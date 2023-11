La Diputación de Cádiz aprueba sus cuentas para 2024: las "más sociales" para el PP y las del "vuelve Loaiza" para el PSOE

El nuevo gobierno de la Diputación de Cádiz, de Partido Popular y La Línea 100x100, ha aprobado sus presupuestos para 2024 de 332,8 millones con el voto en contra del grupo socialista y la abstención de IU, los dos grupos en la oposición en este mandato de la Corporación. El PP, primero en el pleno con la intervención del vicepresidente Juancho Ortiz y luego con la comparecencia de la presidenta Almudena Martínez ante los medios; ha insistido en que son unos presupuestos "reales y ejecutables", "los más sociales y los más elevados" frente a las críticas de un PSOE que ha querido dejar su titular: "vuelve Loaiza", ha manifestado Juan Carlos Ruiz Boix.

Como ya hizo en la presentación, Ortiz ha repetido que son unas cuentas que "vamos a cumplir", donde se "aprecia de manera rotunda el compromiso con las políticas sociales" y "adaptadas a la situación actual", incluyendo planes y novedades como el Plan Impulsa, cuyas cuantías se podrían ir ampliando a lo largo del año con modificaciones. Martínez ha recordado que van a "dignificar el servicio de ayuda a domicilio", que el "blindaje a los colectivos vulnerables se garantiza", que "van a crear empleo y desarrollo con unas inversiones que pasan de 62 a 68 millones de euros" y que son fruto "de esos paseos por la provincia que nos critican los políticos de salón".

Frente a ello, el portavoz socialista, que presentó unas enmiendas de 49 millones de euros, ha lanzado numerosas críticas. Primero, hacia el "sectarismo" y la "desigualdad" para los ayuntamientos que no están gobernados por el PP y La Línea, "con la oficina del señor Muñoz (la Oficina de Alcaldes que se anunció) cerrada a cal y canto" y con un presupuesto hecho con el "rotulador rojo" de La Línea 100x100, que recibe casi 9 millones de euros, según indicó. Además, Ruiz Boix lamentó que se "eliminen los planes de empleo" después de los 9 que vino desarrollando su partido y que se sustituyan por "miniplanes" y un Impulsa que "no se sepa si es para empleo, carretera, inversiones o municipios de 20.000 habitantes".

Por ello, dijo que "vuelve Loaiza", con unos presupuestos "austeros y de recortes", donde el aumento viene "por el incremento de la PIE "procedente de ese Gobierno que redistribuye y no rompe España, el que pone impuestos a la banca" y la subida de la aportación del Gobierno a la Ley de Dependencia" principalmente "en la que el PP no cree". Pese a que estás suspendidas las reglas físcales, añadió, "se pide un préstamos de 6 millones frente a los 33 que solicitaba el anterior gobierno".

Izquierda Unida, por su parte, se abstuvo en la votación de unas cuentas donde ve cosas positivas, mirando con "buenos ojos el incremento del gasto social", pero también "dudas" y "los ayuntamientos necesitamos certezas". Por eso, su portavoz Ramón Galán afirmó que estarán "atentos" hacia donde van a ir las inversiones "de manera justa" y cómo se reparten los fondos "a través de subvenciones nominativas", recordando que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes son el principal cometido de las diputaciones provinciales.

El debate con La Línea

Las cantidades para la ciudad linense y las alusiones del diputado del PSOE hizo que el representante de La Línea 100x100, Sebastián Hidalgo, interviniera en el segundo turno de palabra. El responsable del Área de cooperación local reconoció que "efectivamente hay subvenciones nominativas para La Línea dentro del área, no lo vamos a negar, de cinco millones de euros para actuaciones en el municipio" y aprovechó para recordar el valor de los votos de sus dos diputados -que decantaron el gobierno de la Diputación en el pasado mandato con el PSOE y ahora en este con los poopulares-y que su formación busca "el merecido reconocimiento para La Línea que se le ha negado tantos años" y con "una deuda de 160 millones que le dejaron los anteriores gobiernos".

"Si hay que realizar una plan específico para La Línea que no sea a costa de los demás", respondía Ruiz Boix, incidiendo en que "es el gobierno más sectario de la democracia", con una presidenta que ha puesto "a un número muy importante de la provincia en su contra". En el "potaje" de cifras, agregó, se hace un juego de "trileros". "El Dipuinvierte del PSOE tenía 17,2 millones que se repartieron entre 45 municipios y 10 ELAS, ahora el Gobierno actual mantiene 7,6 millones de ese plan y la diferencia de 10 millones “que se les roba a los municipios pequeños” se destinan a La Línea que recibe 9 millones de euros con municipios como Alcalá de los Gazules recibe 8.000 euros".

Pero la presidenta le pedía a Ruiz Boix que se aclarase. "Primero en cuanto al pacto con La Línea, porque sale diciendo que se incumple y luego que se le está dando más que a nadie" y luego en con el sectarismo. "No sé que legitimidad tiene su queja cuando están presentando unas enmiendas con un 85% destinado para ayuntamientos socialistas". "Estamos en un cogobierno y La Línea 100x100 vela por sus intereses y tiene unas necesidades que se va n entender y está dentro de los municipios de la provincia", aclaraba luego a los periodistas, añadiendo que los presupuestos están hechos "para todos los gaditanos y no para defender unas siglas políticas".

Tanto Ortiz como Martínez se refirieron a la falta de ejecución presupuestaria del mandato anterior del PSOE. "Ustedes vendieron un préstamo de 30 millones de euros como una revolución para el empleo en 2022 y ejecutaron cero euros y en 2023 un 2%", apuntó el vicepresidente. "Si luego no se ejecuta no existe", manifestó la presidenta en su intervención final. Además dijeron que es "falso" que no haya planes de empleo. "Se mantiene y hay más planes con todos esos miniplanes que usted llama y que no existían en su etapa de gobierno y que he dicho por activa y por pasiva que aumentaremos esas cantidades", defendieron.