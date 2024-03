Lorenzo del Río sobre Barbate: "El sistema no está preparado para la nueva forma de delincuencia"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha manifestado que lo conocido en Barbate sobre la saturación en los juzgados "no deja de ser un punto de inflexión sobre algo que se viene diciendo hace mucho tiempo, que el sistema de justicia es demasiado rígido, muy inflexible, no está bien preparado ni adecuado para la nueva forma de delincuencia y que hay que hacer unos cambios organizativos y de refuerzo". "En definitiva es recordar que la Justicia lleva 20 años pendiente de muchas reformas estructurales de amplio calado, legislativas también y de modernización que no se hacen", ha señalado en declaraciones a los periodistas Del Río en una comparecencia en al Audiencia Provincial de Cádiz.

Sobre la muerte de dos guardias civiles en Barbate tras ser arrollados por una narcolancha, el responsable del Alto Tribunal andaluz ha añadido: "Aquí ha surgido un tema muy desgraciado, muy penoso, sobre todo para las familias que sufren la pérdida de seres queridos, y ahora mismo se demuestra que hay que trabajar y hay que intensificar la forma de ser más eficientes en el servicio público". "Está claro que hay que reforzar los juzgados de Barbate, ya está casi terminado un juzgado y la asignación de un juez de refuerzo, pero eso no deja de ser el inicio de unas medidas que tienen que ser mucho más potentes en cuanto a los juzgados mixtos, que llevan un montón de competencias. A lo mejor es necesario trabajar con otros sistemas que permitan concentrar a medios personales para que trabajen en macrocausa", ha indicado el presidente del TSJA para luego insistir en que "hay que buscar una forma de trabajo que ahora no la tenemos, y eso exige una ley cuanto antes, de forma orgánica".

Amnistía

Asimismo, Lorenzo del Rio ha señalado sobre la Ley de Amnistía que "evidentemente es muy polémica" y se tendrá que valorar en su momento, aunque ha recordado que "ahora es el momento del poder Legislativo".

Cuestionado por los periodistas, Del Río ha afirmado que es una ley que "va a dar mucho que hablar, pero ahora es el momento del poder Legislativo y hay que esperar el recorrido". "Evidentemente es una ley muy polémica y tendrán que valorarse esos flecos que hay ahí de posible o no constitucionalidad, de posible o no racionalidad, arbitrariedad... pero son temas que hay que verlos en su momento y que lo verán los jueces que la tengan que aplicar".

Del Río ha aseverado que "es una ley que nace con polémica, eso está ahí, que tiene que pasar unos filtros de constitucionalidad que los parlamentarios lo van a analizar; luego se verá si cada uno de los jueces, en su caso, piensa que eso es o no adecuado", aunque como presidente del TSJA no ha entrado a valorar por respeto a la función que ejerce "y la que ejercen los demás".

Infraestructuras

En cuanto al Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía 2023-2030, anunciado este miércoles por el presidente andaluz, Juanma Moreno, Del Río ha dicho que es "muy ambicioso" y que se "alegraría" de que éste se ejecute "en corto plazo" al considerarlo "fundamental".

"Es necesario que los políticos vean la justicia como algo importante fuera de la disputa partidista, fuera de la disputa de la rentabilidad y que digan: tenemos que hacer unos cambios estructurales ya para mejorar", ha sentenciado.

Para Lorenzo del Río, "el problema" de este proyecto es que afecta a muchas capitales de provincia y ciudades importantes como Algeciras, Jerez o la Costa del Sol de Málaga, que cuentan con edificios "muy dispersos y en malas condiciones", con medios tecnológicos "que no son los adecuados".

En su opinión, el sistema judicial andaluz tiene como defecto "la dispersión y la deficiencia de muchas sedes judiciales", poniendo de ejemplo a la provincia de Cádiz, aunque ha recordado que ese problema también se puede dar en otros puntos, como Huelva o Jaén. "Hay un proyecto de infraestructura y me alegraría de verdad que podamos verlo en corto plazo, me alegraría porque creo que es fundamental", ha apuntillado.

"La imagen" de la Justicia depende "de muchas cosas", entre ellas, de las propias acciones de los jueces y de cómo trabajen y traten a la ciudadanía y de cómo motiven sus resoluciones. No obstante, Del Río ha aclarado que también depende "de unos edificios modernos, porque el ciudadano también se merece eso y los que trabajan también".