Huelga del metal: El comité de Navantia San Fernando reclama a la patronal igualdad de condiciones para la negociación

"No es de recibo que digan que en la Bahía de Cádiz, en la provincia, no hay personal cualificado, lo que hay es personal mal remunerado". El presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, Jesús Peralta, ha mostrado hoy junto al resto de la representación sindical el apoyo "a los compañeros del metal, porque no podemos trabajar si ellos y ellos, sin nosotros".

En la factoría de La Carraca la plantilla de la empresa suma en torno a 900 trabajadores, pero el personal de las empresas auxiliares prácticamente duplica esa cifra. "Son unos 1.200 trabajadores de las auxiliares del metal, además del resto de subcontratas para un total que ronda los 2.200", estima Peralta que incide en que el apoyo a la huelga indefinida es prácticamente del 100%. El lunes la plantilla de Navantia se sumó al paro, igual que la semana pasada con las dos jornadas de huelga, hoy martes ya han vuelto al trabajo, algunos de teletrabajo ante las previsiones de cortes que pudieran provocar los piquetes a la entrada a los astilleros isleños.

De nuevo desde primera hora la Policía Local de San Fernando ha cortado al acceso a Puente de Hierro, donde se ha apostado un dispositivo de antidisturbios de la Policía Nacional para impedir el posible avance de los trabajadores que protestan por los problemas en la negociación del convenio del metal de la provincia con la patronal. "Le exigimos que se siente a negociar con una postura razonable y con igualdad de condiciones. No se puede negociar con una parte perdiendo un 5,5% de poder adquisitivo", reclama el presidente del comité de empresa de la antigua Bazán.

Peralta critica las palabras de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC), "no tienen vergüenza", ha llegado a decir, por minimizar el impacto del seguimiento de la huelga de ayer lunes. "Ellos hablan de un 15% y fue de casi el 100%", apunta. Pero sobre todo lamenta las "excusas" del empresariado sobre su actuación en esta negociación al hablar de "falta de cualificación", "Lo que hay es personal mal remunerado. "Si no están cualificados, el dinero de formación que no se lo gasten en mercedes y iphones. Pero claro tienen que justificar la mierda de salario que están dando a los compañeros", insiste. Su actitud, considera, "está arruinando a la Bahía de Cádiz". Desde el comité se cuestiona la forma de tratar a los trabajadores de la patronal: "los tratan como si fueran a vender carne", "no les dan herramientas para trabajar cuando entran aquí".

El comité tiene previsto celebrar mañana miércoles una asamblea para informar a sus trabajadores de la situación, lo que se suma a la asamblea que ya tuvieron para apoyar la huelga ayer y la semana pasada y a los plenos del comité que realizan cada día a las puertas de Navantia San Fernando. "Seguiremos apoyando a los compañeros. Hoy hemos estado aquí con ellos", comenta.

En torno a las diez de la mañana los trabajadores del metal se han dispersado y abandonado las barricadas que con maderas y vehículos han creado, incluso hasta incendiarlos. Uno de los coches estaba volcado a un lado de la entrada al Arsenal de La Carraca y el retén de bomberos de la Armada ha tenido que salir a extinguir las llamas. Poco después ha procedido a apagar el incendio de dos grúas pluma y otro vehículo apostados como barrera ante la puerta histórica del Arsenal que impedían el paso hacia los astilleros y las instalaciones militares e incluso la entrada y salida del aparcamiento para el personal que trabaja en Navantia.