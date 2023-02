El PSOE cruza los dedos con la Diputación de Cádiz

Cada cuatro años se repite el mismo pulso. Siempre que llegan unas elecciones municipales el PSOE y el PP ponen sus codos encima de la mesa y vierten toda su fuerza en sus brazos para dilucidar qué partido se hace con la Presidencia de la Diputación de Cádiz, una institución de una indudable importancia política porque permite ejercer un control muy amplio en toda la geografía gaditana.

Hasta ahora el PSOE ha salido triunfador de todos los pulsos habidos a excepción del de 2011, cuando el PP no sólo fue el partido con mayor representación en la Diputación sino que además lo hizo logrando una mayoría absoluta que los socialistas no paladean desde hace casi tres décadas, en concreto desde que la perdieron en las municipales de 1995. Pero el reinado del PP en el Palacio Provincial fue muy efímero, de apenas cuatro años. A partir de 2015 el PSOE recuperó la Presidencia de esta institución, un tesoro que este partido quiere defender con uñas y dientes en la elecciones locales que se celebrarán el próximo 28 de mayo, es decir, dentro de exactamente tres meses. Mientras llega esa cita, los socialistas no puede hacer otra cosa que cruzar los dedos y autoconvencerse de que perder la Diputación parece difícil.

Vaticinar cómo puede ser el escrutinio del 28-M en esta institución provincial es una labor muy complicada y lo es por muchas razones: porque el reparto de estos 31 escaños es un proceso muy enrevesado en el que la provincia queda dividida en nueve partidos judiciales; porque esos partidos judiciales son muy desiguales (el de Arcos, por ejemplo, engloba a los 19 municipios de la Sierra y el de Cádiz exclusivamente a la capital gaditana), porque en todas las elecciones municipales hay sorpresas que trastocan estos vaticinios (en 2019 sucedió por ejemplo con los escrutinios de La Línea y de Barbate), porque la elección para formar parte de esta institución no es directa y porque, para ser sinceros, nadie introduce su papeleta en las urnas pensando en la Diputación.

En cualquier caso, y con las reservas propias de unas elecciones que se van a celebrar en medio de un panorama político nacional tan dividido y tan encrespado, se podría decir que el PSOE parte a priori como favorito para mantener la Presidencia de la Diputación, aunque es posible que termine precisando del apoyo de un socio, como ha sucedido los últimos cuatro años.

La Diputación de Cádiz está compuesta por 31 representantes de las diferentes comarcas y, por tanto, la mayoría absoluta está fijada en los 16 diputados. Actualmente el PSOE gobierna con sus 14 miembros y en coalición con los dos del partido La Línea 100x100. En la oposición están los ocho diputados del PP, tres de Adelante, dos de IU, uno de Ciudadanos y uno de AxSí.

De cara al 28-M se da por hecho que el PP subirá mucho su representación en la Diputación gaditana, porque puede ganar de tres a cinco diputados, sobre todo gracias a las grandes ciudades. Pero aún así parece poco probable que pueda superar en diputados al PSOE, ya que el crecimiento de los populares se antoja que irá en detrimento de partidos como AxSí, Ciudadanos y/o Adelante y no tanto de un Partido Socialista con muy pocas opciones de ganar algún diputado (si acaso en la capital, aunque no es fácil) pero que quizás sólo perdería uno (el que tiene más en riesgo estaría localizado en el partido judicial de Algeciras).

Ahora bien, todas estas cábalas saltarían por los aires en el caso de que dentro de tres meses se produjera en la provincia un tsunami de votos a favor del PP, una posibilidad que para nada es descartada por esta formación política, que ve opciones no ya de que se repitan sus espectaculares resultados de las andaluzas del año pasado pero sí una cascada de votos similar al de las municipales de 2011.

Lo que sigue es una quiniela bastante arriesgada de lo que puede pasar en cada uno de los nueve partidos judiciales en los que está dividida la provincia.

PARTIDO JUDICIAL DE ARCOS

Resultados 2019 PSOE 2 IU 1

Previsión 2023 PSOE 2 IU 1



Todo apunta a que el reparto de las tres actas de diputados provinciales correspondientes al partido judicial de la Sierra se mantendrá inalterable tras las elecciones municipales del 28-M. El PSOE apunta claramente a partido vencedor en la suma de los 19 municipios serranos y lo normal es que mantenga sus dos diputados actuales. El tercero en liza debería ser para IU, un partido que aunque ahora ya no va en coalición con Podemos sigue estando fuerte en muchos municipios serranos, como atestiguan sus cuatro alcaldías actuales. El PP no descarta hacerse con alguna de estas tres actas, aunque para ello precisaría crecer mucho con respecto a 2019, sobre todo en Arcos, la población más habitada de la comarca.

