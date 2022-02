El sector de la huerta gaditana en crisis

“Estamos hartos”, así ha respondido Bartolomé Ramírez, hortelano y presidente de la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes de Conil. Ha sido su respuesta ante la situación, que como él, están viviendo cientos de profesionales del campo gaditano, a los que no le salen las cuentas desde hace mucho tiempo.

A mediados de este mes, una representación de los agricultores y ganaderos de la provincia mostraron públicamente su situación al Subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, al que hicieron llegar los problemas que están teniendo, sobre todo de rentabilidad de sus productos ante el aumento de los costes de producción por la subida del combustible, los plásticos de los invernaderos o los fertilizantes.

Miembros de las organizaciones representativas del sector agrario de la provincia, Asociación agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y Cooperativas Agroalimentarias, se concentraron ante la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz para exponer las acciones que van a llevar a cabo en defensa de la competitividad del campo gaditano.

Representantes de las cuatro organizaciones se reunieron con el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Pacheco, al que trasladaron las principales reivindicaciones de los agricultores, ganaderos y cooperativas. En esa visita a la Subdelegación, le entregaron a su responsable, una cesta llena con muchos de los productos de la huerta de Cádiz y otra vacía.

Según ha explicado, Bartolomé Ramírez, agricultor, presidente de la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes de Conil y miembro de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG); querían hacerle ver al subdelegado, “las necesidades que estamos padeciendo, lo poco que se nos escucha, y al mismo tiempo le hemos llevado una muestra de lo que es el campo gaditano, con todas las virtudes y todos los sabores que nosotros cultivamos en nuestra tierra”.

Así, matizó que le llevaron una cesta llena de todo lo que cultivan, y al mismo tiempo “le hemos llevado una cesta vacía, que significa, que lo que ahora tenemos en la provincia de Cádiz, cabe la posibilidad de que se nos quede la cesta vacía, porque el agricultor, la empresa o cooperativa que caiga ahora, esa ya no se puede levantar”, se ha lamentado. En este sentido pretendían que el subdelegado del Gobierno trasladase ambas cestas al Ministro de Agricultura, Luis Planas.

Bartolomé Ramírez, es uno más de los hortelanos y agricultores que no pueden mantener su actividad con los costes actuales. En este sentido, ha manifestado que “estamos hartos, cansados, no sabemos para dónde tirar”.

Así, recuerda que “hace dos años se nos trataba como héroes, al inicio de la pandemia, porque todas las estanterías estaban llenas de productos del campo, no falto nada a nadie, y ahora estamos recibiendo el trato de villanos”. En este punto asegura, que “sus productos valen ahora menos que hace dos años, por lo que estamos recibiendo menos dinero, pero los costes de producción se han multiplicado por cuatro”. Como ejemplos, dice que “un saco de abono valía 8 euros, ahora vale 24 y 28 euros, el cartón ha subido más de un 40%, el plástico tres cuartos de lo mismo, de la luz ni de digo, del gasoil ni te hablo, y así sucesivamente”, responde.

28 es el precio que puede alcanzar un saco de abono que valía hace sólo dos años unos 8 euros

Ramírez, lamenta, que el ministro de Agricultura, “parece ser que no se entera de la realidad del campo, da la impresión de que nos quiera echar fuera, de que nos quieren licenciar, por no decir otra palabra más contundente y más agresiva, porque nos quieren echar del campo. Si es así, que nos lo diga a las claras, que lo diga con toda franqueza, y sí tenemos que preparar las maletas, las prepararemos y nos iremos”.

Así, no entiende que “nos estén matando poquito a poco como nos están matando”. “Porque nos están quitando el agua y el aire, nos lo están quitando poquito a poco y nadie se entere, entre todos lo mataron y él solo se murió”, ha recordado de un dicho popular.

Es la situación que se está viviendo entre los profesionales del campo dedicados a las hortalizas, “es tremenda la situación que estamos viviendo con la subida que estamos teniendo de todos los costes de producción, pero nuestros precios desgraciadamente están más bajos, y además tenemos la desgracia de que no podemos poner precio a nuestros productos”.

En este punto matiza que “tú vas a una tienda de tejidos y te compras un pantalón, una camisa o un jersey, o a una zapatería, y tiene marcado un precio, vale 15, 100, 200 euros, como tú lo quieras, si quieres lo compras o no lo compras, pero tiene puesto el precio, vas a un bar, te tomas un cubata y te cobran cuatro, cinco o seis euros, tiene puesto el precio, vas a cualquier sitio y todos los productos tienen su precio, pero lo nuestro no, con lo nuestro nos tenemos que aguantar, porque no nos dan otra alternativa, no tenemos otra solución, nos tenemos que fastidiar”.

A toda esta situación se suma el efecto “pernicioso” que creen que tendrá el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) en la provincia de Cádiz, el impacto de las crecientes importaciones de países terceros por el incumplimiento de los acuerdos de reciprocidad, los perjuicios que está provocando el encarecimiento de los gastos en las explotaciones y el estancamiento de los precios, que, aseguran, “no se acompasa con el incremento de los costes de producción ni de comercialización ante la escalada de los precios de las materias primas para la manipulación de las producciones y de la logística, así como la necesidad de reducir la fiscalidad para la actividad agraria”.

De momento, las protestas están en compás de espera, ya que la pretensión es expresar este malestar a las puertas del Ministerio de Agricultura, ya que entienden que manifestarse en la provincia o en Sevilla, no tendría la misma repercusión que hacerlo en Madrid.