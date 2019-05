Estrella Morente, Nolito y Luis Sánchez Molini entran en la Orden de la Solear

Las puertas del Salón D. Benigno de Bodegas Barbadillo se volvieron a abrir para acoger el tradicional acto de nombramiento de las Damas y los Caballeros de la Orden de la Solear, que ya celebra su 40 aniversario.

Con este acto, la bodega sanluqueña reconocer la labor que llevan a cabo los galardonados, siendo los mejores embajadores de la Manzanilla con toda su entrega y dedicación.

Cada una de las Damas y Caballeros de 2019 han sido apadrinados por miembros veteranos de esta orden, los cuales se han encargado de que el juramento de la Orden de la Solear, que iniciaron Antonio Pedro Barbadillo Romero y Juan Carlos Barbadillo Argüeso en 1979, se leyera:

“En Bodegas Barbadillo, y en el Claustro de la Orden, presto juramento y digo que la Solear será mi manzanilla y mi vino, que no habrá otro en mi mesa, ni otro daré a mis amigos. Si no cumplo mi promesa, me lo demanden mis hijos, y donde quiera que vaya tenga el agua por castigo”.

Los elegidos este año han sido Nolito, el primer sanluqueño en vestir la camiseta de la selección; José Ignacio Echeverría y Francisco José Espinar, distribuidores de Barbadillo; el torero Javier Conde, Juan Manuel del rey, director de El Corral de la Morería; la taberna andaluza el Rocío de las Rozas; el aparejador Marcelo Romero; la célebre cantaora Estrella Morente; Francisco Marente, del restaurante El Faro; el farmacéutico Juan Zofio Ruiz de Adana; y el jefe de Opinión de Grupo Joly Luis Sánchez-Moliní.