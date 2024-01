'Gitana', una fábula que revive al maestro Camarón y a la icónica muñeca Marín de Chiclana

Cruzcampo, fundada en 1904 en Sevilla, trasciende etiquetas de una simple cerveza para transformarse en un símbolo arraigado en la identidad española. Su compromiso con la calidad y la autenticidad ha perdurado, siendo una de las marcas más veneradas en España. Por ello, se ha convertido en un nexo entre generaciones, uniendo a jóvenes y mayores en torno a la pasión compartida por una buena cerveza.

Hace tres años, la campaña 'Con Mucho Acento' sorprendió a todos al revivir a la inigualable Lola Flores gracias a la tecnología deepfake respaldada por IA. En esta ocasión, Cruzcampo lo ha vuelto a hacer presentando la campaña publicitaria 'Gitana', donde resaltan dos íconos de la provincia de Cádiz: las muñecas Marín, originarias de Chiclana, y el dios del flamenco, Camarón de la Isla.

Durante mucho tiempo, las muñecas Marín han fungido como auténticas esculturas, desplegando con elegancia mantones, batas de cola y abanicos. “Cuando mi padre las pintaba, añadía un puntito de papel metálico en el rostro, para que estas tuvieran un brillo en sus ojos. Un brillo que les da vida.”, afirma Ernesto Marín, de Muñecas Marín.

Lola marcó el inicio de 'Con Mucho Arte', una campaña que puso en valor aquello que diferencia a la marca del resto, alentando a todos a sentirse orgullosos de sus raíces y de su acento. Detrás de esta palabra se esconde toda una idiosincrasia que va más allá de la mera forma de hablar.

“El mensaje que queríamos transmitir con la campaña de Lola era que no hay que esconder las singularidades, sino lucir con satisfacción lo que te hace único. De hecho, a raíz de ahí, empezamos a construir lo que es el territorio de la marca que se apoya en los valores de la autenticidad y el orgullo. Tras esta multipremiada campaña, ha surgido un nuevo capítulo, donde hemos puesto en práctica el manifiesto de Lola, y lo hacemos pasando a la acción. Para ello, utilizamos a otro icono de la cultura nacional, que es la muñeca Marín. No queríamos que quedaran en el olvido estas muñecas que compartían parte de la vida de muchos hogares y que han sido un símbolo cultural para muchos españoles”, cuenta la directora de la campaña de Cruzcampo, María Ruiz Sanguino.

'Gitana' surge de la necesidad de salir a la calle y proclamar "aquí estoy yo”. Narra el despertar de una transformación. Se trata de la ruptura con clichés, encasillamientos y estereotipos. Por ello, la muñeca junto al televisor es un objeto arraigado en nuestra cultura popular ansiosa por sacudirse el polvo que la envuelve y desprenderse de la pantalla para emprender un viaje de autenticidad. Tal y como comenta la directora, “a través de esta fábula lo que hacemos es contar una historia de empoderamiento donde esa gitana se quita el polvo de encima, se renueva y moderniza hacia un camino por el futuro”.

La muñeca Marín traza un paralelismo notable no solo con la travesía que emprende la marca Cruzcampo, sino también con la juventud andaluza que encara el futuro con desenfado, orgullosa de su identidad y determinada en sus aspiraciones.

El punto culminante de 'Gitana' se produce en el encuentro de la protagonista, Carmen Avilés, con Camarón de la Isla, momento en el que resuena la voz original del genio del flamenco, tres décadas después de su fallecimiento. Se trata de un archivo sonoro inédito, registrado en 1989 durante la grabación del disco 'Soy gitano', en el que el artista dedica una bulería a la cerveza: “De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto”.

“Volver a oír la inconfundible voz de Camarón es un regalo para todos los amantes del flamenco. Para la marca, escuchar la palabra 'Cruzcampo' en su boca es una prueba más de la relevancia que esta cerveza tiene en nuestra cultura. Todo un descubrimiento sonoro y un tesoro de acento incalculable que hoy ve la luz”, explica orgullosa la responsable de Cruzcampo.

Además, dentro de esa atmósfera onírica, se puede vislumbrar la silueta de Camarón, haciendo referencia a la icónica portada del álbum 'La Leyenda del Tiempo', la cual elevó tanto su figura como la del flamenco a un nivel superior.

Uno de los intérpretes que acompaña a la gitana a lo largo de su trayectoria, y que, al igual que la muñeca, experimenta un proceso de evolución y transformación, es Andalucía. La directora recalca que “Cruzcampo sin Andalucía, perdería su alma”. Por ello, el mensaje principal que se quiere transmitir con 'Gitana' es el amor por esta tierra.

“Mostramos a dos tipos de Andalucía. Por un lado, esa Andalucía más costumbrista que a todos nos encanta, en donde podemos encontrar esos bares tan auténticos donde la gente juega al dominó o toma caracoles. Por otro lado, también mostramos una Andalucía mucho más abierta, moderna, llena de talento y que mira al futuro. De hecho, en la escena final hemos contado con la presencia de Negro Jari, Malacara o ARTEKm22, talentos emergentes que representa a esa Andalucía más joven”.

“Cruzcampo está orgullosa de la cerveza que es, de sus valores y de su sabor, pero también es la cerveza que identifica a aquellas personas que están orgullosas de su cotidianeidad, de sus contradicciones o de su sabiduría. Están orgullosas de lo que son”, concluye María Ruiz.