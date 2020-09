No hubo sorpresas en el último suspiro. El astillero de Navantia Puerto Real no construirá la subestación del parque eólico marino de Saint-Brieuc, lo que habría supuesto su tercer proyecto para Iberdrola después de las plataformas fabricadas para East Anglia One, en Reino Unido, y Wikinger, en el mar Báltico.

La compañía eléctrica española ha adjudicado esta estructura a la joint venture formada por las empresas francesas Eiffage Metal y Engie Solutions, según ha informado Iberdrola este lunes. La primera de ellas realizará la ingeniería y construcción, tanto de la cimentación como de la cubierta que alojará los transformadores y el resto de equipamientos eléctricos. Por su parte, Engie Solutions llevará a cabo el ensamblaje final y su puesta en marcha.

Con esta adjudicación, Iberdrola ha completado prácticamente las contrataciones en Saint-Brieuc, el primer proyecto eólico marino que levanta en aguas francesas del canal de La Mancha, que supone una inversión de 2.400 millones de euros y contará con una potencia instalada de 496 MW.

La subestación es el núcleo central del parque eólico marino encargado de recoger y preparar, para su transmisión a tierra, la energía eléctrica producida por los 62 aerogeneradores que integrarán la instalación, estimada en unos 1.820 GWh al año; un volumen que atenderá las necesidades energéticas de una población equivalente a 835.000 personas y evitará la emisión a la atmósfera de 100.000 toneladas anuales de CO2.

La estructura que la soporta está formada por una cimentación -jacket- de 63 metros de altura y un peso de 1.630 toneladas, y una cubierta de 55 metros de largo, 31 de ancho y 23 de altura, con un peso total aproximado de 3.400 toneladas. La construcción de la subestación estará finalizada a comienzos de 2022 y se desarrollará en los astilleros que la constructora Eiffage opera en Bélgica y Polonia. El montaje se realizará en los muelles de Engie Solutions en Holanda.

El sector del metal gaditano confiaba en que la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán volviera a contar con Navantia, ya que es una estructura semejante a las dos subestaciones (denominadas Andalucía I y II) que construyó Puerto Real para los parques eólicos de Wikinger (Alemania) y el británico East Anglia One. Sin embargo, en los últimos meses se daba por hecho que Puerto Real se iba a quedar fuera ya que uno de los requisitos que exigió el Gobierno frances para autorizar la construcción de Saint-Brieuc es que se contara con proveedores locales.

Navantia ya cuenta con una participación relevante en este proyecto ya que se encarga de la construcción en alianza con Windar de las 62 jackets, las plataformas, con sus respectivos pilotes, que anclan los aerogeneradores al lecho marino. El contrato, con un importe de 350 millones de euros, es el mayor pedido conseguido en su historia por la empresa conjunta Navantia-Windar en el sector de la eólica marina.

La Bahía de Cádiz no participa en principio en este contrato. La construcción se reparte entre el astillero de Fene, las instalaciones de Windar en Avilés y un nuevo taller que se ha edificado en el puerto francés de Brest, con un impacto estimado de un millar de puestos de trabajo.

De hecho, en estos momentos, trabajan unas 15 empresas locales en la Ría de Ferrol y en Avilés en su fabricación, y se estima que la cifra se duplicará en los próximos meses. Asimismo, en las instalaciones del puerto de Brest, el contrato ha movilizado casi a una decena de empresas españolas.

Una vez que esté operativo, en 2023, Saint Brieuc se convertirá en la cuarta instalación de este tipo de Iberdrola tras West of Duddon Sands, ubicado en el mar de Irlanda; Wikinger, en el mar Báltico —estos dos primeros ya en funcionamiento—, e East Anglia One, situado en la zona sur del mar del Norte, que será unos de los parques eólicos marinos más grandes del mundo.

Pese a este revés, Navantia no tira la toalla para lograr encargos para el astillero de Puerto Real. De hecho, ha presentado una oferta a Iberdrola para la construcción de dos subestaciones destinadas al complejo eólico marino East Anglia Hub, un macroproyecto en el que la compañía eléctrica prevé invertir más de 7.600 millones de euros y cuya construcción arrancará en 2022 en aguas de Reino Unido. La resolución de este concurso está prevista para la segunda mitad de 2021.