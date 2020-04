"Ayer, en todo el día, comí un mango, un trozo de pan y un refresco". Eso fue lo que Licel Pereira le confesó a su amiga en un audio Whatsapp que le envió, no sin antes sufrir serios problemas con la conexión a internet, desde Cuba. Pereira es una de otros tantos españoles que permanece atrapada en ese país desde que estallase la crisis del coronavirus.

Licel es una médica española nacida en Cuba que ejerce en la Clínica Novo Sancti Petri de Chiclana. Lleva más de 26 años afincada en España, de hecho, tiene la doble nacionalidad. Viajó hasta Cuba para acompañar a su madre, de 89 años, en un viaje especialmente largo que no quería que hiciese sola. Entonces estalló la pandemia y allí se quedó.

"Estamos en una situación límite. Cuba es un país con muy pocos recursos, los cuales se distribuyen a través de una cartilla de racionamiento. La comida es para los cubanos, las medicinas son para los cubanos... Y mientras nosotros no tenemos garantizada ninguna asistencia", denuncia.

"Los turistas están en hoteles de donde no pueden salir. Además, tienen limitado el uso de internet. Los que no estamos en esos hoteles, como yo, nos alojamos en casa de familiares y amigos e, igualmente, no podemos desplazarnos. Con mucho esfuerzo llegamos al consulado de España en La Habana y, una vez allí, lo que hacen es desinformarnos. Nos dijeron que había un vuelo este viernes de AirFrance donde podíamos irnos y es mentira. Solo viajan franceses. Otros países han mandado aviones para que sus ciudadanos puedan repatriarse. ¿Por qué el Gobierno de España no nos manda un vuelo de Iberia?", se lamenta.

La médica continúa narrando su experiencia: "Estamos en un país bloqueado, sin fronteras, sin recursos. Y aunque tengamos dinero, no tenemos dónde ir a comprar lo mínimo. Ni comida ni nada, porque todas las tiendas y establecimientos permanecen cerrados. Tampoco existen medios públicos de transporte". A estas carencias se suma otro problema: "El consulado no nos atiende por teléfono. Nos aseguran que hay teléfonos operativos, pero no es así".

"Por favor, que este llamamiento llegue al Gobierno, que nos manden un avión, lo suplico. Aunque sea caro, pagaremos el billete para regresar a España. Nosotros trabajamos en España, allí tenemos nuestras casas, nuestras familias, somos ciudadanos españoles, por favor, que nos ayuden a salir de Cuba", insiste Pereira, que añade que otros países europeos están repatriando a sus ciudadanos. "Sin embargo, nuestro Gobierno nos ha dejado tirados".