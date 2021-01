Coronavirus: 12 municipios de la provincia de Cádiz quedarán cerrados perimetralmente a partir de este domingo

Una de las medidas más importantes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes para atajar la evolución de la tercera ola del coronavirus es el cierre perimetral a partir de la madrugada del sábado al domingo de los municipios andaluces que cuenten con una tasa de incidencia superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En esta situación, según los datos aportados en la actualización diaria de este viernes realizada por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, se encuentran 12 localidades de la provincia de Cádiz.

El municipio gaditano en el que la pandemia está más descontrolada es La Línea de la Concepción, cuya tasa ya se sitúa en 2.122 casos por cada 100.000 habitantes. Tras ella, se encuentran Castellar de la Frontera con 1.803,09 casos y San Roque con una incidencia de 1.177 en los últimos 14 días, estando ambas localidades en el Campo de Gibraltar. En la zona del Campo de Gibraltar también se verán afectadas por esta restricción Los Barrios con 913, San Martín del Tesorillo con 871,8 y Jimena con 647.

En el distrito de la Bahía de Cádiz-La Janda, la ciudad con más número de habitantes en la que no se podrá ni entrar ni salir a menos que se tenga una causa justificada es San Fernando, cuya tasa de incidencia es de 574,9. Junto a ella, se encontrará en la misma situación Conil, ya que su incidencia en los últimos 14 días es de 510,5.

Por último, en el distrito Jerez-Costa Noroeste, quedarán cerrados los municipios de Trebujena (1.081,4), San José del Valle (1.018,6), Jerez (659,5) y Sanlúcar (524,1). De momento, de estas restricciones se escapan todos los municipios de la Sierra de Cádiz. Asimismo, entre los grandes municipios, también se salvan Cádiz (372,3), Algeciras (337,8), El Puerto y Chiclana.

De todas formas, tal y como ha explicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, todas las decisiones serán revisadas a diario, por lo que se podrían producir cambios en los próximos días, cerrándose más municipios si la incidencia sigue creciendo de manera exponencial, tal y como está sucediendo en los últimos días.

Con esta restricción, no se podrá salir de los municipios que han quedado cerrados perimetralmente excepto si se tiene una causa justificada y documentada. A esto hay que añadir que como norma general han quedado cerradas perimetralmente todas las provincias de Andalucía, por lo que no se podrá viajar desde Cádiz a ningún otro territorio si no está justificado.