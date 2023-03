28-M en Cádiz: La vuelta a las urnas en 80 días

En el plazo de 80 días –para ser más exactos, 77– las urnas volverán a llamar a los gaditanos para unas elecciones municipales que se presumen diferentes a las de hace cuatro años. En 2019 concurrieron a esos comicios una lista interminable de partidos o coaliciones más o menos compactos, lo que deparó que se multiplicara el número de grupos con representación en los salones de pleno. Y ello trajo consigo menos mayorías absolutas, sobre todo en las ciudades, pactos entre varios partidos o muchos alcaldes que han tenido que gobernar en minoría.

A once semanas de las elecciones la mayoría de los partidos están ultimando sus listas electorales, aunque no tendrán que registrarlas hasta mediados de abril. En este proceso, sin embargo, hay algunas formaciones que ya han cerrado al completo sus candidaturas en algunas ciudades y hay otros como Vox o Ciudadanos que aún no saben en cuántos municipios gaditanos se presentarán.

Y aparte está la izquierda, con una división evidente y con una confluencia entre IU y Podemos que cristalizará en pocas ciudades, y además sin Adelante, decidida a seguir su propio camino.

Todo ello, la división de la izquierda, la caída de Ciudadanos y las dudas con Vox vaticinan un reforzamiento de ese bipartidismo que representan un PSOE que espera que la política nacional no influya en estos comicios y un PP que sueña con repetir su indudable éxito de las andaluzas del año pasado.

Lo que sigue es una visión de cómo se plantean estas elecciones en los 15 municipios gaditanos que superan los 20.000 habitantes.

Cádiz: Panorama muy abierto para sustituir a 'Kichi'

Pase lo que pase tras el 28 de mayo en la capital gaditana, se va a iniciar una nueva etapa. Tras ocho años, la etapa de José María González ‘Kichi’ como alcalde toca a su fin y se abre ahora un escenario incierto. En Cádiz no hay ni un solo candidato que repite de las anteriores municipales. A ‘Kichi’ lo sucede uno de sus asesores, el periodista David de la Cruz, que encabeza hasta ahora la lista de Adelante Andalucía a la espera de poder cerrar la confluencia con Izquierda Gaditana, plataforma en la que se integran Izquierda Unida, Podemos y Ganar Cádiz entre otros. De la Cruz se enfrenta al desgaste del alcalde por un lado y, a la vez, a la sombra del carisma de éste. En la capital gaditana se da por hecho que para que salgan los números para seguir gobernando tendrán que aliarse con el PSOE que encabeza Óscar Torres, aunque las dos partes difieren en una cosa: si hay o no coalición de Gobierno. Bruno García (PP), ex concejal con Teófila Martínez, es el que aparece ahora mismo en las encuestas como posible ganador pero tiene un hándicap, que si no obtiene la mayoría absoluta va a tener muy difícil la Alcaldía. Ciudadanos con Juan de Dios Sánchez tiene como reto intentar que no desaparezca también la representación en Cádiz y hay dos plataformas de un corte más populista que están haciendo ruido: la de Ismael Beiro con Cádiz Sí, y Eugenio Belgrano, con Ahora Cádiz. / M.Mateo

Jerez: Sánchez, a por un tercer mandato frente a Pelayo

Aunque PSOE y PP confían en mejorar sus resultados de 2019, ambas formaciones trabajan con la tesis de que requerirán de otras formaciones para obtener los ansiados 14 votos que les permita acceder a la Alcaldía jerezana. Mamen Sánchez (PSOE) trata no solo de mantenerse un tercer mandato al frente del Ayuntamiento sino de depender menos de los partidos situados a su izquierda. Por su parte, el PP ha recurrido a María José García-Pelayo, que ya fue alcaldesa entre 2003 y 2005 y entre 2011 y 2015, para que sea su candidata (será la quinta vez que la actual senadora encabece la lista popular). Mientras, a la izquierda del PSOE habrá, al menos, tres candidaturas. Hace escasos días, Izquierda Unida y Ganemos Jerez anunciaron un acuerdo para concurrir juntas (su cabeza de lista será Raúl Ruiz-Berdejo). De este acuerdo quedó fuera Podemos, que ya ha anunciado que presentará su propia candidatura encabezada por Manuel Guerrero. Y Adelante Andalucía ya cuenta también con su candidato (será Carlos Fernández). En el otro bando ideológico, Ciudadanos tratará de salvar los muebles con Manuel Méndez, su portavoz municipal. Y Vox buscará lograr representación en el salón de plenos con Antonio Fernández. Finalmente, los andalucistas, de la mano de Andalucía por Sí, han designado a Santiago Casal como cabeza de lista. / E.M.Cañas

