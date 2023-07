El PP presiona a IU para entrar en el gobierno de Medina Sidonia

El PP está apretando al nuevo alcalde de Medina Sidonia, José Manuel Ruiz Alvarado, de IU, para entrar en el gobierno municipal de esta localidad jandeña. De momento estas presiones no están surtiendo efecto, por lo que los tres concejales del PP votaron en contra en el pleno de organización celebrado el pasado jueves.

La consecuencia de todo ello es que ni el propio alcalde ni los concejales de su gobierno pueden percibir aún salario alguno pese a que tomaron posesión de sus cargos hace ya cinco semanas, concretamente el sábado 17 de junio.

Las elecciones municipales del 28 de mayo las ganó el PSOE de Juan María Cornejo por un estrecho margen, tanto que ambos partidos quedaron empatados a siete concejales. Sin embargo, y de manera un tanto sorpresiva, IU logró mantener la Alcaldía al aceptar los votos que le regaló el PP para que el Partido Socialista no recuperara la Alcaldía asidonense 12 años después.

Aquella maniobra despertó la ira en las filas socialistas, que llegó a calificar la llegada a la Alcaldía de Ruiz Alvarado de "usurpación" y de "traición a la izquierda". Pero el nuevo regidor, por su parte, reiteraba que no había pacto de gobierno alguno con el PP.

De momento lo que parece claro es que ese pacto IU-PP efectivamente no existe. Porque si no, los tres ediles populares no habrían votado en contra en el pleno de organización, con todos los inconvenientes que ello conlleva para el funcionamiento normal de un Ayuntamiento.

En esa sesión plenaria, la portavoz local del PP y ex concejala de Ciudadanos, Carmen Salazar, dejó claro que su intención es entrar en el gobierno municipal. "No buscamos obstaculizar la labor del gobierno, todo lo contrario, queremos colaborar y formar parte de la prosperidad de Medina con transparencia y participación", dijo Salazar.

En esta intervención, la que fuera candidata del PP a la Alcaldía asidonense recordó que su partido ya gobierna en la Junta de Andalucía y en la Diputación de Cádiz y añadió que puede que lo haga en breve en el Gobierno de España. Por eso, dijo que Medina tiene la oportunidad de "salir del furgón de cola" y lamentó que, sin embargo, "IU cierra las puertas de esa esperanza a los asidonenses sólo por cuestiones ideológicas". Por el contrario, considera que "las diferencias enriquecen" y añadió que los ediles del PP "pedimos poco y tenemos mucho que aportar porque tenemos vocación de gobierno".

Salazar insistió al alcalde y a sus concejales de IU que el PP "mantendrá la mano tendida por el bien de Medina".

Por el contrario, desde las filas del PSOE de Medina se hace una lectura diferente ya que Juan María Cornejo entiende que en el pleno del jueves la portavoz del PP vino a decir que había un acuerdo verbal con IU que no ha sido cumplido ahora por el alcalde.