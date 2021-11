La huelga del metal vuelve a colapsar el tráfico en Cádiz

La segunda jornada de huelga del metal convocada por UGT y CCOO ha vuelto a interferir en la actividad de las grandes industrias de Cádiz y colapsar el tráfico en la capital a lo largo de la mañana. A primera hora, los piquetes informativos volvían a concentrarse en las entradas de las grandes industrias de la Bahía. En el caso de la capital, desde las seis de la mañana horas ya estaban apostados en la entrada del astillero de Navantia en la Avenida de Astilleros de Cádiz, ciudad que ha sido el centro de las protestas.

Según Antonio Montoro, secretario de FICA-UGT en Cádiz, la jornada está transcurriendo "con normalidad, sin incidencias en ninguno de los centros en los que estamos de piquetes. Al igual que ayer, el seguimiento de la huelga es del 100%". Los sindicatos con representación en Airbus han explicado a Efe que en la mañana de este miércoles sí han podido entrar a las factorías de Puerto Real y El Puerto los trabajadores de la plantilla, pero no han ido a trabajar los empleados de la industria auxiliar, con lo que la actividad en estas factorías se está resintiendo. En el caso de Navantia, la presencia de piquetes a las puertas de los astilleros ha impedido la entrada habitual de trabajadores de plantilla que, como este martes, no han podido acceder esta mañana a su centro de trabajo

Pasadas las nueve de la mañana horas y tal como ocurriera este martes, los operarios concentrados ante el astillero de Cádiz tiraron vallas y prendieron fuego a diversos materiales para cortar la circulación por la carretera industrial, lo que obligó a la Policía Local a desviar el tráfico por San Severiano.

A las diez de la mañana, partió de ese punto la manifestación convocada por los sindicatos en dirección a la sede de la Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) en la avenida Marconi. Allí acudieron representantes políticos como la parlamentaria de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez.

Mientras hablaba con los periodistas un grupo de trabajadores increparon a los dirigentes políticos exigiendo que guardaran las banderas con el nombre de su partido que portaban, lo que generó algunos momentos de tensión. Teresa se acercó a hablar con ellos y fue contundente: "Si lo que queréis es que se guarden las banderas ya están las banderas guardadas. No hay problema". Y así se hizo. "Hay que dar la cara en el tajo", gritaban algunos, mientras compañeros de partido de Teresa contestaban que "en el tajo y aquí también, y en el parlamento, sólo hay un camino y es la lucha". Al final los ánimos se calmaron y todo acabó con algunos aplausos hacia la líder gaditana.

Los manifestantes marcharon unidos hasta la rotonda de los bomberos, punto en el que el grupo se dividió. La cabecera con los sindicatos convocantes siguió por el recorrido previsto, mientras que un grupo numeroso de manifestantes se salió de la marcha y se dirigió a la avenida de la Sanidad Pública, sorprendiendo a la Policía que tuvo que cortar el tráfico de forma improvisada.

Este grupo giró en la avenida de la Constitución de 1812 atravesando Varela hasta la avenida de Andalucía, cortando el tráfico de esta arteria y agravando el caos circulatorio. En la plaza Ingeniero La Cierva giraron para atravesar La Laguna y volver a salir a la avenida de la Sanidad Pública, atravesando Loreto hasta la plaza de la Aviación, donde ambos grupos volvieron a reunirse ante la sede de la patronal.

Una vez retirada la pancarta de los sindicatos convocantes de la protesta, un grupo numeroso de manifestantes permaneció concentrado frente al edificio de la Confederación de Empresarios de Cádiz, lanzando petardos, bengalas y algunos huevos a la fachada, lo que obligó a miembros de Unidad de Intervención Policial a desplegarse ante el acceso a la sede de la organización empresarial. La concentración se fue disolviendo paulatinamente y la Policía no tuvo que intervenir.

Oferta de Femca

La Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) ha reiterado este miércoles su ofrecimiento a dialogar con los sindicatos convocantes de la huelga “a pesar del desgaste que estas dos jornadas que suponen para unas cuentas empresariales, que ya estaban en muchos casos en pérdidas”.

Femca entiende que “hay espacio para la negociación, siempre que no se impongan los temas a abordar y que estos temas surjan de la propia negociación, sin que ninguna de las partes obligue a la otra a negociar aspectos que no son abordables, así como que desconvoque la huelga general”, cuyo inicio está previsto para el 16 de noviembre, según ha indicado en un comunicado.

En cuanto al seguimiento de la huelga, para Femca “ha sido un éxito de los piquetes pero no de la huelga, que solo ha sido seguida en cadena de suministros de las grandes tractoras, cuyos comités en algunos casos tampoco la han secundado, afectando solo a las auxiliares, el resto de la provincia no ha sentido el paro ni el conflicto por lo que ha lanzado una imagen de huelga del sector auxiliar y no del sector metal. Jerez, La Janda, Costa Noroeste, Sierra de Cádiz y los grandes polígonos del resto de la provincia han trabajado con toda normalidad de manera que de las 5.000 empresas que puede haber en la provincia solo han parado unas 100".

En este apartado cabe destacar, además, que los comités de estas empresas, e"n su gran mayoría, han pactado tomar vacaciones para no asistir al trabajo al no estar de acuerdo con la huelga y ser conscientes del momento actual que la empresa vive, tras una pandemia desde la que se ha reactivado el trabajo pero no se ha recuperado el sector".