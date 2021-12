Satse denuncia la falta de 125 enfermeros en el Hospital Puerta del Mar

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Cádiz alerta de las "dificultades" para cubrir el plan vacacional de Navidad en la categoría de Enfermero en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, cuando a 31 de octubre dejaban sin renovar a cientos de profesionales. Y es que, según contaron desde Satse hace unos días a este periódico, "la bolsa de trabajo está a cero porque los profesionales se han ido a otras comunidades buscando mejores condiciones laborales".

"Llevamos meses advirtiendo que el drástico recorte de personal realizado en octubre tendría sus consecuencias y ahora nos encontramos con que faltan 125 enfermeras y enfermeros para cubrir las necesidades del centro", asegura Jose Antonio Alconchel, Secretario de Acción Sindical de Satse.

Este sindicato achaca esta circunstancia a la "errática y caótica gestión de Personal que roza la dejación de funciones y que puede llegar a poner en riesgo la asistencia sanitaria durante el periodo navideño y cuando se están empezando a notar los efectos de la sexta ola de covid con el aumento de ingresos en el hospital".

"No han querido escucharnos y no han sabido anticiparse a lo que se preveía, y ahora la única solución que ponen encima de la mesa es recortar los derechos de los trabajadores, amenazando con la suspensión de vacaciones y licencias a un personal que se lo ha ganado con creces. Así cuida la dirección de este centro de sus profesionales", afirma Alconchel, que además anticipa que serán los pacientes los siguientes en sufrir las consecuencias de la inoperante gestión de esta dirección, ya que se va a mermar la calidad de los cuidados que se prestan por la sobrecarga de trabajo.

Por su parte, la delegación sindical de Satse en el Puerta del Mar aseguró a este periódico que lo que está ocurriendo "era previsible", tras la no renovación del personal ante la llegada de la sexta ola de la pandemia, a lo que hay que sumar las listas de espera que hay para las intervenciones quirúrgicas y el aumento de carga asistencial por las condiciones en las que llegan los pacientes por haber retrasado su atención debido a la pandemia. "Se sabía que esto iba a suceder y hemos avisado de antemano, y nos hemos manifestado en la puerta del centro y en el Parlamento Andaluz. El covid no ha terminado, la vacunación sigue y han aumentado los pacientes por las complicaciones postcovid", insistían desde Satse.

También llamaban la atención sobre la posibilidad de contagio de covid por parte del personal o de que tenga que hacer cuarentena por ser contacto estrecho de un positivo, lo que mermaría aún más la plantilla. De hecho, actualmente hay casi un centenar de profesionales de este hospital con covid o en aislamiento.

Para el Sindicato de Enfermería, "es la gota que colma el vaso del desprecio permanente a unos profesionales a los que, desde la dirección de este centro, se les ha llamado mentirosos por difundir la precariedad en la que trabajaron en los primeros meses de la pandemia y a los que ahora llaman flojos por no querer trabajar".

Así, sostiene que "el problema no radica en que no quieran trabajar, sino que no quieren trabajar en las condiciones que les oferta el SAS. Después de más de año y medio de lucha, poniendo en riesgo su salud, se les despide para semanas más tarde ofertarles contratos basura en condiciones precarias, con turnos desproporcionados, sin carteleras programadas, doblando turnos y sin ningún tipo de medida de conciliación familiar. Ante este panorama, nuestros profesionales se están marchando a otras comunidades en las que se les cuida mejor, como es el caso de Cataluña, que está ofertando contratos de al menos un año y con facilidades para la conciliación", manifiesta el portavoz de Satse.

Ante estas declaraciones del Sindicato de Enfermería, desde la Dirección de Enfermería del Puerta del Mar aseguran que, de momento, no se le ha pedido a ningún profesional que doble turnos y no se han denegado días libres ni reducciones de jornada, como también denunció Satse hace unos días. Afirman que son "muy conscientes de la necesidad de todos de disfrutar unos días de descanso" y harán todo lo que esté en su mano para garantizarlo, "atendiendo siempre a la situación epidemiólogica derivada de la pandemia".