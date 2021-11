CCOO se muestra dispuesto a retomar la negociación del convenio del metal

El sindicato CCOO se ha mostrado este miércoles a retomar las negociaciones con la patronal sobre el convenio del metal de Cádiz después de las dos jornadas de huelga convocadas por este sindicato y UGT, que se han saldado con la paralización de las grandes industrias de la Bahía y un caos circulatorio en la ciudad de Cádiz. Según la organización, el paro ha tenido un seguimiento del 95% y debe servir para que la patronal Femca abra "vías de cara a una nueva negociación, partiendo de la base de no recortar derechos de los y las trabajadores y trabajadoras; derechos consolidados en el convenio colectivo".

"Desde CCOO manifestamos la disposición de retomar el proceso negociador y alcanzar un acuerdo satisfactorio que dé respuesta a las demandas de este colectivo laboral", ha señalado el sindicato, que ha incidido en que hay tiempo hasta el día 16, fecha en la está convocado un paro indefinido en el sector, "para retomar una negociación en la que las empresas deben cambiar de actitud y acudir con verdadera voluntad de alcanzar un acuerdo".

"Las empresas del sector deben abandonar sus aspiraciones de mermar las condiciones laborales, asumiendo que las mejoras que defiende la parte social es legítima y razonable; y las empresas principales no pueden ponerse de perfil mientras engrosan sus cuentas de resultados y sueñan con incrementar la precarización de las plantillas", ha apuntado la organización, que ha felicitado a los trabajadores por "su actitud cívica y reivindicativa" durante las dos jornadas de huelga, que "han conseguido unas movilizaciones masivas y sin incidentes".

Tras las dos jornadas de huelga, ambas partes parecen dispuestas a volver a verse las caras. La patronal Femca ha señalado este miércoles que mantiene abierta su oferta para seguir negociando el convenio del sector, aunque ha exigido que no haya imposiciones y se desconvoque la huelga indefinida a partir del 16 de noviembre. Femca entiende que “hay espacio para la negociación, siempre que no se impongan los temas a abordar y que estos temas surjan de la propia negociación, sin que ninguna de las partes obligue a la otra a negociar aspectos que no son abordables, así como que desconvoque la huelga general”.