Algeciras: La continuidad del PP frente a la renovación

La ciudad de Algeciras llega a las elecciones con la continuidad en la propuesta electoral del PP frente a una práctica renovación en el resto de opciones políticas. José Ignacio Landaluce encabezará la lista para optar a un cuarto mandato (es alcalde desde 2011) con la incógnita de si acusará desgaste tras doce años en el poder. De hecho, en 2019 se quedó apenas a 200 votos de la mayoría absoluta que había logrado en 2015. Los socialistas, por su parte, afrontan los comicios con una profunda renovación liderada por Rocío Arrabal (sustituye a Juan Lozano) y también habrá nuevo candidato en la confluencia de izquierdas formada por Izquierda Unida, Más País Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz con Andrés del Río al frente. Igualmente se estrenan en la arena política algecireña Por Andalucía, con Rafael Fenoy, junto con el nuevo Partido Andalusí, aún sin candidato anunciado. Por el momento, la participación y candidatura de Ciudadanos –actual socio de gobierno del PP– es una de las incógnitas junto con la configuración de la lista de Podemos, segregado de la anterior confluencia de izquierdas (Adelante Algeciras que lideró Javier Viso). Otra de las dudas a menos de 80 días de las municipales se encuentra en Vox, aún sin un candidato definido para la cita electoral. / A. Rodríguez

San Fernando: Cavada busca la mayoría absoluta

La alcaldesa, Patricia Cavada, parte de nuevo de favorita en las municipales, a las que por tercera vez concurre liderando la lista de los socialistas. Esta vez, además, con Fernando López Gil como número 2. El PSOE, en esta nueva cita con las urnas se ve con suficientes fuerzas y apoyos para aspirar no solo a revalidar su victoria en las urnas sino a conseguir un hito histórico al alcanzar la mayoría absoluta para gobernar con comodidad durante los próximos cuatro años. Es su apuesta y también una estrategia de cara a las elecciones. Frente a ellos, el PP estrena a la veterana concejala María José de Alba como candidata a la Alcaldía tras la reciente marcha de José Loaiza del Ayuntamiento, un relevo especialmente significativo que el partido confía en que le abrirá el camino para recuperar posiciones y volver a la Alcaldía que perdieron en 2015, gracias también al desgaste de los ocho años de gobierno que arrastra Cavada –con problemas como los de las obras de La Magdalena o el derribo de las casetas de La Casería–, al efecto de Pedro Sánchez y, por ende, al tirón de Juanma Moreno en las autonómicas. Ambas mujeres, Patricia Cavada y María José de Alba, encarnan las dos opciones con más posibilidades para ocupar la Alcaldía. Y en esa dinámica, a pesar de la confluencia de más siglas en las urnas, se ha anticipado ya en la localidad una fuerte tendencia al bipartidismo en los próximos comicios. / A. Rivera

El Puerto: El PP se perfila como la fuerza más votada

En El Puerto las elecciones municipales se presentan interesantes, con un panorama mucho más fragmentado que en los comicios de 2019 ya que en principio parece que no habrá confluencia de las fuerzas a la izquierda del PSOE (Izquierda Unida, Adelante El Puerto y Podemos)y aparecen nuevas formaciones en el panorama municipal, como los partidos El Puerto 100x100 y El Puerto Sí, el partido de Ismael Beiro. Tras el golpe de efecto del PP en las pasadas elecciones autonómicas la marca quiere aprovechar el tirón y mantener el gobierno municipal, siendo la aspiración de Beardo acercarse a la mayoría absoluta. En los augurios de buenas perspectivas para el PP, que muy probablemente tendrá que pactar con alguna otra fuerza para mantener el gobierno, juega un importante papel el carismático concejal de Fiestas, David Calleja, que por sí solo arrastra a una legión de seguidores que depositarán su voto en la candidatura en la que él figure. Como candidato se da por hecho que Beardo repetirá como alcaldable, aunque a estas alturas su designación formal no ha sido anunciada. En cuanto al PSOE, se perfila como la segunda fuerza política, de nuevo con David de la Encina como alcaldable, aunque se barajan también subidas para el partido de Javier Botella, Unión Portuense, y Vox con Fito Carreto al frente, quedando en el aire la posible desaparición de Ciudadanos. / T. Almendros