PARTIDO JUDICIAL DE CÁDIZ

Resultados 2019 Adelante 2 PP 1

Previsión 2023 PP 2-1 Adelante 1 PSOE 0-1



Una de las sorpresas del escrutinio de 2019 en la Diputación se localizó en el partido judicial de Cádiz, que incluye solamente a la capital gaditana. El claro triunfo de Kichi, que se quedó a un solo concejal de la mayoría absoluta, le dio dos diputados provinciales a Adelante y, lo más sorprendente quizás, dejó al PSOE de Cádiz sin representante en la institución provincial por primera vez desde 1979. De cara a las elecciones que se celebrarán dentro de tres meses, los indicios apuntan a que el PP de Bruno García ganará en la capital gaditana, aunque nadie sabe si eso le dará a este partido para recuperar esta Alcaldía ocho años después. En cualquier caso, los populares podrían hacerse con dos de los tres diputados en liza. El restante sería para la izquierda, con cierta ventaja a priori para Adelante siempre y cuando el partido que ahora tiene la Alcaldía y que pasará a ser liderado por David de la Cruz concurra a estas elecciones en coalición con Izquierda Gaditana, donde se engloba IU. Si no fuera así, algo poco improbable, se abriría alguna esperanza para el PSOE que, no obstante, antes tendría que llegar a seis o siete concejales, cuando ahora apenas tiene cinco. La opción de un triple empate a uno tampoco está descartada de antemano, aunque ello precisaría que la hipotética victoria del PP no fuera muy clara.

PARTIDO JUDICIAL DE SAN ROQUE

Resultados 2019 100x100 2 PSOE 1

Previsión 2023 100x100 2 PSOE 1



Los escrutinios de La Línea y de San Roque, por este orden de importancia, marcarán el reparto final de los tres diputados provinciales correspondientes a este partido judicial. Y como nadie vaticina un descalabro ni de La Línea 100x100 de Juan Franco en la localidad linense ni del PSOE de Ruiz Boix en San Roque, el sentido común indica que ese reparto será idéntico al de hace cuatro años, es decir, con dos diputados para el partido del alcalde de La Línea y uno para el PSOE. El PP, que espera crecer en muchos partidos judiciales de la provincia, cree que este de la zona oriental del Campo de Gibraltar es donde tienen menos opciones.

PARTIDO JUDICIAL DE CHICLANA

Resultados 2019 PSOE 2 PP 1 AxSí 1

P revisión 2023 PSOE 2 PP 2-1 AxSí 0-1



Hace cuatro años, las quinielas en el partido judicial de Chiclana saltaron por los aires tras el inesperado y demoledor triunfo de los andalucistas de Miguel Molina en Barbate. Esa mayoría absoluta dio un diputado a AxSí, cercenando las opciones del PP de amarrar un segundo representante (su mal resultado en Chiclana tampoco le acompañó) e imposibilitando igualmente que IU se hiciera con un acta de diputado por este partido judicial que sí disfrutó en mandatos anteriores gracias a su tradicional poderío en Conil. Ahora, cuatro años después, la incógnita se centra en saber si Molina mantendrá su hegemonía en Barbate o si, como dan por hecho otros partidos, pierde buena parte de esos apoyos de 2019. Si se diera la primera opción, el reparto sería idéntico al de entonces, pero si AxSí no da la talla en Barbate, quedaría un acta en juego que en principio habría que adjudicársela a un PP que está llamado a crecer algo en Chiclana y que con Pepe Ortiz como referente se supone que seguirá estando fuerte en Vejer. Todo eso, claro está, sería si los andalucistas no dieran la sorpresa en Conil, una opción que va ganando enteros en las últimas semanas, El PSOE, por su parte, debería mantener sin despeinarse sus dos diputados si, como se supone, mantiene su hegemonía en Chiclana. Es más, los socialistas tienen alguna esperanza de hacerse con un tercer diputado en este partido judicial, aunque ello pasaría por una espectacular subida en Barbate.

