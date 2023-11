José Luis Lobato: "La poesía es un espacio de resistencia"

José Luis Lobato, filólogo-semítico, siempre ha encontrado refugio a través de los libros y la lectura, lo que le ha llevado a su pasión por la poesía y a escribir sus cinco obras. La primera de ellas, publicada en 2004 bajo el título Memoria de las Cometas. A raíz de ahí continuó en este camino hasta llegar a su último poemario, Varsovia o la posibilidad de una misma luz, colección de poemas que trata dos términos paralelos (editorial Cuadrante).

-A lo largo de su carrera siempre ha estado en contacto con las letras, ha sido profesor de español para extranjeros, además de colaborar con varias universidades. ¿Qué puede contarnos sobre usted y su trayectoria como poeta?

-Desde que era pequeño siempre me ha gustado leer libros y el mundo de las letras. Me licencié en Filología-Semítica en la Universidad de Granada. Gracias a mi formación me pude ir a Marruecos a conocer más la cultura y seguir mis estudios allí, en concreto, en Túnez. Después de unos años, he enseñado español como lengua extranjera, además de colaborar con la Universidad de Cádiz como profesor. En cuanto a mi trayectoria como poeta, puedo contar que me nace del interior y no de los conocimientos que he ido adquiriendo, ya que yo veo la escritura como algo subjetivo y un lugar de refugio donde te puedes evadir.

-Hemos visto que ha publicado cinco obras, contando esta última Varsovia o la posibilidad de una misma luz, ¿hay alguna relación en los diferentes poemarios? ¿Se basa en una misma idea entre ellas o son independientes?

-Cada una de estas obras está conformada por un número diferente de poemas. En algunos de estos hay 30, aunque es cierto que la idea que pensé para el primer poemario se fue desarrollando poco a poco a lo largo de los cuatro siguientes, por lo que en cierto modo sí que hay una relación entre todos ellos, pero esto no quiere decir que sean secuelas de la anterior. La idea principal de los poemas se basa en la parte luminosa y oscura de la vida, en concreto, en la de mi propia experiencia. La parte luminosa se centra en mi familia, mujer, hijos, mientras que la oscura trata temas como la pérdida de la memoria o la muerte, temas que, digámoslo de alguna forma, son un poco tabú en la sociedad.

-El 3 de noviembre se realizará la presentación de su última obra junto con su amigo y pintor Paco Pérez Valencia en la Biblioteca Municipal de Rafael de Pablos de Sanlúcar a las 19:00 horas. Nos gustaría conocer de dónde surge el título de dicho poemario.

-Estoy muy contento de poder realizar una segunda presentación de mi nueva obra. La primera la hice el pasado 15 de septiembre en La Cápsula, en Cádiz. La acogida fue muy positiva, por lo que mi equipo y yo esperamos que la próxima genere el mismo apoyo.

En cuanto al título de la obra, tengo que reconocer que he incluido dos términos paralelos que no tienen nada que ver uno con otro. Los títulos de mis poemarios surgen de la nada, de experiencias que suceden en mi día a día. Por ejemplo, el del libro Si te hace falta que llueva, avísame aparece cuando mi hija, Eva, se encontraba tumbada en su cama en una noche de invierno. Mi niña me dijo que únicamente faltaba la lluvia, por lo que mi respuesta fue que si quería que lloviera yo la iba a avisar, de ahí dicho título. En el caso de Cualquiera o el mar surge en la playa cuando estaba con mi mujer y mis hijos, estos estuvieron todo el día jugando y haciendo castillos de arena. Cuando nos íbamos, mis niños me pidieron volver al día siguiente, siempre y cuando yo les prometiera que los castillos iban a seguir cuando volviésemos. Como es lógico, eso es algo que no está en mi mano y entonces les dije que lo podía destruir cualquiera, una persona, el viento... a lo que mi hijo me dice: ‘papá cualquiera o el mar también’. Se puede decir que cada poema y título tiene su historia, por lo que me nace en cualquier momento, no simplemente al sentarme en el escritorio a escribir.

-Siguiendo esta línea y hablando de su último poemario, ¿qué es lo que el lector se va a encontrar una vez que acabe de leer su libro?

–Como he dicho en la anterior pregunta, en Varsovia o la posibilidad de una misma luz combino dos términos paralelos que sinfónicamente guardan relación, pero que nada tiene que ver el uno con el otro. Sin embargo, cuando el público lo lea, se trasladará a dicha ciudad, aunque en ninguno de los poemas hable directamente de ésta. De esta manera el lector cambia su punto de mira de cara a la obra. De hecho, tengo que reconocer que yo nunca he estado en Varsovia, ni sé de su cultura o aspecto. Con esto quiero decir que cuando el público lea el título va a pensar que el libro le va a llevar a un sitio en concreto, como puede ser la guerra o temas de conflicto, e incluso pueden pensar que la luz que hay allí no es la misma que la que hay en España, por ejemplo, pero cuando acaben el poemario, se darán cuenta de que en ningún momento he hecho mención a esta ciudad, simplemente he seguido con la misma línea, hablando de esa parte más oscura y luminosa que trato también en mis anteriores libros.

-Viendo que los títulos tienen historia, cuéntenos si los poemas comparten esta característica, ¿siente especial interés o cariño por alguno?, ¿están dedicados o dirigidos a alguien en concreto?

-Mis poemas son un reflejo de ciertas partes de mi vida, como conté anteriormente, por lo que se refleja la realidad. En las partes luminosas se pueden ver reflejados a mis hijos o mi mujer, que me apoyan incondicionalmente en mi camino como poeta, por lo que muchos de los sonetos van dirigidos a ellos. En cuanto a la preferencia por alguno, encuentro cierto cariño a aquellos que me despiertan felicidad o me recuerdan a mis seres más queridos. En especial, uno de mis poemas favoritos de la última obra es el que se encuentra en la página 39, ya que la imagen que aparece es una pintura de mi hija Eva que refleja los tejados de Varsovia.

-Todas estas ideas que está contando tendrán un inicio, cuéntenos el trasfondo de éstas y de dónde surgieron. Por otro lado, sería interesante saber si para plasmar dichas ideas sigue alguna rutina en concreto.

-Simplemente me vienen ideas a la cabeza, ya sea andando o con los amigos pasando un buen rato. Dicha idea ronda mi cabeza y comienzo a trabajarla en la mente antes de plasmarla en papel. Una vez dentro de mí veo si puede coger forma, si es así, agarro un lápiz, la anoto y desarrollo; de ahí pasa al ordenador cuando está preparada.

-Para terminar, ¿cómo ve usted el futuro de su carrera como poeta? A día de hoy, ¿le siguen viniendo este tipo de ideas a la cabeza?

-Yo siempre miro al presente, aunque me encantaría seguir publicando más libros a lo largo de los años. La poesía es un espacio de resistencia. Es cierto que ahora mismo no tengo ninguna idea en mente, porque me surge en el momento menos esperado. Espero que este último libro tenga mucha acogida y supere con creces todas mis expectativas. Sí quiero, antes de acabar, dar un pequeño consejo a los principiantes en poesía: lo primero que tienen que hacer es leer mucho, formarse, y una vez que han hecho este paso, aprenderlo. Por último olvidarlo, ya que así podrán crear sus propias obras.