La Atención Primaria se rearma ante la vuelta a la presencialidad

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía anunció esta semana el regreso a la presencialidad en los centros de salud de la comunidad. No obstante, en la práctica esto no supondrá el retorno al escenario prepandémico existente hasta marzo de 2020, aunque sí que se pretende ir introduciendo paulatinamente cambios en la cultura de la Atención Primaria, el primer dique de la sanidad pública andaluza y cuyos profesionales se encuentran saturados. Novedades como la denominada consulta de acogida o las consultas híbridas se antojan muy necesarias para mantener la buena salud de todo el engranaje. Pero desde los sindicatos también se piden más recursos, humanos y materiales, que faciliten una labor tan titánica como necesaria.

Para poner en marcha todos estos cambios el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda lleva semanas preparándose. Su director médico, Antonio García Navas, habló esta semana con este diario y explicó algunas de las medidas que quieren implantar, además de analizar la situación de la Atención Primaria en su distrito sanitario. “Este cambio –comentó– se había anunciado ya. Con el aumento de la población vacunada y con defensas frente al covid íbamos a tener que cambiar. Al tener profesionales y usuarios vacunados pues todo debe ir volviendo a la normalidad”.

García Navas reconocía que “nosotros previendo esto en algunos centros a nivel andaluz se están realizando experiencias pilotos de la vuelta a la presencialidad. Pero a ver, presencialidad la ha habido siempre, pero ahora será más voluntaria, desde el momento que el paciente pide cita presencial sin tener que pasar ese filtro telefónico que había previo o esa, digamos, necesidad de consulta por la cual tenía que presentarse en el centro”.

En definitiva, lo que van a hacer es mejorar esa presencialidad. En el Distrito Bahía de Cádiz se preparó un plan de mejora de la presencialidad, fue el tercer distrito de Andalucía en contar con uno, y lo iniciaron progresivamente, “pero viendo las últimas noticias y los buenos datos que tenemos estamos acelerándolo ahora mismo”, decía el doctor García Navas.

No obstante, recalca que la pandemia no ha terminado aún, por lo que hay facultativos que consideran que no se debe volver al modelo precovid. “Hay que seguir trabajando en un modelo ajustado a la realidad que tenemos, no podemos quedarnos en el modelo de ola pandémica, sino facilitar el acceso de la población a la sanidad y a los profesionales. Los médicos quieren ver a sus pacientes. Los directores médicos demandaban ya este plan de aumentar la presencialidad en los centros. La relación médico-paciente es muy fuerte, necesaria, y se ha visto limitada por culpa de la pandemia. Tenemos que reforzar ese elemento que vertebra lo que es la atención primaria, esa relación del médico y el enfermero de familia con su paciente”, dijo.

Consulta de acogida

Uno de los problemas que quiere solucionar el nuevo modelo es el de usuarios que presentan una patología que no puede esperar días a una cita con su médico. “A partir de ahora te acercas al centro de salud y te recibe el punto de información que te deriva a lo que llamamos la consulta de acogida, que está gestionada por un enfermero de familia”, explicaba García Navas, para quien los enfermeros en esta pandemia “han sido muy revalorizados, porque están adoptando ahora el papel que les corresponde por formación, antes, en modelos anteriores, se ha ido atrasando su labor”. “Hay que tener en cuenta –prosigue– que hablamos de personas formadas universitariamente, muchos se doctoran y tienen capacidad de resolución importante. Su presencia, conjunta con la del médico es vital. El paciente llega a la consulta de acogida y explica su caso, allí se aplican unos procedimientos, hay 18 de estos procedimientos que ya están sistematizados y o se resuelve su demanda o se le da cita para ese mismo día o para más adelante, según la necesidad que requiera el caso. Si es una patología covid se manda inmediatamente a respiratorio”.

Aclara que se le llama de acogida porque permite de una forma práctica establecer una prioridad, ver qué patología es demorable y qué especialidad puede atender mejor al paciente. Por ejemplo, si viene una embarazada pues lo mejor es directamente a una matrona, o si es una consulta de odontología a un dentista.

Antonio García Navas "Presencialidad ha habido siempre, ahora vamos a mejorarla, pero la pandemia no ha acabado”

Estas consultas de acogida tiene una implantación que está costando, reconoce García Navas, pero los resultados ya se están teniendo. “Es una experiencia piloto en algunos centros. Pero qué ocurre, necesita una adaptación por parte de la población y ahí es donde tenemos que incidir”.

Al preguntarle cómo ha acogido el personal de enfermería esta nueva tarea indicó que “pues como todo, con claroscuros. Hay gente que lo ha aceptado bien y otra que estaba acomodada a un modelo antiguo y tiene que adaptarse a otro más moderno. La consulta de acogida lleva en formación desde el año pasado, no es de ahora. Se han ido formando los compañeros para que estén preparados. Y en los centros que se están haciendo tenemos muy buenos resultados, con una aceptación bastante positiva. Tengo mucha esperanza en que esto funcione y que se mejore la situación de los profesionales”, dijo.

Refuerzos

Actualmente hay una demora bastante alta a la hora de acceder citas médicas en la Atención Primaria. El director médico del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda lo reconoce. “Es mayor que la que desearíamos, pero estamos luchando con estos modelos actuales para reducir esas demoras en las consultas, para que la satisfacción de los usuarios sea mayor. Queremos reducir esas agendas interminables que agotan a los profesionales, que lo han dado todo en la Atención Primaria, en ningún momento ha habido una claudicación. Han estado en todo momento al pie del cañón atendiendo a todos los usuarios que han podido”, afirma.

No obstante hay usuarios que tienen la sensación de que la Atención Primaria se ha atrincherado. “Para nada, no hay médicos atrincherados, desde que se readaptaron estos puestos los médicos están en los centros en su gran mayoría. La sensación de control de aforo, puertas, la necesidad de la cita telefónica antes de la programada, pues todo esto ha dado la sensación de cierre de centros, pero eso no ha sido así. El número de consultas y de urgencias atendidas, ese número no ha bajado en ningún momento. Quizá la sensación de la población ha sido en parte errónea, igual también algunas noticias, que han hablado de cierre de centros, algo que no ha ocurrido en ningún momento. Pero claro, había que descartar covid sobre todo. Los números que estamos viendo ahora de covid no los veíamos desde el principio de la pandemia”, indicó para terminar.