PARTIDO JUDICIAL DE EL PUERTO

Resultados 2019 PSOE 2 PP 1 Adelante 1

Previsión 2023 PSOE 2 PP 2



Por el partido judicial de El Puerto sobrevuela un acta de diputado provincial que parece no tener dueño y es el que hace cuatro años logró Adelante gracias a los votos que obtuvo sobre todo en Puerto Real, donde ganaron las elecciones pero sin poder amarrar la Alcaldía. De cara al 28-M, y debido a la clara división existente en la izquierda, todo apunta a que este cuarto escaño caerá en manos del PP, que de esta manera igualaría con el PSOE, logrando cada una de estas formaciones dos diputados en este partido judicial. Para que este 2-2 no se diera sería preciso o bien que Germán Beardo (PP) pinche de manera rotunda en El Puerto o que el PSOE se quede muy lejos de sus previsiones de victoria en Rota o en Puerto Real. Otros partidos como Adelante, AxSí o incluso Vox tienen alguna esperanza en este partido judicial, aunque esas opciones de éxito parecen a priori muy lejanas.

PARTIDO JUDICIAL DE SAN FERNANDO

Resultados 2019 PSOE 2 PP 1

Previsión 2023 PSOE 2 PP 1



El partido judicial de San Fernando, que engloba a la localidad isleña y todos los municipios de la Janda interior a excepción de San José del Valle, es otro de los que no parece que vayan a tener sitio para la sorpresa. Es más, el escrutinio en este partido judicial se mantiene inalterable desde que el extinto PA empezara a debilitarse en San Fernando allá por 2011, cuando perdió esta Alcaldía después de 22 años. De esta manera, en este partido judicial, donde hay tres escaños en juego, dos serían para el PSOE y el otro para el PP. A priori parece prácticamente imposible que el Partido Popular pueda darle la vuelta a la situación y lograr un 2-1 a su favor (eso no lo logró ni en 2011, cuando logró las alcaldías de San Fernando y de Alcalá de los Gazules). Y una utopía sería igualmente pensar en un 3-0 a favor del PSOE o que otro partido político lograra meter cabeza en este partido judicial.

PARTIDO JUDICIAL DE SANLÚCAR

Resultados 2019 PSOE 1 IU 1

Previsión 2023 PSOE 1 IU 1



El de Sanlúcar es otro partido judicial en el que tampoco se avecinan cambios en el escrutinio con respecto al que hubo hace cuatro años. De esta manera, y con sólo dos diputados provinciales en liza, uno sería para el PSOE y otro para Izquierda. Sólo hay un elemento que puede hacer variar este reparto y es que el PP resurja en Sanlúcar como el Ave Fénix y, como mínimo, supere en votos a una IU que ahora que es el partido líder de la oposición. Pero esta opción no parece nada fácil sobre todo si se tiene en cuenta que Sanlúcar es una de las poblaciones gaditanas donde la dirección provincial de IU tiene puestas más ilusiones de éxito, no descartando incluso superar al PSOE en el recuento final de votos.

PARTIDO JUDICIAL DE ALGECIRAS

Resultados 2019 PP 2 PSOE 2

Previsión 2023 PP 3-2 PSOE 1-2



En el partido judicial de Algeciras, donde hay en liza cuatro actas de diputados provinciales, sólo hay dos opciones: o un empate a dos entre PP y PSOE o un 3-1 a favor de los populares. A día de hoy esta segunda opción es la que parece más factible, siempre y cuando el regidor algecireño, José Ignacio Landaluce, crezca en votos tras devorar a Ciudadanos y/o a Vox y amarre la mayoría absoluta de la que disfrutó mandatos atrás y que perdió en 2019. El PSOE confía en que la lista que liderará Rocío Arrabal pueda plantar cara a Landaluce y mantener ese empate a dos. Los escrutinios de Los Barrios y Tarifa no parece que puedan influir en el resultado final.

PARTIDO JUDICIAL DE JEREZ

Resultados 2019 PSOE 2 PP 2 Cs 1

Previsión 2023 PP 3-2 PSOE 2-3



El partido judicial de Jerez, que es el de más población y el único que aporta hasta cinco diputados, se convierte cada cuatro años en un galimatías ya que el último de los escaños en liza suele estar sin dueño hasta el último momento, abriendo casi siempre una puerta a la sorpresa. En 2015, por ejemplo, esa última plaza fue para Ganemos y hace cuatro años la suerte le sonrió a Ciudadanos. Ahora, sin embargo, parece que el escrutinio final es cosa de dos. Lo que queda por dilucidar es si ese 3-2 cae del lado del PSOE de Mamen Sánchez, la actual regidora de Jerez, o del PP de la ex alcaldesa María José García-Pelayo. En el caso de que el resultado quedase muy apretado podría darse la paradoja de que el escrutinio de San José del Valle terminase siendo decisivo en este partido judicial.

REPARTO FINAL