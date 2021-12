Juan Carlos Ruiz Boix, nuevo secretario del PSOE en Cádiz con un respaldo del 88%

El socialista Juan Carlos Ruiz Boix ha sido elegido nuevo secretario general del PSOE en Cádiz con un respaldo del 88% de los delegados que han participado en la votación celebrada este sábado en el Palacio de Congresos de Cádiz, en el seno del XIV Congreso Provincial del partido para elegir a la nueva ejecutiva gaditana.

En la nueva directiva socialista de Cádiz salen reforzados el senador y alcalde de Villaluenga Alfonso Moscoso, que se convierte en el número 2 del PSOE de Cádiz; la alcaldesa de Ubrique Isabel Gómez, que pasa a ocupar el puesto de vicesecretaria general segunda de Política Social; el alcalde de Rota Javier Ruiz Arana, nuevo vicesecretario general tercero de Transformación Económica y Cambio Climático; y la concejala de Arcos y diputada provincial Ana Carrera, nombrada secretaria de Organización y Acción Electoral. El cargo honorario del presidenta provincial es para la alcaldesa de Jerez Mamen Sánchez, como ya se había anunciado.

Las primeras palabras del nuevo secretario general del PSOE fueron de agradecimiento a los delegados y delegadas de las 52 agrupaciones de la provincia y a los representantes de todos los colectivos invitados al XIV Congreso Provincial. También tuvo un recuerdo especial "para los ausentes, especialmente para quienes han sido víctimas del Covid en estos casi dos últimos años".

"Para llegar hasta a esta tribuna hoy y poder dirigirme como secretario general en un Congreso del PSOE de Cádiz he sentido el empuje y apoyo de la militancia, a ellos me debo y me gustaría agradecerles su confianza para desempeñar el cargo, en el que me fajaré para tratar de no defraudar a nadie", dijo Ruiz Boix

El también alcalde de San Roque aseguró que asume "este enorme reto con mucho respeto hacia lo que significa ser socialista, con mucha responsabilidad y con la confianza de que el PSOE de Cádiz es un gran partido, una familia en la que somos leales a nuestros valores, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia social".

Para Ruiz Boix, "el PSOE siempre sale fortalecido de sus procesos internos, y de este Congreso el PSOE de Cádiz sale más fuerte, con un impulso a un nuevo proyecto socialdemócrata en plena sintonía con Pedro Sánchez y Juan Espadas".

"Este equipo de mujeres y hombres que se sienta aquí detrás es un ejemplo de ello. Es una muestra de la apuesta por el municipalismo, por la representación de todas las comarcas, de la necesaria presencia de los jóvenes que tanto nos preocupan", insistió el máximo responsable de los socialistas gaditanos.

Asimismo, el secretario socialista gaditano habló del "cinturón social" creado para compensar los estragos de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Así, mencionó la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la revalorización pensiones, los ERTES, el aumento de las becas, el Ingreso Mínimo Vital, las ayudas para el alquiler de viviendas...

"Frente a estas políticas sociales, los andaluces estamos padeciendo el manual de estilo del liberalismo más radical y rancio de la derecha. Sólo hay que asomarse a la puerta de los centros de salud para ver el deterioro de nuestra sanidad pública. Fijaos, el Satse ha denunciado esta semana que faltan 125 enfermeros y enfermeras en el hospital de Cádiz. ¿Sabéis dónde están, no? En Gerona, en Castedelfell, en Barcelona, en San Cugat del Vallés. Forman parte de esos 8.000 sanitarios que Moreno Bonilla ha echado a la calle y ahora los condena a emigrar como a nuestros abuelos", sentenció Ruiz Boix.