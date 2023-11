Atasco en la Atención Primaria de Cádiz: entre 12 y 20 días de espera

La Atención Primaria sobrevive en un atasco permanente. Coger cita para una consulta médica en los centros de salud de la provincia se ha convertido en una odisea que requiere paciencia y una patología tan leve que, a menudo, pueda curarse durante el tiempo de espera. En la mañana de ayer obtener una cita con el médico de familia en la que hubiera que esperar menos de dos semanas era casi misión imposible. Ahí van algunos ejemplos: en el Centro de Salud de La Laguna la primera cita disponible era para el 28 de noviembre; en el Centro Médico de Vejer, también para el día 28; en Villamartín, había cita telefónica para el día 23 y presencial para el 24; en el Centro de Salud Ribera del Muelle de Puerto Real la primera cita para el médico de familia se iba hasta el 29 de noviembre; en el Centro Médico Federico Rubio de El Puerto de Santa María no había cita presencial y la primera telefónica era para el 28 de noviembre; en el Centro de Salud Cayetano Roldán de San Fernando la primera cita presencial es para el día 29 y si es telefónica un día antes. También en San Fernando, en el Centro de Salud Rodríguez Arias, la primera consulta, y telefónica, sería el 5 de diciembre. La tónica es similar e igual de desalentadora en el resto de centros de la provincia.

Desde el sector sanitario del sindicato CSIF ayer se mostraron críticos con una situación que no es nueva pero a la que habría que poner remedio. “Los usuarios, tristemente, se han acostumbrado a concertar citas con su médico de familia para dos o tres semanas después de solicitarla, que con suerte es presencial, si no es telefónica. Incluso es común encontrarse con el mensaje de que la agenda está cerrada y su única opción de ser atendidos es acudir al servicio de urgencias, provocando un embudo que perjudica a todo el mundo, tanto a profesionales como al resto de pacientes”.

Para CSIF, la falta de personal y la mala gestión del SAS es la clave de todo esto. “No se trata de ampliar el cupo de pacientes que ve cada médico al día, que podría ser la primera salida del SAS, sino de reforzar las plantillas, cubrir las vacantes, las bajas, las vacaciones, los permisos de los profesionales. Si faltan médicos o administrativos o la categoría que sea, por mucho que se aumente el cupo diario de pacientes, los problemas se mantendrán: los profesionales verán que su carga de trabajo aumenta y pierden derechos laborales, y los ciudadanos confirmarán que la Atención Primaria no está al nivel que ellos se merecen”.

Lo que provoca este atasco de la Atención Primaria es que algunos usuarios reconozcan abiertamente que ni siquiera conocen a su médico de cabecera. “Yo directamente voy al de acogida, porque, al menos en mi centro, es imposible que te den cita para menos de 20 días, y así es imposible”, comenta un usuario del Rodríguez Arias de San Fernando.

La situación se agrava para personas mayores que necesitan ir a renovar sus recetas con cierta periodicidad o pensionistas que, por los achaques propios de la edad, requieren seguimiento de sus dolencias. “A veces no tengo más remedio que ir a Urgencias al Puerta del Mar, porque hace año y medio tuve una enfermedad hepática y me da miedo tomar medicamentos sin control. Es más fácil que te atiendan allí o en el médico de acogida que en tu consulta, pero esto no es lo ideal porque es tu médico quien te conoce mejor”, dice una octogenaria que lleva años sufriendo el suplicio de intentar coger citas presenciales.

Así pues, por más que desde la Junta se insista en que las citas médicas no tardan más de una semana, nada más lejos de la realidad.