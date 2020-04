A sus 22 años, Elena Estrella estaba disfrutando de una de las experiencias más inolvidables que se pueden vivir a esa edad: cursar un año académico en el extranjero con una beca Erasmus. La joven gaditana eligió como destino Kufstein, una ciudad de la región del Tirol, en Austria. Allí continuaba la carrera de Derecho y Administración y Dirección de Empresa que comenzó hace cuatro años en la universidad Carlos III de Madrid. Todo iba sobre ruedas hasta que la pandemia del coronavirus la confinó, como al resto de la población, en su domicilio. En estas líneas, relata cómo afronta la cuarentena a más de 2.500 kilómetros de los suyos.

"Aquí la situación está bastante controlada", afirma la estudiante gaditana, conocedora de las cifras que arroja Austria en su balance de fallecidos y contagiados por Covid-19 (12.500 infectados y poco más de 200 muertos). "El pasado 13 de marzo, cuando solo se habían registrado 300 casos positivos en todo el país, el Gobierno decidió suspender las clases. Tres días más tarde, el 16 de marzo, ya se decretó la medida de confinamiento domiciliario. En Austria se actuó rápido y con mucha previsión, en vista de lo que estaba sucediendo en los países vecinos".

Aunque el país centroeuropeo ha puesto a su población en cuarentena, resulta llamativa la adopción de otra serie de medidas menos restrictivas que las españolas (quizás porque la situación así lo permite). "Aquí podemos salir a pasear o a correr. También está permitido ir de dos en dos, siempre y cuando sean personas que convivan en el mismo domicilio", explica Elena. "De hecho, a partir del 14 abril se levantarán ciertas prohibiciones y empezarán abrir, poco a poco, algunos establecimientos y negocios", añade.

"Nada más entrar en el supermercado, te dan guantes y mascarillas"

Del mismo modo, llaman la atención ciertas acciones preventivas y de protección establecidas en Austria mientras que dure la pandemia. "Nada más entrar en el supermercado, por ejemplo, te dan guantes, mascarilla y te desinfectan el carro de la compra", comenta la joven estudiante. Como punto negativo, aunque menos trascendente, en Austria no se aplaude en los balcones. "Aquí son más fríos", señala la erasmus gaditana.

Actualmente, Elena convive con otros españoles, la mayoría, del norte. "No hay gaditanos, tampoco andaluces", comenta con cierta añoranza. "Estamos todos bien y nuestros familiares, aunque lejos, también están bien. Eso nos hace llevar esta situación con cierta calma. También me tranquiliza que citen a Cádiz en los medios de comunicación como ejemplo a seguir por el buen comportamiento de sus ciudadanos a la hora de llevar a cabo el confinamiento diario".

A la espera de que la crisis del coronavirus remita, Elena hace planes pensando en la tan anhelada rutina que todos deseamos recuperar. "Me gustaría poder seguir disfrutando al cien por cien de mi estancia en Austria y viajar; también regresar a Cádiz. Pensaba hacerlo esta Semana Santa, pero no ha podido ser". Por el momento, la gaditana permanece en Kufstein junto a la comunidad erasmus en cuarentena. Sin duda, otra experiencia que no olvidará.