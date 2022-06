"Hacerlo mejor que el PSOE en Andalucía tampoco era tan difícil"

Prejubilado de banca, hijo y hermano de militares y presidente provincial de Vox desde septiembre de 2020, José Ortells Polo (San Fernando, 1963) forma parte por primera vez de una lista electoral confiado ciegamente en la victoria de Macarena Olona.

–Anda que no han cambiado nada su vida y su partido desde las últimas elecciones andaluzas, las de diciembre de 2018.

–Y tanto. Yo en esa fecha aún seguía trabajando en el banco y me había afiliado a Vox poco tiempo antes, en octubre de 2018. Después, con la prejubilación, pude dedicarle más horas al partido. En este tiempo Vox ha crecido mucho, también en la provincia, y llegamos a estas elecciones convencidos de que Macarena Olona será la próxima presidenta de la Junta de Andalucía.

–En la candidatura de Vox no ha sorprendido su presencia, al ser el presidente provincial del partido, ni la de Manuel Gavira pero sí la ausencia de Ángela Mulas. ¿A qué se ha debido esa decisión?

–Ángela Mulas ha hecho un trabajo ejemplar, como el resto de los parlamentarios de Vox. Pero aquí somos soldados y estamos para hacer lo que es mejor para España y Andalucía. El partido ha tomado decisiones a nivel nacional que yo desconozco y estamos aquí para dar ese servicio. Lo importante no es estar en las listas sino trabajar por el partido. Y no dudo que Ángela seguirá trabajando por el partido.

–Pero por muy jerárquica que sea la estructura de Vox, no me creo que la dirección provincial o usted como presidente no dieran su opinión con respecto a la candidatura por Cádiz...

–Claro que hemos elevado informes sobre nuestros candidatos pero yo no discuto lo que decida el comité ejecutivo nacional. Tampoco sé si ella quería estar en la lista. Aquí lo importantes es el partido, huimos de los personalismos.

–La que se ha liado con la candidatura de Olona y su empadronamiento en Salobreña. ¿Cómo lo ha visto usted?

–El miedo del PP y del PSOE se ha visto ahí, queriendo atacar la libertad de los andaluces para elegir a su próximo presidente. Yo lo que puedo decir es que, por ejemplo, Macarena Olona es más andaluza que yo, que nací en San Fernando pero mi padre es de Soria, mi madre de Salamanca y mis hermanos de La Coruña. A quienes critican la candidatura de Olona yo les diría que discriminar a alguien por su lugar de nacimiento es racismo. Y Andalucía ha sido siempre tierra de acogimiento.

–¿No es una contradicción que Vox, un partido que apuesta por el centralismo y por devolver competencias de las autonomías al Estado, se presente a unas elecciones autonómicas?

–De contradicción, nada, porque somos el partido menos centralista de este país. Lo que defendemos desde Vox es que las leyes y las normas se apliquen por igual en todo el país, pero no queremos que todo se centralice en Madrid. Nosotros apostamos por las provincias. Hoy hay 17 comunidades autónomas, con sus 17 parlamentos, sus 17 defensores del pueblo, y todo eso es un gasto innecesario de muchísimo dinero que se podría invertir mejor en educación o en sanidad, por ejemplo. Queremos aplicar las mismas normas en toda España, pero somos muy provincialistas.

–Yo pienso que últimamente la política nacional influye mucho en todas las elecciones, incluso en las autonómicas o las municipales. ¿También lo ve usted así?

–Claro que influye la política nacional, y lo veo bien porque España está en la ruina. Si España no va bien, es imposible que lo pueda hacer una provincia o una ciudad. Por eso la política nacional interesa a todo el mundo porque primero hay que arreglar España antes de poder arreglar los pueblos.

–Se habla mucho de las líneas rojas que el PP le pondría a Vox de cara a un supuesto Gobierno andaluz de coalición pero, ¿qué líneas rojas pondrías ustedes? ¿A qué no estarían dispuestos a negociar llegado el momento?

–Cuando se convoque la sesión de investidura y presentemos la candidatura de Macarena Olona a la Presidencia de la Junta, ahí veremos lo que nos pide el PP.

–La línea que separa el optimismo del triunfalismo es muy fina. ¿No corren el riesgo de sufrir una fuerte decepción si el PP al final no les necesita para gobernar, como dicen algunas encuestas?

–Nuestro presidente, Santiago Abascal, ha sido muy claro, y además todos los votantes de Vox creo que pensamos como él: no le daremos los votos gratis a ningún partido. Los votos a Vox son para cambiar Andalucía desde el Gobierno, y si puede ser con Macarena Olona en la Presidencia, pues mejor.

–A su juicio, ¿ha habido cambios en Andalucía en estos tres años y medio de gobierno de coalición de PP y Ciudadanos?

–Hacerlo mejor que el PSOE en Andalucía tampoco era tan difícil, pero yo no he apreciado cambios. La única diferencia es que desde aquel histórico 2 de diciembre de 2019, nos hemos quitado de encima a ese PSOE corrupto. Pero el principal problema de Andalucía, que era el de los chiringuitos y la gente amamantada por el PSOE, eso no ha desaparecido. Por eso nosotros queremos gobernar, para que ese cambio real que necesita esta tierra y que el PP no ha hecho, para levantar todas las alfombras y limpiar todo lo que se ha ocultado en estos tres años y medio. No se han hecho políticas para quitar los gastos innecesarios e invertirlo por ejemplo en una sanidad que en Andalucía no está funcionando bien.

–¿Qué le diría al votante que duda entre el PP y Vox?

–Pues que no entiendo esas dudas, porque somos dos partidos muy diferentes. Nosotros nos consideramos un movimiento social y patriota que defiende la unidad de España y que quiere contribuir a hacer un país mejor para nuestros hijos. En cuanto al PP, ¿de cuál me está hablando? Porque ese partido dice cosas diferentes en Galicia, Cataluña, Madrid, Andalucía... En Galicia, por ejemplo, Feijóo está haciendo una clara inmersión lingüística del gallego.

–¿Y el PP de Andalucía?

–Intenta no mojarse, pasar de puntillas. Lo suyo es quedar bien, aprovechando toda la propaganda institucional. Pero en Andalucía no ha hecho nada, salvo arruinar a mucha gente con su gestión del Covid. Una cosa era impulsar las medidas de seguridad, con la higiene y las mascarillas, pero impedir el movimiento entre municipios hizo mucho daño a muchos negocios.

–¿Qué le diría a quienes temen la entrada en el Gobierno andaluz de un partido como Vox, tildado desde la izquierda de racista y machista, entre otros calificativos?

–Les diría que ni somos una cosa, ni la otra, Por ejemplo, el partido que más defiende a las mujeres es Vox. Que eso no se dude. Queremos que quienes pegan, maltratan o matan a una mujer se pudran en la cárcel, pero sin distinción entre hombres y mujeres. Y por otro lado queremos una inmigración ordenada y que se adapte a nuestras costumbres. Nosotros aceptamos que la gente piense diferente, que cualquiera pueda venir a España a trabajar y a levantar su familia, pero defendemos nuestra cultura y nuestras tradiciones y no entendemos que gente de fuera nos las quieran cambiar. Y pensar así no es racismo.