Chiclana: El PSOE de Román aspira a ampliar su mayoría

El PSOE de José María Román gobierna hoy con Izquierda Unida (IU), donde Roberto Palmero repite como candidato, aunque en sus mejores pronósticos aspira a formar gobierno en solitario. La lista de los socialistas incluye representantes de otros partidos que supusieron una amenaza pero se han desintegrado en los últimos años. Ciudadanos, que llegó a ser el partido más votado en las autonómicas de 2019 y obtuvo tres concejales en las municipales, reza por mantener la representación tras una cascada de dimisiones y su portavoz municipal está ahora en los puestos de salida de los socialistas. Adrián Sánchez vuelve a presentarse con Ganemos, formación que formó parte del Gobierno municipal al principio de este mandato, hasta que el concejal fue cesado por saltarse el toque de queda; su número dos también se ha incorporado a la lista de Román. La gran incógnita es el PP, un partido que sufrió una crisis interna recientemente y que busca volver a disputar la Alcaldía con la parlamentaria Ascensión Hita. El cambio de Gobierno pasa también por Vox, que presentará a Manuel Vela. / F.M. Galbarro

Sanlúcar: Víctor Mora confía en ser de nuevo el más votado

"Todos los sondeos nos indican una considerable subida de concejales". El alcalde, Víctor Mora, repite como cabeza de lista del PSOE en unas nuevas elecciones municipales a las que se presenta confiado con que seguirá siendo el más votado. La también diputada provincial Carmen Álvarez, de IU, intentará por segunda vez dar el sorpasso al Partido Socialista apelando a la mayor participación del electorado en uno de los municipios más abstencionistas de la provincia. También afronta su segunda oportunidad como alcaldable la candidata del PP, Carmen Pérez, que ha intensificado su actividad política en los últimos meses para estar en la terna del 28-M. En cuanto al resto de los partidos, sólo han presentado sus candidatos Adelante Andalucía, con la ex concejala de Por Sanlúcar sí se puede Rocío Díaz, y Podemos, con Darío González Galo. Vox mantiene una tímida actividad electoral y Ciudadanos no ha despejado todavía la duda de si presentará candidatura. Salvo sorpresa mayúscula de última hora -en Sanlúcar nunca se sabe-, aquí se cierra el panorama de opciones políticas para los comicios del 28 de mayo, por cierto, domingo rociero. / F.J. Franco

La Línea: La mayoría absoluta de 100x100, a examen

Juan Franco, uno de los alcaldes más votados de España en las elecciones de 2019, aspira a su tercer mandato, el segundo con mayoría absoluta (21 de 25 ediles), con PSOE y PP con la intención de mejorar unos resultados paupérrimos que les dejaron con tres y un concejal, respectivamente. Franco cuenta con un equipo renovado en la lista de La Línea 100x100 y llega al final del mandato con un amplio bagaje en materia de obras en el municipio, con inversión propia, de la Diputación –gracias a su papel en el Gobierno provincial– y de la Junta, como el nuevo estadio de fútbol. Con este cartel y prácticamente sin oposición en estos años, sus principales rivales en las urnas cambian respecto a los últimos comicios. La cabeza de lista del PSOE es la diputada nacional Gemma Araujo, que vuelve tras su ausencia en 2015, mientras que la número uno del PP es Susana González, que fue concejal en el primer mandato de 100x100 en la Alcaldía, apoyado por los populares. Del resto de partidos, por el momento Izquierda Unida –sin Podemos– presenta a Fran Dorado, que repite; Vox, a Álvaro Cuadros y la formación localista Otra Línea es Posible, a Juan Carlos Valenzuela, ex del PP. / R. Máiquez

Puerto Real: Examen al bipartito ante a una izquierda más dividida que nunca

Pocas veces el escenario político de Puerto Real ha estado tan lleno de incertidumbres. Las elecciones municipales de 2023 son una auténtica incógnita en la Villa, que llega al mes de mayo con un guión muy distinto al de hace cuatro años. Elena Amaya (PSOE), que alcanzó la alcaldía en 2019 tras un inesperado pacto con AxSí, se someterá a un examen compartido con Alfredo Fernández, candidato andalucista. Aunque el pacto de Gobierno se rompió hace algunos meses, la mayor parte de la legislatura han gobernado de la mano y, por lo tanto, la responsabilidad es compartida. En general, repetir resultados que se puedan comprara a los de 2019 se antoja complicado, si no imposible. Hace cuatro años, Adelante Puerto Real (formado entonces por Unidas Podemos) con Antonio Romero a la cabeza ganó las elecciones. Fue la lista más votada, pero de ese grupo apenas queda nada porque la izquierda se ha fracturado más que nunca. Unidas Podemos en Puerto Real se separa. Podemos acude a las elecciones en solitario con Ascensión Ruiz como cabeza de lista, e Izquierda Unida lo hará en una confluencia junto a Equo, que aún está debatiendo el nombre de su papeleta. Aurora Salvador (IU) será su candidata. A estas formaciones se añade la de Adelante Andalucía Puerto Real, con Antonio Gil como alcaldable. En la derecha, de momento, solo se presentado la candidatura de Vicente Fernández en el Partido Popular. Aún se desconoce si habrá candidato de Ciudadanos (Guillermo Cisneros no repetirá) y de Vox. / C. Perdigones

