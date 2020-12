El CRMF de San Fernando celebra una convivencia telemática por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

un encuentro telemático en el que se ha tenido cabida la experiencia de antiguos alumnos, la apuesta por continuar con la actividad con nuevos medios o con limitaciones y el humor. El salón de actos repleto de personas, el partido de baloncesto adaptado, las actividades de pintura con la boca... Nada de esto se ha vivido hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad , en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de San Fernando, por las restricciones y medidas sanitarias por la pandemia del covid-19 . Sin embargo, este centro no ha querido renunciar a esta cita y ha organizadoen el que se ha tenido cabida la experiencia de antiguos alumnos, la apuesta por continuar con la actividad con nuevos medios o con limitaciones y el humor.

Tras la bienvenida a los alumnos que seguían la propuesta desde sus casas, a docentes y personal participante y a los residentes, se han visualizado varios vídeos en los que algunos ex alumnos contaban sus vivencias en las instalaciones de Camposoto: "Allí conseguí toda la autonomía que tengo ahora", decía uno de ellos; "Recuerdo con cariño unas navidades en las que tuvimos la ayuda de las fisios y pasamos una noche inolvidable", comentó otra. El mensaje era claro: aunque sea complicado adaptarse, seguir el ritmo, hay ejemplo de que se puede conseguir, "todos podemos conseguirlo".

En la conexión con Radio La Isla la coordinadora del CRMF, Manuela Ruiz, ha dado algunos detalles sobre la adaptación a las clases virtuales, gracias a la implicación de todas las partes. Una profesora y una alumna han aportado sus sensaciones y reconocido algunos de los obstáculos sufridos, aunque destacan lo aprendido en este proceso.

La cita ha seguido con la visualización de los vídeos que alumnos del Ciclo Superior de Técnico en Enseñanza y Animación Socio Educativa del instituto Las Salinas , que han realizado de varios bailes. Uno será para el aula específica de discapacidad intelectual, otro era de flamenco en silla de ruedas, otro incluía lenguaje de signos junto al baile y un estudiante cantando. Esta propuesta venía a sustituir a la visita que otros años ha protagonizados alumnos de este centro formativo de La Isla.

La forma de organización en el centro para seguir con la actividad, y cómo se ha continuado en otros centros ha dado paso a la participación de Lolo Seda, Pepito el Caja, Perrichi y Los Morancos que han puesto el humor a esta cita. "Cuando se habla de discapacitados a quién se refieren porque todos no estamos capacitados para todo, por lo que en todo caso tendría que llevar apellidos. No podrá hacer una cosa, pero si otra", ha apuntado Pepito el Caja, antes de contar chistes. El humorista gaditano no ha dudado en mostrar dónde se encontraba, la playa de la Caleta, para dar envidia a los participantes en esta convivencia online. Chistes, bromas y la defensa de las sesiones del teatro seguro han amenizado el fin del encuentro.