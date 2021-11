Huelga metal Cádiz: Los piquetes cortan el tren en Cádiz y se enfrentan a la Policía ante Navantia

La segunda jornada de la huelga indefinida del metal en Cádiz ha vuelto a generar incidentes de gravedad en las puertas del astillero de Navantia Cádiz donde los piquetes han cortado el acceso por ferrocarril a la estación de Cádiz y han prendido fuego a un coche abandonado y a una caseta de obra situada a unos 50 metros de una gasolinera.

La acción de los piquetes ha afectado a un tren de Cercanías, que se ha quedado parado durante media hora ante la estación de Cádiz, y ha tenido que retroceder a San Severiano para dejar a sus viajeros. Renfe ha suspendido el tráfico ferroviario por el túnel ferroviario, dejando a Cortadura como estación término. El servicio se ha restablecido paulatinamente a partir de las 13:30 horas, a medida que se iba retirando el material depositado sobre las vías de la estación.

El día comenzó de idéntica forma al primer día de huelga, con los piquetes informativos apostados a la entrada de las grandes industrias de la Bahía de Cádiz. Ante las sedes de Navantia en San Fernando, Puerto Real y Cádiz, como Dragados y Alestis, había concentraciones de huelguistas a las puertas de las factorías, de nuevo con fogatas en algunas de ellas y con destacada presencia policial.

En torno a las ocho de la mañana, los piquetes informativos apostados desde esta madrugada a las puertas de Navantia en Cádiz han vuelto a cortar la circulación por la avenida de Astilleros con barricadas y fogatas, y la Policía Local desvió a los vehículos por rutas alternativas. En una de ellas, colocaron un Volkswagen Golf de color azul y le prendieron fuego en medio de la avenida. Según los manifestantes, se trataba de un coche abandonado en el aparcamiento de Navantia.

La tensión fue en aumento hasta que los concentrados frente a la puerta del astillero de Navantia en Cádiz accedieron sobre las 10:30 horas a las vías del tren para tratar de paralizar también la actividad ferroviaria. Algunos de ellos arrojaron tuberías y diversos materiales de señalización para impedir que los trenes puedan circular con normalidad. Además, lanzaron objetos contundentes y piedras a la Policía. Los antidisturbios se desplegaron por el interior de la estación y dispararon pelotas de goma desde el final del andén para impedir que accedieran más manifestantes a la playa de vías.

Poco después, le prendieron fuego a una caseta de las obras que el Ayuntamiento de Cádiz está desarrollando en la zona, a unos 50 metros de la gasolinera de la avenida de Astilleros. La caseta estaba compuesta por dos módulos prefabricados que ardieron rápidamente, desprendiendo un humo negro visible en toda la Bahía de Cádiz.

En torno a las doce y media de la mañana, los huelguistas se fueron retirando de la avenida de Astilleros por el interior del aparcamiento de Navantia, dejando hogueras y barricadas que imposibilitarán durante horas el tráfico por la avenida de Astilleros, una arteria clave para el acceso al Puente de la Constitución de 1812.

En San Fernando también ha habido momentos de tensión. Los concentrados se han dirigido al Puente de Hierro, donde estaban apostados los Antidisturbios al otro lado. Mientras marchaban han tirado cascotes por el camino, han dejado maquinaria por medio y han prendido fuego también a unos vehículos, lo que ha obligado a actuar a los bomberos de la propia Carraca.

Actividad paralizada en Puerto Real

En las zonas industriales de Puerto Real, en los polígonos Río San Pedro y El Trocadero, la situación ha sido muy similar a la del martes. La actividad en tres en las cuatro grandes empresas que se ubican en la zona (Navantia, Dragados y Alestis) está totalmente parada.

En Airbus, sin embargo, la actividad es prácticamente normal. El seguimiento de la huelga en la planta de El Trocadero apenas se limita a los militantes y simpatizantes de CGT, que también convocaba huelga indefinida en el sector, añadiendo la “desindustrialización de la Bahía” o el “cierre de Airbus Puerto Real”, a los motivos para convocarla. Cabe recordar que los trabajadores de Airbus tienen un convenio colectivo propio y no se rigen por el convenio colectivo del metal, que es, en primera instancia, lo que ha originado la huelga convocada por CCOO y UGT.