San Roque: El PSOE de Ruiz Boix busca su cuarto mandato

Unos de los principales bastiones del PSOE en la provincia de Cádiz es San Roque, donde Juan Carlos Ruiz Boix tiene la intención de ir a por su cuarto mandato, el tercer con mayoría absoluta. El también presidente de la Diputación ha renovado su candidatura con savia nueva y mucha juventud. Una de sus principales bazas es la ausencia total de deuda, lo que le ha permitido haber afrontado inversiones en prácticamente todo el municipio. Su principal adversario político, el Partido Popular, ha culminado una ardua búsqueda para su cabeza de lista que ha finalizado con Daniel Ruiz, policía local en el municipio, tras la marcha de Marina García. El PIVG del incombustible Jesús Mayoral y San Roque 100x100, con María Teresa García León, son otras opciones a falta de que la izquierda anuncie sus planes. / R. Máiquez

Arcos: Un fichaje 'sorpresa' del PP para intentar frenar a Gambín

El tablero político de Arcos, de cara a las próximas elecciones locales, arranca con una novedad que ha cogido por sorpresa hasta a la militancia de base del PP. Y es que el ex delegado de Justicia de la Junta, Miguel Rodríguez, de Ciudadanos, ha dado el sí quiero a los populares y será su candidato a los comicios locales de mayo. Desplaza así al que hasta ahora era la cara visible de la formación en Arcos y anterior candidato, Domingo González. Por su parte, el PSOE repite con el actual alcalde, Isidoro Gambín, y AIPro hace lo propio con Leopoldo Pérez, que no tendrá en sus filas al histórico Manuel Erdozain, al que la Justicia apartó por una sentencia. Por IU se presenta Miguel Ángel Ortega. Es posible que Vox y Ciudadanos presenten también candidaturas. / E. Armario

Rota: El socialista Javier Ruiz aspira a revalidar su mayoría

El PSOE se presenta a estas municipales con el objetivo de revalidar la incontestable mayoría absoluta que consiguió hace cuatro años. El actual alcalde, Javier Ruiz, repite como cabeza de lista de la candidatura socialista, al igual que su principal rival, Auxiliadora Izquierdo, del PP, el segundo partido con más apoyo electoral en 2019, a bastante distancia de los demás. En cuanto al resto del panorama político, destaca la novedad de la candidatura conjunta de IU y Podemos. Por su parte, Vox se quedó recientemente sin representación municipal tras la baja de su concejala Esther Ceballos-Zúñiga, que ha fundado el Grupo Independiente Roteño (GIRO), partido local que probará suerte el 28-M. Aún es una incógnita si Ciudadanos presentará candidatura./ F.J. Franco

Los Barrios: 100x100 busca su segundo mandato en la Villa

La formación localista Los Barrios 100x100, con Miguel Alconchel al frente, se presenta a las elecciones del 28-M con el reto de mejorar sus registros de 2019. Actualmente cogobierna con el PP y los apoyos puntuales de Ciudadanos para suplir la ausencia de una mayoría absoluta que se resiste en la Villa desde 2003. Frente a esta lista, en el PSOE y en el PP estrenan candidatos: Daniel Perea y Pablo García, respectivamente, afrontan su primera vez como alcaldables. / A. Rodríguez

Conil: Otra pugna IU-PSOE, aunque sin descartar a AxSí

Las últimas encuestas que se han realizado en Conil dan como ganador al actual alcalde, Juan Bermúdez (IU), aunque no con mayoría absoluta. Esta falta de garantías para gobernar con mayoría podría llevar a otras formaciones a la Alcaldía, como un PSOE que pierde fuelle con Carmen Sánchez y un Andalucía por Sí con Inma Sánchez Zara a la cabeza que puede dar la sorpresa. / J.M. Ruiz

Barbate: El efecto 'Javito' pretende frenar a Molina

El que fuese mano derecha del andalucista Miguel Molina ahora es su rival político. Javier Rodríguez 'Javito', que sacó de muchos apuros al actual alcalde, ahora está en las filas del PSOE y pretende tomar la Alcaldía de un municipio inmerso en una crisis económica y laboral con difícil solución en el ámbito municipal. También apuestan por esta Alcaldía Ana Moreno del PP, cuyo anterior cabeza de lista, Carlos Llaves, ahora se presenta por Siempre Barbate. / J.M. Ruiz