechos. Y otro dato, hace cuatro años éramos la tercera o cuarta fuerza política de la provincia y ahora somos la primera, y además con diferencia. En todos los mapas tras el 23-J sale que esta provincia es azul cuando hasta hace muy poco no lo era. Ha sido una victoria clara. A un PSOE un poco mejorado le hemos ganado también.

–¿Le sorprendió llegar al cuarto diputado?

–No, no. Antes de empezar la campaña en nuestros cálculos internos ya contábamos con que esa opción de llegar al cuarto diputado era muy factible, y así terminó siendo.

–¿Habrá alguna posibilidad de formar gobierno en España?

–Ojalá. En el PP de Cádiz estamos deseando que todo se resuelva bien. Los españoles han dicho con claridad que quieren que Feijóo sea el nuevo presidente del Gobierno de España, y claro que lo va a intentar.

–Pero el PNV ya le ha dicho que no. Parece que no le salen las cuentas.

–Bueno, toca esperar. Después de unas elecciones siempre se hacen unas afirmaciones muy efusivas. A ver qué pasa, pero Feijóo se ha ganado el derecho a intentarlo. Espero que le salga bien.

–Y si no es así, ¿ve a Pedro Sánchez siendo elegido de nuevo presidente?

–Hombre, la situación parece complicada pero este hombre ya ha demostrado que es capaz de todo con tal de seguir en el poder. En estos años se ha saltado todas las líneas rojas posibles pero lo que tiene ahora por delante, con los independentistas catalanes pidiendo la amnistía y un referéndum de autodeterminación, ya no es una línea sino que es toda una muralla roja. Pero es capaz de todo, me temo.

–¿El PP de Cádiz está preparado para unas nuevas elecciones generales en diciembre?

–El PP de Cádiz siempre está preparado para encarar cualquier cita electoral, como ya demostramos cuando se convocaron estas elecciones generales el día después de las municipales del 28 de mayo. O sea, que por ese lado, no hay problema por nuestra parte. Pero ahora mismo lo que quiero pensar es que Feijóo va a ser capaz de formar gobierno. Nosotros en el PP gaditano lo que tenemos que hacer es centrarnos de lleno en nuestras responsabilidades institucionales. Yo estoy deseando aparcar un poco la presidencia provincial del PP para volcarme en la Alcaldía de Cádiz,

–Por cierto, ¿le ha sorprendido el resultado electoral en la ciudad de Cádiz, donde el PSOE ha ganado apenas dos meses después de las elecciones municipales?

–Yo lo que digo es que el PP logró el domingo el mismo resultado que obtuvo en las municipales de mayo. Es decir, que hay motivos para estar satisfechos. En todo caso el que tiene que hacer una reflexión será el PSOE local. ¿Por qué hay personas que sólo votan al Partido Socialista algunas veces? Que lo expliquen ellos.