En Alestis, que si se rige por el convenio del metal, no hay actividad. Desde primera hora de la mañana, se colocaron barricadas en los accesos de la factoría, cortando la rotonda de la calle Portugal. La plantilla se ha concentrado en el exterior de la fábrica. En Dragados Offshore, los trabajadores también han cortado los dos accesos a la planta con barricadas. En esta ocasión, a diferencia de este martes, no se ha producido ningún momento tenso con quienes pretendían acceder al trabajo, ya que todo el personal de oficina está hoy teletrabajando. No se han producido cortes de carretera en los accesos al polígono.

Por su parte, en Navantia Puerto Real también se han colocado barricadas en los accesos y los trabajadores se han concentrado en la entrada de la carretera industrial. La actividad en la factoría es prácticamente nula.

Condena de Navantia

Navantia ha manifestado este miércoles su condena a los "actos de violencia perpetrados" en los accesos de los astilleros de Cádiz, Puerto Real y San Fernando. Además, tras recordar que no es parte negociadora en el actual proceso de renovación del convenio colectivo del sector del metal, ha animado a la Federación de Empresarios del Metal (Femca) y sindicatos a seguir negociando.

En una nota, Navantia ha lamentado la acción de los llamados piquetes informativos, que "han vulnerado el derecho a acceder a su puesto de trabajo a empleados no solo de la industria auxiliar, sino de la propia Navantia". En este sentido, ha recordado que "el derecho de huelga debe ser compatible con el ejercicio de los derechos individuales". Además, ha afirmado que se ha impedido la entrada de trabajadores de servicios esenciales, "poniendo en riesgo de este modo la seguridad de los propios centros de trabajo".

"La situación es especialmente grave en el centro de trabajo de Cádiz, donde los llamados piquetes informativos han accedido a las instalaciones por métodos violentos y han utilizado y dañado material de trabajo del astillero para hacer barricadas", ha explicado Navantia.

Problemas en el Campo de Gibraltar

En el Campo de Gibraltar, ell Hospital de La Línea se encuentra este martes gravemente afectado por los problemas de movilidad derivados de los piquetes de la huelga del metal. Las dificultades para acceder al centro sanitario tanto para el personal médico y de servicios como para los usuarios está provocando importantes trastornos en la asistencia.

La Junta de Andalucía ha asegurado a través del consejero de Salud, Jesús Aguirre, que como consecuencia del colapso en los accesos desde la noche del lunes, se ha tenido que asistir un parto en una ambulancia, se están cancelando operaciones programadas y no ha llegado el desayuno para los pacientes ingresados ni al personal. Los profesionales sanitarios acumulan horas de guardia seguidas al no poder llegar los relevos debido al colapso de la carretera. Se están cancelando operaciones por la imposibilidad de acceder de los cirujanos .

El Gobierno llama a la calma

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha admitido que preocupan "mucho" las imágenes de la huelga del metal en Cádiz y ha llamado a la calma y a la responsabilidad. "Tenemos un respeto total por las reivindicaciones de los trabajadores y la libertad de manifestación y de expresión, pero no puede ser que haya comportamientos violentos y que se genere esta situación en el marco de una negociación de un convenio colectivo o de tipo laboral", ha señalado durante una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo', de La Sexta, recogida por Europa Press.

La responsable económica del Gobierno entiende que, tras 21 meses muy duros por la pandemia y con las subidas de los costes de carburante y materias primas, haya sectores que se estén viendo especialmente afectados. Pero ante esto, ha recalcado que desde el Gobierno se han mostrado abiertos a dialogar y a encontrar soluciones para apoyar a estos sectores que son "tan importantes" para la economía.

Así le hemos contado en directo esta segunda jornada de la huelga general de las contratas del metal en la provincia de Cádiz.