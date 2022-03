La ONCE vuelve a dejar un millón y medio de euros en Barbate

El Sorteo de la ONCE ha vuelto a volcar su mayor fortuna en Barbate por segundo día consecutivo. Después de que el miércoles repartiera más de un millón de euros entre 30 vecinos de la localidad gaditana este jueves volvió a repartir cerca de otro millón de euros entre otros 18 vecinos, en esta ocasión, de la barriada de Fátima. En ambas ocasiones con la misma terminación del número premiado, el número 68.

No es fácil que un municipio repita la misma suerte en dos sorteos consecutivos de lotería, pero la fortuna de la ONCE ha querido volver a dar a Barbate el mayor de los premios que ofrece en sus sorteos de diario, de lunes a jueves. En concreto, Jesús Reyes, vendedor de la organización desde hace casi tres años, vendió el jueves 18 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, que suman 630.000 euros, uno de ellos agraciado además con La Paga dotada con 3.000 euros al mes durante 25 años, que suma otros 900.000 euros. 8 cupones fueron comprados a través del terminal punto de venta por el que el cliente elige el número que juega y 10 fueron preimpresos. En total, 1.530.000 euros en premios solo 24 horas después de que la ONCE dejara en la localidad gaditana 1.050.000 euros entre otros 30 vecinos.

Reyes vende junto a un quiosco de prensa en la calle Albufera, muy cerca de la plaza de abastos, “en la otra punta del pueblo” donde se encuentra la panadería en la que su compañero José Javier Ladrón de Guevara repartió más de un millón de euros el día anterior. De hecho, el jueves fue un día especial para los vendedores de la ONCE en Barbate por el revuelo que se organizó en el municipio por la alegría que generó ese premio. Y Jesús Reyes no pensó que pudiera dar el premio mayor al día siguiente, y menos con la misma terminación, 68. “Yo estaba contentísimo por mis compañeros y por la gente a la que le había tocado. Y estoy que no me lo creo”, reconoce tras colocar su punto de venta a primera hora de esta mañana.

Misma terminación, mismo premio, misma localidad

El director de la ONCE en Chiclana, José Manuel Chirino, le llamó para felicitarle a primera hora de la noche cuando se encontraba comprobando los números premiados y no dio crédito. “La esperanza la tienes, pero era muy difícil que saliera el 68 y que volviera a tocar aquí. Y es una enorme alegría porque tengo un montón de vecinas mayores muy necesitadas. Hay viudas con una paguita muy corta que necesitan arreglar cosas y me alegro tela -afirma con entusiasmo-. Yo las escucho mucho, les aconsejo dentro de lo que cabe, y solo escuchándolas, ellas te lo agradecen porque hay mucha soledad. Buscan el pan y el cuponcito para una ayudita. Y esto es una ayudita en toda regla. Es algo increíble”, resume emocionado.